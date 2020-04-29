Đa nang buồng trứng có chữa được không và có sinh con được không?

Sống khỏe 29/04/2020 16:45

Hội chứng đa nang buồng trứng gây nhiều tác động xấu đến khả năng sinh sản và dẫn đến nhiều bệnh nghiêm trọng. Vậy, đa nang buồng trứng có chữa được không?

1. Hội chứng buồng trứng đa nang là gì?

Buồng trứng đa nang được xem là nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh ở phụ nữ. Nhiều chị em không khỏi lo lắng Đa nang buồng trứng có chữa được không.

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Buồng trứng đa nang là hội chứng xảy ra do rối loạn nội tiết tố của phụ nữ đang trong giai đoạn sinh sản

Buồng trứng đa nang là hội chứng xảy ra do rối loạn nội tiết tố của phụ nữ đang trong giai đoạn sinh sản. 

Khi phụ nữ mắc hội chứng đa nang buồng trứng, sẽ có quá nhiều lượng hormone sinh dục nam trong cơ thể. Trong khi đó, lượng hormone sinh dục nữ lại thiếu hụt. Phụ nữ bị đa nang buồng trứng thường có chu kỳ kinh nguyệt không đều

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Buồng trứng đa nang xảy ra khi cơ thể phụ nữ có quá nhiều hormone nam trong khi hormone nữ lại thiếu hụt

Khi mắc hội chứng đa nang buồng trứng, cơ thể phụ nữ sẽ có quá nhiều lượng hormone sinh dục nam. Trong khi đó, lượng hormone sinh dục nữ lại thiếu hụt. Dẫn đến chu kỳ kinh nguyệt không đều.

Số lượng trứng nhiều nhưng không chín, không rụng và tích tụ trong nang trứng. Nguy cơ vô sinh rất cao bởi sự phát triển của nang trứng bị ảnh hưởng và rụng trứng không đúng theo chu kỳ. Không ít trường hợp trong buồng trứng có nhiều nang nhỏ hình thành khiến sự phát triển nang noãn, phóng noãn bị ảnh hưởng.

Nếu không kịp thời chữa bệnh sẽ có thể dẫn đến mất cân bằng hormone và tác động xấu đến sức khỏe. Đồng thời tăng cao nguy cơ mắc những bệnh như tim mạch, tiểu đường và rối loạn sinh sản.

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Hội chứng đa nang buồng trứng đa nang gây nhiều tác động xấu đến khả năng sinh sản và dẫn đến nhiều bệnh nghiêm trọng

2. Tại sao bị đa nang buồng trứng?

Có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh buồng trứng đa nang, sau đây là những nguyên nhân chủ yếu:

+ Yếu tố di truyền

Gen di truyền đóng vai trò rất lớn gây nên hội chứng buồng trứng đa nang. Chính vì vậy, nếu có người thân trong gia đình mắc bệnh này thì bạn cần đi kiểm tra, xét nghiệm để điều trị kịp thời.

+ Tình trạng kháng insulin

Insulin là hormone được sản xuất từ tuyến tụy và có vai trò quan trọng giúp kiểm soát đường trong cơ thể.

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Thừa insulin sẽ dẫn đến buồng trứng tăng sản xuất hormone nam và  gây cản trở sự phát triển nang trứng

Trong cơ thể có nhiều insulin dư thừa sẽ dẫn đến buồng trứng tăng sản xuất hormone nam và gây cản trở sự phát triển nang trứng, gây mất cân bằng nội tiết. Không chỉ vậy, nó còn dẫn đến giảm rụng trứng và rụng tóc, gây mụn trứng cá.

+ Thừa cân, béo phì

Có thể thấy đa số người mắc bệnh này đều bị thừa cân, vòng 2 phát phì. Giữa béo phì, sản xuất  insulin và đa nang buồng trứng có sự liên quan mật thiết. Cân nặng sẽ thúc đẩy những biểu hiện của buồng trứng đa nang.

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Cân nặng sẽ thúc đẩy những biểu hiện của buồng trứng đa nang

Nếu chị em kiểm soát cân nặng, đưa chỉ số cân nặng về bình thường thì sẽ giảm bớt các triệu chứng PCOS hơn.

+ Rối loạn nội tiết tố

Nội tiết tố mất cân bằng cũng có thể dẫn đến buồng trứng đa nang.

Cụ thể:

- Tăng tiết bất thường hormone LH

- Tăng tiết androgen

- Buồng trứng không sản xuất đủ hormone

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 Nội tiết tố mất cân bằng cũng có thể dẫn đến buồng trứng đa nang

+ Môi trường, lối sống

Môi trường, thói quen, lối sống cũng là yếu tố dẫn đến đa nang buồng trứng. Với lối sống không lành mạnh, it vận động, môi trường sống bị ô nhiễm và tiếp xúc hóa chất độc hại sẽ dẫn đến hội chứng đa nang buồng trứng.

Chế độ ăn uống quá nhiều tinh bột, đường và thường xuyên dùng nước ngọt, nước có gas,… cũng là nguyên nhân dẫn đến đa nang buồng trứng.

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Stress, căng thẳng 

Thường xuyên thức khuya, stress căng thẳng kéo dài… cũng là nguyên nhân dẫn đến rối loạn nội tiết tố và tăng nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

3. Dấu hiệu phổ biến của hội chứng đa nang buồng trứng

+ Chu kỳ kinh nguyệt bất thường, không đều hoặc kéo dài. Đây là dấu hiệu mắc bệnh phổ biến nhất

+ Việc thụ thai gặp khó khăn.

+ Mắc phải những vấn đề về da như: da bị mụn trứng cá, xuất hiện mảng da sẫm màu hoặc ở nách, quanh cổ có vùng da dư thừa.

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 Dấu hiệu của hội chứng đa nang buồng trứng

+ Chứng ngưng thở lúc ngủ.

+ Trầm cảm hoặc thay đổi tâm trạng thất thường.

+ Mọc lông bất thường.

+ Tăng cân, béo phì.

+ Tóc rụng nhiều, tóc mỏng.

4. Đa nang buồng trứng có nguy hiểm không

Câu trả lời là “CÓ”. Đây là căn bệnh gây nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và khả năng sinh sản của chị em phụ nữ.

Cụ thể:

+ Khiến kinh nguyệt không đều.

+ Gây vô sinh, hiếm muộn.

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Đa nang buồng trứng gây nhiều ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản của chị em phụ nữ

+ Làm tăng cân, béo phì.

+ Di truyền cho đời sau.

+ Ung thư nội lạc tử cung.

+ Mắc bệnh tim mạch.

+ Tiểu đường tuýp 2.

5. Cách chữa buồng trứng đa nang ở nữ giới

Theo kinh nghiệm chữa buồng trứng đa nang, tuy rằng không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng bạn có thể đối phó với các triệu chứng của bệnh.

Với từng nhu cầu của người bệnh mà bác sĩ sẽ cho phác đồ điều trị thích hợp. Bao gồm: điều trị nhằm mục đích để mang thai và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt.

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Với từng nhu cầu của người bệnh mà bác sĩ sẽ cho phác đồ điều trị thích hợp

+ Giảm cân

Giảm cân và giảm béo bụng sẽ mang đến nhiều lợi ích tốt cho sự rụng trứng và cải thiện các triệu chứng của buồng trứng đa nang.

Khi chị em giảm được khoảng 5 – 7kg thì chắc hẳn chu kỳ kinh sẽ đều đặn hơn, giảm lượng cholesterol, tăng khả năng thụ thai.

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Giảm béo bụng

+ Điều chỉnh chế độ ăn, lối sống sinh hoạt

Xây dựng chế độ ăn uống, khoa học, sinh hoạt điều độ lành mạnh có tác dụng rất nhiều trong việc cải thiện triệu chứng của buồng trứng đa nang.

Nên bổ sung các loại thực phẩm giàu chất xơ, protein, vitamin như cà tím, su hào, củ nghệ, húng quế, tỏi, quế… Tránh các loại thức ăn nhanh, nước ngọt, nước có gas, không nên ăn nhiều thực phẩm có nhiều đường như bánh, kẹo,…

Không nên thức khuya thường xuyên, đảm bảo ngủ đủ 7-8h/ngày, tập thể dục thường xuyên tránh xa căng thẳng, lo âu.

+ Sử dụng thuốc tránh thai để giảm triệu chứng

Sử dụng thuốc tránh thai là cách giúp điều hòa nội tiết, giảm các triệu chứng bệnh hơn. Đây là cách thường được hướng đến đối chị em phụ nữ chưa kết hôn hoặc chưa có ý định sinh con.

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Sử dụng thuốc tránh thai là cách giúp điều hòa nội tiết, giảm các triệu chứng bệnh hơn

Tùy vào mức độ, tình trạng bệnh cũng như cơ địa của mỗi người mà cách dùng thuốc cũng không giống nhau. Do đó, cần có sự tư vấn, hướng dẫn của bác sĩ.

+ Dùng thuốc hỗ trợ sinh sản để điều trị bệnh

Khi đi khám bệnh, chuyên gia sẽ xem xét và chỉ định các loại thuốc hỗ trợ sinh sản phù hợp để kích thích rụng trứng và chống hiện tượng nam hóa.

Đây là phương pháp hiệu quả đã giúp nhiều phụ nữ mắc buồng trứng đa nang đã có thai. Mặc dù vậy, phương pháp này có nhược điểm là nguy cơ cao mang đa thai và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe khi mang thai.

+ Phương pháp phẫu thuật buồng trứng

Trong trường hợp, việc dùng thuốc không mang đến hiệu quả khi điều trị buồng trứng đa nang, lựa chọn phương pháp phẫu thuật hay được gọi là khoan buồng trứng là phương được khuyên áp dụng. Tuy rằng phương pháp này chỉ mang tính tạm thời nhưng có thể giúp khoảng 50% phụ nữ mang thai sau khi áp dụng khoảng 1 năm.

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Phương pháp phẫu thuật buồng trứng tuy chỉ mang tính tạm thời nhưng có thể giúp  phụ nữ mang thai 

Bên cạnh đó, để giúp người bệnh sớm có con hơn, bác sĩ sẽ áp dụng phương pháp hỗ trợ sinh sản như bơm tinh trùng vào lòng tử cung (IUI), thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

6. Chữa đa nang buồng trứng bằng phương pháp dân gian

Bạn có thể áp dụng cách chữa đa nang buồng trứng dân gian hiệu quả, it tốn kém với những nguyên liệu dễ tìm như:

+ Dùng hỗn hợp giấm táo + mật mía đen vào buổi sáng sau khi ngủ dậy.

+ Uống nước trà xanh tươi nấu chung với gừng, sả, lá bạc hà,… 

+ Điều trị bệnh đa nang buồng trứng bằng bài thuốc từ ngải cứu.

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Điều trị bệnh đa nang buồng trứng bằng bài thuốc từ ngải cứu

+ Mỗi ngày, thêm 1 thìa dầu dừa vào khẩu phần ăn và sử dụng đều đặn.

+ Pha loãng nước ép quả lý gai với nước theo tỉ lệ 1:2 và uống mỗi ngày 1 lần.

Với những thông tin vừa chia sẻ trên, hy vọng sẽ giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc: "Đa nang buồng trứng có chữa được không?" và phần nào bổ sung thêm kiến thức bổ ích về hội chứng buồng trứng đa nang, nắm rõ về phương pháp mà mình đang điều trị.

Phụ nữ bị đa nang buồng trứng nên ăn gì?

Phụ nữ bị đa nang buồng trứng nên ăn gì?

Đa nang buồng trứng là bệnh lý dễ gặp ở phụ nữ. Nếu không có phương pháp điều trị phù hợp và hiểu biết đa nang buồng trứng nên ăn gì thì có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của bạn.

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