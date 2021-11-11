Viện sức khỏe Quốc gia Mỹ cũng từng tài trợ cho Tiffany Field - tiến sĩ từ Đại học Y khoa Miami (Mỹ) nghiên cứu về công dụng của những cái ôm. Kết quả cho thấy, những cái ôm sẽ làm tăng số lượng các tế bào tốt trong cơ thể, từ đó hỗ trợ hệ miễn dịch tiêu diệt vi khuẩn, virus và thậm chí là mầm mống bệnh ung thư. Ôm còn được xem như một liệu pháp tâm lý cho người khỏe mạnh và người ốm nặng.

Khi cảm thấy vui mừng hay hạnh phúc, buồn bã và muốn an ủi nhau… thì không có gì tốt bằng những cái ôm nồng ấm. Một cái ôm không chỉ đem lại sự ấm áp cho bạn khi trời lạnh, mà còn đem lại nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Đây cũng là phương pháp "miễn phí – dễ làm" để gắn kết tình cảm giữa mọi người với nhau.

Theo Karen Gill – bác sĩ kiêm chủ nhiệm khoa nhi tại Bệnh viện Woodland Memorial (Mỹ), sau đây là lợi ích cụ thể của những cái ôm.

- Giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật

- Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

- Giúp cơ thể giảm đau

- Giảm trầm cảm và giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc

- Ngủ ngon hơn

Cụ thể 5 lợi ích của việc ôm như sau:

1. Giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật

Ôm nhau có thể giúp giảm stress và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh. Vào năm 2014, tiến sĩ Sheldon Cohen – giáo sư tâm lý học tại Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) đã thực hiện nghiên cứu trên 400 người trưởng thành, nhằm chứng minh những cái ôm giúp con người khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.

Tiếp theo, ông phỏng vấn toàn bộ mọi người để ghi nhận các hoạt động giao tiếp, bao gồm cả tần suất mà họ được ôm. Sau khi thống kê ghi nhận, 400 tình nguyện viên đã được kiểm tra với virus cảm cúm để xem cơ thể chống chọi thế nào. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, những người được ôm thường xuyên sẽ có tỷ lệ nhiễm cúm thấp hơn rất nhiều. Ngay cả khi họ bị nhiễm bệnh, các triệu chứng cũng nhẹ và ít nặng nề hơn những người ít hoặc hoàn toàn không được ôm ấp.

Theo các chuyên gia, việc ôm còn làm giảm hormone gây căng thẳng – một yếu tố ức chế hệ miễn dịch khiến nó hoạt động yếu hơn, cũng như tăng cường hormone peptide giúp điều hòa hoạt động của hệ miễn dịch.

2. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Các nhà khoa học đã nghiên cứu trên 100 cặp đôi được chia thành 2 nhóm: Nhóm 1 được yêu cầu nắm tay nhau ngồi trong 10 phút và ôm nhau khoảng 20 giây, nhóm 2 chỉ ngồi cạnh nhau mà không làm bất cứ việc gì. Kết quả cho thấy, nhóm 1 đã có mức huyết áp và nhịp tim thấp hơn nhóm 2, điều này sẽ giúp họ phòng chống bệnh tim mạch hiệu quả.

3. Giúp cơ thể giảm đau

Khi chúng ta ôm nhau, não bộ sẽ giải phóng một chất dẫn truyền thần kinh mang tên endorphin. Loại chất này có tác dụng ngăn chặn các tín hiệu kích thích đau, đồng thời tăng cường lưu thông máu đến các mô mềm giúp làm dịu cơn đau của bạn.

Nhìn theo góc độ y học, trong lịch sử đã từng có những liệu pháp giảm đau bằng những chiếc ôm. Các bệnh nhân có cơn đau mãn tính đã được trị liệu bằng cách ôm và vuốt ve để cải thiện sức khỏe. Phương pháp này đặc biệt ở chỗ là miễn phí nhưng hiệu quả lại tốt gấp mấy lần các loại thuốc đắt tiền.

4. Giảm trầm cảm và giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc

Theo các chuyên gia, những bệnh nhân mắc trầm cảm thường có nồng độ hormone hạnh phúc dopamin rất thấp. Lúc này, những cái ôm có thể làm tăng nồng độ dopamin trong não lên ngay lập tức, nhờ vậy mà họ sẽ cảm thấy yêu đời và vui vẻ hơn. Điều này cũng có thể giúp người khỏe mạnh thấy hạnh phúc.

Bên cạnh đó, khi chúng ta ôm nhau thì hàm lượng hormone oxytocin trong cơ thể sẽ tăng lên. Oxytocin còn được gọi là "hormone âu yếm" có tác dụng mang lại cảm giác hạnh phúc và giảm căng thẳng. Loại hormone này còn tác động rất mạnh đến phụ nữ nếu họ có mối quan hệ tốt với bạn trai, chồng hoặc ôm con mới sinh.

5. Ngủ ngon hơn

Theo Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia Mỹ cho biết, việc ôm nhau hoặc âu yếm nhỏ trước khi ngủ 10 phút có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Thậm chí nếu bạn ôm vào ban ngày thì cũng cải thiện giấc ngủ vào ban đêm. Lúc này, cơ thể sẽ thấy hạnh phúc và giúp các tế bào phục hồi nhanh hơn bình thường.

Vậy mỗi ngày cần bao nhiêu cái ôm là đủ?

Virginia Satir – một chuyên gia trị liệu nổi tiếng của Mỹ đã từng nói rằng: "Chúng ta cần 14 cái ôm mỗi ngày để tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để nuôi dưỡng, 12 cái ôm mỗi ngày để phát triển". Tuy chỉ là ước tính nhưng đã có rất nhiều cơ sở khoa học ủng hộ cho lời tuyên bố của Satir.

Bạn có thể ôm bạn bè, người thân hay người yêu để củng cố tình cảm và nâng cao sức khỏe tự nhiên. Những cái ôm dù có ngắn ngủi đến đâu, cũng đều tác động tích cực đến não bộ và cơ thể của bạn.

Theo Healthline, Webmd