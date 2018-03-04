Rửa bát theo cách này chẳng những không sạch mà còn khiến vi khuẩn tăng gấp 70 nghìn lần

Dưới đây là những cách rửa bát sai lầm bạn nên tránh để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình:

Tưởng chừng rất đơn giản nhưng nhiều người vẫn đang rửa bát sai cách mỗi ngày. Điều này có thể khiến lượng vi khuẩn ở bát đĩa tăng gấp 70 nghìn lần so với ban đầu. Những vi khuẩn này sẽ xâm nhập vào trong cơ thể khi bạn sử dụng lại bát đĩa và gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe .

Việc ngâm bát đĩa quá lâu chẳng khác gì bạn đang nuôi một chậu vi khuẩn, nhất là trong thời tiết nóng bức.

Ngâm bát đĩa trong một thời gian dài trước khi rửa là thói quen của không ít gia đình. Tuy nhiên, đây là hành động sai lầm có thể khiến lượng vi khuẩn trên bát đĩa tăng gấp nhiều lần.

Việc ngâm bát đĩa quá lâu trước khi rửa sẽ làm lượng vi khuẩn tăng lên nhanh chóng - Ảnh: Internet

Các nhà khoa học đã tiến hành một cuộc thí nghiệm, họ cho khoảng 5g thịt, cá, cơm và rau vào một bát nước và để khoảng 10 tiếng trong nhiệt độ phòng. Sau khi kiểm tra, kết quả cho thấy lượng tụ cầu khuẩn Staphuloccocus, vi khuẩn E.colin tăng gấp 70 nghìn lần so với ban đầu.

Quan trọng nhất là những vi khuẩn này khi dính vào bát sẽ không được loại bỏ hoàn toàn dù bạn có dùng miếng bọt biển và dung dịch tẩy rửa đi chăng nữa.

Chính vì vậy, tốt nhất bạn nên rửa bát đĩa ngay sau khi ăn xong để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Lau khô bát đĩa ngay sau khi rửa xong

Nghiên cứu của Hiệp hội y tế dự phòng Trung Quốc đã phát hiện ra lượng vi khuẩn “khổng lồ” có trong khăn rửa bát. Cụ thể chúng bao gồm các vi khuẩn E.coli, tụ cầu khuẩn Staphuloccocus, nấm Candida Albicans, nấm Candida albicans, vi khuẩn Salmonella và nhiều loại vi khuẩn gây bệnh khác.

Tương tự, một cuộc nghiên cứu khác đã cho thấy tổng số vi khuẩn được tìm thấy trên khăn rửa bát ước tính khoảng 500 tỉ con. Chúng sẽ dễ dàng xâm nhập vào cơ thể nếu bạn dùng những chiếc khăn chứa đầy vi khuẩn này để lau khô bát đĩa ngay sau khi rửa xong.

Nếu có thể, bạn nên phơi khô bát đĩa để ánh nắng tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh. Trong trường hợp sử dụng khăn, bạn nên dùng loại chuyên dụng và phân biệt riêng cho từng loại bát đĩa, đồng thời thay khăn thường xuyên.

Với mỗi loại chén bát, xoong chảo đều cần một loại khăn chuyên dụng riêng - Ảnh: Internet

Để nhiều bát đĩa chồng lên nhau

Bát đĩa thường chứa rất nhiều dầu mỡ, thức ăn thừa sau khi sử dụng nên việc chồng bát đĩa lên nhau có thể khiến vi khuẩn tích tụ nhiều hơn, việc rửa bát cũng tốn nhiều thời gian hơn.

Chính vì vậy, bạn nên chia bát đĩa thành nhiều loại như bát đĩa dính dầu mỡ, không dính dầu mỡ, loại đựng đồ sống, đồ chín… để dễ dàng hơn trong việc vệ sinh.

Trên đây là những cách rửa bát đĩa sai lầm bạn cần tránh để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Bên cạnh đó, bạn nên khử trùng bát đĩa thường xuyên bằng cách cho chúng vào trong nước đun sôi khoảng 2 - 5 phút để diệt khuẩn.