Phát hiện bệnh thì đã quá muộn vì bỏ qua những dấu hiệu tưởng bình thường này ở vòng 1

Sống khỏe 02/03/2018 12:07

Bất kỳ hiện tượng nào xuất hiện ở vòng 1 dù là nhỏ nhất đều có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh nguy hiểm, bạn tuyệt đối không được coi thường.

Những biểu hiện trên cơ thể đều có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe của bạn. Các chuyên gia khuyên chị em nên thường xuyên kiểm tra vòng 1 mỗi ngày để nhận biết những biểu hiện bất thường, nhờ đó phát hiện bệnh kịp thời và điều trị đúng cách.

Dưới đây là những dấu hiệu bất thường ở vòng 1 chị em cần chú ý để bảo vệ sức khỏe:

Dấu hiệu bất thường ở vòng 1 cảnh báo bệnh nguy hiểm

Kích cỡ vòng một tăng

Nếu bạn gặp tình trạng vòng ngực tăng bất thường thì phần lớn nguyên nhân là do sự biến đổi hoóc-môn trong cơ thể như chu kì kinh nguyệt, dậy thì, thai nghén hoặc tăng cân. Hiện tượng này thường không gây nguy hiểm cho sức khỏe nhưng trong một vài trường hợp, nó có thể liên quan đến ung thư.

Phát hiện bệnh thì đã quá muộn vì bỏ qua những dấu hiệu tưởng bình thường này ở vòng 1 - Ảnh 1
Đừng chủ quan nếu vòng 1 tăng bất thường - Ảnh: Internet

Mẩn đỏ hoặc phát ban

Khi vòng 1 xuất hiện triệu chứng mẩn đỏ hoặc phát ban thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh viêm tuyến vú hoặc ung thư vú dạng viêm. Nguyên nhân gây ra tình trạng này là do các khối u vú chèn ép các mô làm sưng đỏ, đau nhức. Nếu nghi ngờ về hiện tượng này, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra để được chẩn đoán chính xác nhất.

Xuất hiện khối u

Theo các chuyên gia, khối u cảnh báo ung thư vú không chỉ có ở bầu vú mà còn xuất hiện ở nhiều vị trí quanh ngực. Chính vì vậy, nếu bạn cảm giác mình có khối u ở hai bên ngực, dưới nách, phía trước, trên núm vú… thì nên đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt.

Phát hiện bệnh thì đã quá muộn vì bỏ qua những dấu hiệu tưởng bình thường này ở vòng 1 - Ảnh 2
Nếu phát hiện khối u, bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra - Ảnh: Internet

Chảy dịch ở núm vú

Tiết dịch núm vú thường gặp ở các bà mẹ đã sinh con và tình trạng này có thể kéo dài từ 1-2 năm. Tuy nhiên, nếu dịch ở núm vú xuất hiện kèm theo máu và sắc tố da xung quanh bị biến đổi thì bạn có nguy cơ bị viêm tuyến sữa hoặc ung thư vú.

Màu sắc ngực thay đổi

Nếu bạn gặp hiện tượng màu sắc ngực thay đổi, đặc biệt là vùng quanh núm vú thì có thể bạn đang mắc ung thư vú.

Ngứa

Đây là một trong những triệu chứng cảnh báo ung thư vú dạng viêm, thường bị nhiều người bỏ qua. Người mắc bệnh này có thể gặp dấu hiệu ngứa đi kèm với nổi mẩn đỏ, da sần sùi do các tế bào ung thư phát triển quá nhanh gây tắc mạch máu và bạch huyết mạch ở da, gây kích thích da.

Phát hiện bệnh thì đã quá muộn vì bỏ qua những dấu hiệu tưởng bình thường này ở vòng 1 - Ảnh 3
Đừng bao giờ bỏ qua những dấu hiệu dù là nhỏ nhất xuất hiện ở vòng 1 - Ảnh: Internet

Hình dạng núi đôi thay đổi

Khi các khối u hình thành và phát triển sẽ chèn ép lên các mô, làm cho phần ngực sưng đỏ, thay đổi hình dáng. Tốt nhất bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra và có hướng điều trị phù hợp.

Trên đây là những dấu hiệu ở vòng 1 cảnh báo bệnh nguy hiểm chị em tuyệt đối không được chủ quan để tự bảo vệ sức khỏe chính mình.

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