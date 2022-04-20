Kết quả nghiên cứu cho thấy phụ nữ thừa cân trong một thời gian dài có thể tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung.

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Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bristol ở Anh đã khảo sát mẫu gen của khoảng 120.000 phụ nữ đến từ Úc, Bỉ, Đức, Ba Lan, Thụy Điển, Anh và Mỹ. Dữ liệu về chỉ số BMI được thu thập từ các phân tích liên quan đến toàn bộ gen và sử dụng phân tích ngẫu nhiên Mendelian đa biến để xác định mối liên hệ giữa BMI và ung thư cổ tử cung.

Cuối cùng, kết quả cho thấy rằng việc thừa cân kéo dài sẽ làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung của phụ nữ. Cứ mỗi khi BMI tăng 5 đơn vị, thì nguy cơ ung thư cổ tử cung của phụ nữ tăng gấp đôi.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, cơ chế hỗ trợ cho mối liên hệ này vẫn chưa rõ ràng. Emma Hazelwood, tác giả bài luận văn, cho biết là: "Đây là bước đầu tiên thú vị để tìm hiểu nguyên lý chính xác của việc béo phì gây ra ung thư”. Tác giả nói thêm: “Chúng tôi hy vọng sẽ nghiên cứu được nhiều hơn về phương pháp có thể giúp giảm nguy cơ ung thư của những người bị béo phì".

Mặt khác, việc bị béo phì được cho là có thể tạo ra các chất viêm trong cơ thể, làm tăng chỉ số hormone nữ và làm tăng nguy cơ ung thư. Nghiên cứu này gần đây đã được đăng tải trên tạp chí 'BMC Medicine'.

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