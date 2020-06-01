Nếu không được điều trị từ sớm khi bệnh mới khởi phát, buồng trứng đa nang có thể gây ra nhiều hệ lụy đối với sức khỏe phụ nữ

Người bị buồng trứng đa nang nên ăn gì không phải là điều ai cũng biết. Vì để điều trị căn bệnh này hiệu quả, ngoài việc chúng ta nên tuân thủ đúng chỉ dẫn của bác sĩ thì một chế độ dinh dưỡng khoa học cũng hết sức quan trọng.

Điều này làm ngăn cản quá trình rụng trứng khiến buồng trứng có nhiều nang nhỏ. Các triệu chứng thường gặp của hội chứng buồng trứng đa nang có thể được kiểm soát, làm giảm bằng cách chú ý đến chế độ dinh dưỡng phù hợp và thay đổi lối sống tích cực.

Buồng trứng đa nang (hay còn gọi là PCOS – Polycystic Ovary Syndrome) là một hội chứng rối loạn nội tiết ở nữ giới. Phụ nữ khi mắc bệnh buồng trứng đa nang sẽ có lượng hormone sinh dục nam trong cơ thể (hormone androgen) cao hơn người bình thường.

1. Người bị buồng trứng đa nang nên ăn uống gì để giảm các triệu chứng của bệnh?

+ Chế độ dinh dưỡng

Đối với phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang, họ thường có nồng độ insulin trong cơ thể cao hơn những phụ nữ bình thường. Insulin được biết đến là một loại hormone được có mặt trong tuyến tụy, với chức năng kiểm soát lượng đường trong máu và lưu trữ chất béo.

Nếu như cơ thể của chúng ta không sản xuất đủ lượng insulin cần thiết, lúc này lượng đường trong máu cũng sẽ tăng lên. Điều này có thể xuất hiện khi bạn bị kháng insulin, có nghĩa là cơ thể lúc này sẽ không thể sử dụng hết lượng insulin đã sản xuất một cách hiệu quả trong một khoảng thời gian dài.

Chế độ ăn uống chứa nhiều tinh bột cũng có thể làm tăng khả năng kháng insulin của cơ thể, dẫn đến bệnh lý buồng trứng đa nang

Ngược lại, nếu như cơ thể bạn có khả năng kháng insulin thì tuyến tụy sẽ sản xuất một lượng insulin nhiều hơn để kiểm soát cho lượng đường trong máu ở mức bình thường. Khi nồng độ insulin quá cao sẽ dẫn đến việc buồng trứng tạo ra một lượng cao hormone sinh dục nam.

Chế độ ăn uống chứa nhiều tinh bột cũng có thể làm tăng khả năng kháng insulin của cơ thể, dẫn đến bệnh lý buồng trứng đa nang. Chính vì vậy, những phụ nữ bị dư cân, béo bì là đối tượng dễ mắc căn bệnh này nhất.

+ Vitamin và khoáng chất

Vitamin nhóm B: Vitamin B, đặc biệt là B2, B3, B5 và B6 mang lại công dụng giúp tăng khả năng chuyển hóa đường và chất béo của cơ thể. Từ đó cải thiện chức năng tuyến giáp, giúp cân bằng lượng hormone, cải thiện sinh sản cho cả phụ nữ lẫn nam giới.

Vitamin nhóm B giúp cải thiện chức năng tuyến giáp và cân bằng lượng hormone, cải thiện sinh sản cho cả phụ nữ lẫn nam giới

Vitamin D: Theo một nghiên cứu khoa học gần đây chỉ ra rằng có tới 67 – 85% người trưởng thành thiếu vitamin D. Thậm chí, việc thiếu hụt vitamin D còn có mối liên quan đến việc cơ thể kháng insulin, rối loạn kinh nguyệt, trứng rụng bất thường, hội chứng rậm lông, tăng tiết androgen, béo phì, khả năng thụ thai kém. Vì vậy, khi cơ thể báo động việc bạn bị thiếu hụt vitamin D có thể sẽ làm các triệu chứng buồng trứng đa nang trở nên trầm trọng hơn.

Magie: Tỏ ra rất quan trọng đối với nữ giới đang mắc buồng trứng đa nang vì nó giúp cải thiện mức độ nhạy của insulin và giảm các triệu chứng kích thích thần kinh, từ đó làm giảm căng thẳng cùng các triệu chứng khác của bệnh buồng trứng đa nang.

Kẽm: loại khoáng chất này rất cần thiết cho hoạt động của các enzyme, hormone và hệ miễn dịch. Nếu cơ thể thiếu hụt kẽm có thể gây mất cân bằng nội tiết tố và làm bệnh buồng trứng đa nang trở nên tồi tệ hơn. Vì thế, chị em cần bổ sung kẽm thường xuyên để giúp làm giảm triệu chứng của buồng trứng đa nang.

Cần bổ sung kẽm thường xuyên để giúp làm giảm triệu chứng của buồng trứng đa nang

2. Khi mắc buồng trứng đa nang nên ăn gì tốt cho sức khỏe?

Đối với người đa nang buồng trứng, lời khuyên cho bạn là nên bổ sung nhiều thực phẩm giàu chất xơ như rau củ và trái cây vào thực đơn ăn uống hằng ngày.

+ Những loại rau có màu xanh đậm

Ăn nhiều rau xanh không chỉ giúp chị em có vóc dáng hoàn hảo, làn da sáng mịn mà nó còn giúp kiểm soát các triệu chứng của buồng trứng đa nang rất hiệu quả. Trong rau xanh chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như: sắt, canxi, kali, magie, các vitamin C, E, K và quan trọng nhất là vitamin nhóm B - một loại vitamin đóng vai trò quan trọng đối với việc kiểm soát các dấu hiệu của hội chứng đa nang buồng trứng.

Ăn nhiều rau xanh không chỉ giúp chị em có vóc dáng hoàn hảo, làn da sáng mịn mà nó còn giúp kiểm soát các triệu chứng của buồng trứng đa nang rất hiệu quả

Một vài gợi ý rau có màu xanh đậm mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày là: cải xoăn, bông cải xanh, rau chân vịt,…

+ Rau củ nhiều màu sắc

Khi được hỏi buồng trứng đa nang nên ăn gì thì các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyên chúng ta nên chọn các loại rau củ nhiều màu sắc, vì chúng không chỉ giúp cho món salad thêm ngon miệng mà còn giúp kiểm soát các triệu chứng của hội chứng buồng trứng đa nang.

Rau củ nhiều màu sắc chứa một lượng lớn các chất chống oxy hóa mạnh, chúng sẽ giúp trung hòa các ảnh hưởng xấu do cơ thể bị stress vì dư thừa chất oxy hóa

Lý do được giải thích là trong các loại rau củ này thường chứa một lượng lớn các chất chống oxy hóa mạnh, chúng sẽ giúp trung hòa các ảnh hưởng xấu do cơ thể bị stress vì dư thừa chất oxy hóa. Những loại rau củ nhiều màu sắc chứa nhiều dưỡng chất mà chúng ta nên ăn là: khoai lang, ớt chuông, cà chua, cà rốt, cà tím…

+ Các loại trái cây

Nhiều chị em đang mắc đa nang buồng trứng thường lo lắng rằng hàm lượng đường fructose chứa nhiều trong trái cây có thể làm lượng đường trong máu tăng cao.

Không nên quá kiêng cữ mà nên chọn lọc những loại quả ít đường để bổ sung cho cơ thể

Tuy nhiên, bên cạnh đường thì trái cây còn chứa rất giàu vitamin, chất xơ, khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Do đó, bạn không nên quá kiêng cữ mà nên chọn lọc những loại quả ít đường để bổ sung cho cơ thể như: cam, dâu tây, mơ, bưởi, việt quất, ổi, lê, dưa hấu, táo, kiwi…

+ Thực phẩm chứa các loại chất béo tốt

Những loại chất béo có lợi cho sức khỏe sẽ giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, đồng thời thúc đẩy cân bằng nội tiết tố và kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Thực phẩm chứa các loại chất béo tốt

Bên cạnh đó, chất béo tốt còn đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với chế độ ăn uống của người bị đa nang buồng trứng. Chất béo lành mạnh sẽ tồn tại nhiều trong các loại hạt, dầu ô liu, bơ và các loại cá có dầu như cá hồi hay cá ngừ.

+ Thực phẩm có tính kháng viêm

Một số loại thực phẩm có tác dụng kháng viêm cũng sẽ rất tốt cho người mắc hội chứng buồng trứng đa nang như: cà chua, cải bó xôi, cải xoăn, hạt hạnh nhân, dầu ô liu,...

Nếu không được điều trị từ sớm khi bệnh mới khởi phát, buồng trứng đa nang có thể gây ra nhiều hệ lụy đối với sức khỏe phụ nữ nói chung và sức khỏe sinh sản của chị em nói riêng. Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, hội chứng buồng trứng đa nang là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến chứng vô sinh, hiếm muộn ở phụ nữ độ tuổi sinh sản.

Thực phẩm có tính kháng viêm

Lý do dẫn đến ra căn bệnh này được biết đến là do sức đề kháng insulin hoặc quá trình trao đổi chất ở nữ giới bị rối loạn. Trong quá trình điều trị, chế độ dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng mà người bệnh cần lưu ý.

Hi vọng chúng tôi đã giải đáp được câu hỏi khi bị buồng trứng đa nang nên ăn gì cho chị em. Một lời khuyên là các loại thực phẩm nói trên chỉ hỗ trợ bổ sung dưỡng chất trong quá trình điều trị bệnh. Nếu muốn điều trị bệnh buồng trứng đa nang hiệu quả, chị em nên tìm đến các cơ sở y tế uy tín để có phương pháp điều trị thích hợp, tránh tình trạng bệnh nặng hơn làm ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản lâu dài.