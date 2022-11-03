Điều đó nói rằng, một chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh có thể đóng một vai trò lớn trong việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư phổ biến nhất.

Không có một loại thực phẩm nào có thể ngăn ngừa ung thư. Và không có thực phẩm nào sẽ gây ra nó.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, thừa cân hoặc béo phì, chỉ số khối cơ thể (BMI) lớn hơn 30 là yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh ung thư, bao gồm:

Ăn uống lành mạnh có thể giúp ngăn ngừa nhiều bệnh mãn tính làm tăng nguy cơ ung thư. Di truyền và các tình trạng sức khỏe khác cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ hiện mắc ung thư, nhưng chúng thường nằm ngoài tầm kiểm soát của bác sĩ. Những gì bạn có thể dễ dàng kiểm soát hơn là những loại thực phẩm bạn chọn để cung cấp năng lượng cho cơ thể. "

Ung thư vú (ở những người đã trải qua thời kỳ mãn kinh).

Ung thư ruột kết và trực tràng.

Nội mạc tử cung và ung thư tử cung.

Ung thư túi mật.

Ung thư thận.

Ung thư gan.

Ung thư buồng trứng.

Ung thư tuyến tụy.

Ung thư tiền liệt tuyến.

Ung thư dạ dày.

Ung thư tuyến giáp.

Miệng, cổ họng và ung thư thực quản.

Giữ cân nặng của bạn ở mức khỏe mạnh có thể giúp bảo vệ bạn khỏi những bệnh ung thư này và các bệnh mãn tính khác.

Thực phẩm tốt nhất để giảm nguy cơ ung thư

Một số dinh dưỡng tốt nhất để ngăn ngừa ung thư và để sống khỏe mạnh nói chung có thể được tìm thấy trong chế độ ăn Địa Trung Hải, trong đó nhấn mạnh đến các loại thực phẩm tự nhiên và thực vật. Bạn hãy ưu ái hơn cho nhiều trái cây, rau, các loại hạt và protein nạc, ít thịt đỏ.

Những lời khuyên sau sẽ giúp bạn giữ cân nặng ở mức ổn định và giảm nguy cơ ung thư.

1. Ăn nhiều trái cây và rau

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, “Ăn theo màu cầu vồng” là một nguyên tắc nhỏ để ngăn ngừa ung thư. Sắc tố tạo màu cho trái cây và rau củ có các thành phần có thể làm giảm nguy cơ ung thư. Cố gắng ăn ít nhất ba loại trái cây và rau có màu sắc khác nhau mỗi ngày. Ví dụ:

Ảnh minh họa: Internet

Màu đỏ : Táo , cà chua và bắp cải đỏ.

: Táo , cà chua và bắp cải đỏ. Cam : Dưa vàng, cà rốt và cam.

: Dưa vàng, cà rốt và cam. Màu vàng : Chuối, chanh và dứa .

: Chuối, chanh và dứa . Màu xanh lá cây : Bông cải xanh và các loại rau lá xanh, như rau bina, cải xoăn và rau cải xanh.

: Bông cải xanh và các loại rau lá xanh, như rau bina, cải xoăn và rau cải xanh. Màu xanh / tím : Củ cải đường, nho, quả việt quất.

Tất cả các loại vitamin và khoáng chất đa sắc này đều đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tế bào, giúp cơ thể chúng ta hoạt động ở mức cao nhất.

2. Hãy suy nghĩ về đường

Khi nói đến bệnh ung thư, một số người coi đường là kẻ thù số 1. Thậm chí có một câu nói phổ biến rằng “đường gây ung thư”. Trên thực tế, đường nuôi tất cả các tế bào của chúng ta, nhưng không phải tất cả các loại đường đều được tạo ra như nhau.

Vấn đề không phải là thực phẩm có đường tự nhiên, như trái cây và ngũ cốc. Cái bạn cần lo lắng là đường bổ sung có thể dẫn đến béo phì và bệnh tim.

Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, khi xem xét lượng đường trong chế độ ăn uống của bạn, có những nghi ngờ thường gặp, như đồ uống có đường, bánh kẹo và món tráng miệng. Nhưng các loại đường bổ sung cũng có thể được tìm thấy trong rất nhiều sản phẩm có nhãn dán "không đường". Các nguồn đường "lén lút" bao gồm:

Bánh mì.

Bánh quy giòn.

Các thanh granola.

Salad.

Sữa chua, đặc biệt là các loại có hương vị trái cây.

Giữ lượng đường bổ sung của bạn ở mức thấp để giữ cân nặng của bạn ở mức khỏe mạnh và giảm nguy cơ ung thư.

3. Cân nhắc bổ sung vitamin D

Lượng vitamin D thấp có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư vú, ruột kết và tuyến tiền liệt.

Rất ít thực phẩm có hàm lượng vitamin D tự nhiên cao, mặc dù bạn có thể thấy rằng một số sản phẩm, bao gồm đậu nành, hạnh nhân và sữa sồi có thể được tăng cường vitamin D.

Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời (trong khi mặc áo chống nắng !) Có thể giúp tăng vitamin D của bạn và một số người được hưởng lợi từ các chất bổ sung. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về việc liệu chất bổ sung vitamin D có phù hợp với bạn hay không.

4. Ăn chất xơ

Thực phẩm giàu chất xơ khiến bạn cảm thấy no lâu hơn, giúp bạn không phải tìm kiếm đồ ăn nhẹ 10 phút sau khi kết thúc bữa trưa. Nghiên cứu cho thấy thực phẩm giàu chất xơ giải phóng phân tử acetate chống thèm ăn, phân tử này sẽ gửi thông điệp đến não cho chúng ta biết rằng chúng ta đã no.

Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn giàu chất xơ có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Ngoài ra, bởi vì thực phẩm giàu chất xơ có thể khiến bạn cảm thấy no hơn, chúng là một bổ sung quan trọng cho chế độ ăn uống chống ung thư bằng cách giúp kiểm soát cân nặng của bạn.

Thực phẩm giàu chất xơ bao gồm:

Ngũ cốc nguyên hạt.

Đậu và đậu lăng.

Quả hạch.

Quả việt quất.

Táo.

5. Cắt giảm rượu

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng rượu có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư thực quản, cổ họng và ung thư vú. Những người tiêu thụ nhiều bia đặc biệt cũng có nguy cơ mắc ung thư trực tràng. Những người bị rối loạn sử dụng rượu có tỷ lệ mắc ung thư gan gia tăng.

Theo Cleveland Clinic