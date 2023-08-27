Nội tạng động vật là loại thực phẩm nhiều đạm, bổ dưỡng nhưng cũng có thể gây hại cho sức khỏe nếu chế biến không đảm bảo vệ sinh.

Ăn nhiều nội tạng ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao? Nhiều người thích ăn các loại nội tạng động vật như óc, tim, gan. Tuy nhiên, do chứa rất nhiều chất béo bão hòa và cholesterol nên nếu tiêu thụ quá nhiều nội tạng động vật thì mỡ máu tăng cao, dễ dẫn đến các bệnh về tim mạch, gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp, bệnh tiểu đường, gout... Đa số người Việt rất thích ăn nội tạng động vật, nhưng thường không để ý chọn hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng. Nội tạng động vật nếu đã được tẩy trắng bằng hóa chất thì khi ăn vào sẽ rất nguy hiểm. Nội tạng là loại thực phẩm rất dễ nhiễm khuẩn, kể cả đã nấu chín mà không sử dụng hết, lượng nội tạng thừa cũng nên bỏ đi vì khi đã để qua đêm chúng rất dễ nhiễm khuẩn trở lại và có thể gây ngộ độc.

Một điều dáng lo ngại nữa là đã không ít lần cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ số lượng lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi hôi thối. Những nội tạng động vật không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng. Khi ăn các sản phẩm từ lợn này như tiết canh, lòng, nem chua, cháo lòng... chưa được nấu chín sẽ khiến liên cầu khuẩn từ thức ăn xâm nhập vào cơ thể người gây bệnh. Ảnh minh họa: Internet Đặc biệt, ở Việt Nam, dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, theo thống kê có tới 70% bệnh nhân mắc liên cầu khuẩn lợn là do ăn tiết canh, lòng lợn. Người nhiễm bệnh có triệu chứng viêm não, xuất huyết, viêm phổi, viêm cơ tim và viêm khớp. Tỷ lệ tử vong khoảng 7%. Nội tạng không nấu chín kỹ hoặc ô nhiễm chéo sang thức ăn, nước uống khác trong quá trình chế biến sẽ làm tăng nguy cơ bị nhiễm khuẩn E.coli và các vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn.

Một số bệnh nhân bị nhiễm trùng máu do vi khuẩn Vibrio vulnificus (V. vulnificus) có trang tiết canh, hay nội tạng động vật có diễn biến nhiễm khuẩn nặng nhanh chóng, xuất hiện sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, tỷ lệ tử vong cao. Ảnh minh họa: Internet Thận trọng trong ăn uống Hầu hết nội tạng động vật đều an toàn nếu bạn sử dụng với tần suất thấp. Nhưng với những ai thường xuyên ăn gan, thận, lòng... từ động vật, coi đó là món ăn hàng ngày thì nên cân nhắc về các nguy cơ sức khỏe. Trong số các loại cơ quan nội tạng, tim là bộ phận mang lại khá nhiều lợi ích sức khoẻ với rủi ro tương đối thấp (ngoài việc chứa nhiều cholesterol). Bạn có thể sử dụng tim như một loại thịt hoặc có thể xay và trộn cùng với thịt để chế biến món ăn. Chỉ nên mua nội tạng ở những cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng; Chế biến đảm bảo vệ sinh, nấu chín kỹ. Tuyệt đối không được ăn nội tạng chưa nấu chín. Lượng sử dụng nội tạng động vật phù hợp với mỗi người: Người trưởng thành chỉ nên ăn 2-3 lần trong tuần (khoảng 50-70g/lần), trẻ em ăn 2 lần/tuần (khoảng 30-50g mỗi lần). Khi bảo quản, để thực phẩm đã chín ở nơi sạch sẽ và cao ráo, không để chung với thực phẩm sống, tránh tình trạng bị lây nhiễm từ các nguồn thực phẩm bẩn khác. Người già, người thừa cân, béo phì, người bị rối loạn mỡ máu hoặc mắc bệnh lý tim mạch tốt nhất không nên dùng các món ăn chế biến từ phủ tạng động vật.

4 thói quen buổi sáng gây hại cho gan hơn cả uống rượu Gan rất quan trọng đối với sức khỏe mỗi người. Rối loạn chức năng gan có thể dẫn đến bệnh gan, rối loạn chuyển hóa và thậm chí là tiểu đường type 2.

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