Những thời điểm dễ gây đột tử khi quan hệ, cẩn thận kẻo mất mạng như chơi!

Sống khỏe 29/11/2019 04:45

Quan hệ điều độ rất tốt cho sức khỏe nhưng "yêu" không đúng cách sẽ gây ra rất nhiều nguy hiểm. Có những thời điểm dễ gây đột tử khi quan hệ mà bạn nên biết.

Chúng ta đều biết “chuyện ấy" có lợi cho sức khỏe nhưng có những thời điểm "yêu" không đúng cách sẽ gây ra nhiều nguy hiểm, thậm chí gây đột tử. Theo các chuyên gia, đột tử khi quan hệ thường xảy ra ở nam giới lớn tuổi. Tuy nhiên, tình trạng này có thể xảy ra với bất cứ ai, đặc biệt là ở những thời điểm này.

“Yêu” khi vừa đi xa về

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Cẩn thận khi 'yêu' lúc vừa đi xa về - Ảnh minh họa: Internet

Nếu trong người vẫn đang mệt mỏi khi vừa đi đường xa về, hãy cẩn thận nếu làm "chuyện ấy" lúc này bởi nguy cơ đột tử rất cao. Nhất là với những người có tiền sử mắc bệnh cao huyết áp hay bệnh tim mạch.

Làm “chuyện ấy” khi say rượu

Cả nam và nữ đều có thể gặp nguy hiểm nếu uống rượu trước lúc quan hệ. Với những người có thể chất yếu, uống rượu không chỉ ảnh hưởng đến hệ tim mạch, tăng huyết áp mà còn cả ham muốn tình dục. Nếu không kiểm soát tốt, làm "chuyện ấy" thời điểm này có thể dẫn tới đột tử.

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Không nên làm 'chuyện ấy' khi say rượu - Ảnh minh họa: Internet

Lén lút “yêu” nơi công cộng

Có một số người không kiềm chế được nên đã làm những chuyện nhạy cảm nơi công cộng như: trong WC, thang máy, xe hơi… Hậu quả, tình trạng đột tử có thể xảy ra do hưng phấn quá mức. 

Thần kinh đang căng thẳng

Quan hệ tình dục khi căng thẳng không chỉ làm giảm khoái cảm mà còn gây ra hiện tượng nhức đầu, chóng mặt. Ngoài ra, “yêu” khi thần kinh đang gặp phải tình trạng căng thẳng, cảm xúc bất ổn rất dễ đến việc đột tử. 

Lạm dụng thuốc kích thích

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Việc lạm dụng thuốc kích thích có thể ảnh hưởng tới sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Để làm tăng ham muốn “yêu” nhiều người đã sử dụng thuốc kích thích. Việc này dễ gây ra tình trạng mất sức, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến đột tử khi quan hệ. Nếu lạm dụng thuốc trong thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng yếu sinh lý, giảm ham muốn.

Đặc biệt với một số người, những loại thuốc này có thể gây ra tình trạng khó thở, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim hay vỡ mạch máu não do tuần hoàn máu tăng quá nhanh.

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