Khi quan hệ tình dục quá mãnh liệt, cơ thể phụ nữ dễ xảy ra các hiện tượng gây ngượng ngùng cho đôi bên. Nhưng đừng lo, đó đều là những biểu hiện rất bình thường.

Xì hơi

Không còn gì ngại ngùng hơn việc xì hơi trong lúc đôi bên đang trải qua thăng hoa. Nhưng trên thực tế, âm thanh đó không phải là tiếng xì hơi như mọi người vẫn tưởng. Nguyên nhân của hiện tượng khiến các chị em đỏ mặt này là do túi khí bị đẩy ra khỏi âm đạo, âm thanh khá lớn và khá giống tiếng xì hơi.

Trên thực tế, việc 'xì hơi' khi quan hệ quá mãnh liệt là vô cùng bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Phái nữ có thể hoàn toàn toàn yên tâm vì đây là hiện tượng rất bình thường. Nếu không muốn tình trạng tương tự xảy ra, bạn có thể thương lượng với đối tác về việc "yêu" nhẹ nhàng hơn.

Xuất hiện máu

Nếu thường xuyên chảy máu khi quan hệ, phái nữ nên tìm đến sự tư vấn của bác sĩ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không trong thời kỳ kinh nguyệt mà lại xuất hiện máu khi quan hệ, bạn nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Phái nữ nên kiểm tra xem bản thân có mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục không. Bởi vì dù ít hay nhiều, thường xuyên chảy máu khi "yêu" chính là dấu hiệu đáng báo động. Cũng có thể là do "cậu bé" của đối tác quá lớn, dễ dẫn đến rách hoặc xước âm đạo.

Có mùi khó chịu

Thật ra thì vấn đề này không có gì nghiêm trọng. Khi quan hệ tình dục quá mãnh liệt, mùi cơ thể và mùi mồ hôi trộn lẫn, dễ gây ra một mùi hương khó ngửi. Điều này chỉ đáng lo lắng khi đôi bên có mùi khác lạ, tanh và nồng. Khi đó, cả hai nên đến gặp bác sĩ để nhận được tư vấn ngay lập tức.

Xuất tinh ở nữ giới

Việc xuất tinh ở nữ giới là hoàn toàn bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ nam giới mà nữ giới cũng xuất tinh khi quan hệ. Xuất tinh ở nữ giới là một lượng chất lỏng trắng đục tiết ra khi "lên đỉnh". Và xin yên tâm, nó có mọi đặc điểm của huyết tương tuyến tiền liệt, không phải nước tiểu đâu. Việc xuất tinh ở nữ giới là hoàn toàn bình thường, không hề có khác biệt gì ở đặc điểm giới tính.

Cảm thấy ngứa

Nếu vấn đề không nằm ở bao cao su, đồ chơi tình dục hoặc thuốc bôi trơn, thì việc ngứa vùng kín hoặc ở gần đùi rất có thể là do bạn dị ứng với tinh dịch. Phản ứng nhẹ thì chỉ ngứa một khoảng thời gian ngắn. Còn nếu ngứa đến mức phát ban, ửng đỏ thì bạn nên đi khám càng sớm càng tốt.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-su-co-nguong-chin-mat-o-phu-nu-khi-an-ai-qua-manh-liet-389253.html