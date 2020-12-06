Một cặp đôi mới cưới chỉ vì hôn vào vị trí không nên hôn mà từ hỷ thành bi. Theo các chuyên gia, đừng để hành động thể hiện tình yêu lại biến thành ngộ sát, muốn hối hận cũng không kịp.

Theo thông tin từ Sohu, một cặp vợ chồng mới cưới ở Hồ Nam phải cách biệt âm dương ngay trong đêm tân hôn. Được biết, người vợ chết một cách đột ngột trong vòng tay chồng. Nguyên nhân tử vong chỉ vì một nụ hôn gây ra. Để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc tương tự, các chuyên gia sức khỏe cho biết trên cơ thể có 2 vị trí tiềm tàng nguy hiểm. Vị trí nguy hiểm thứ nhất: Cổ

Nếu không cẩn thận, nụ hôn ở cổ rất có thể sẽ lấy đi tính mạng của bạn - Ảnh minh họa: Internet Vết hôn cổ như một dấu ấn "khẳng định chủ quyền", nhưng nó còn là con dao hai lưỡi có thể tước đi tính mạng bất cứ lúc nào. Nhiều cặp đôi rất thích hôn cổ, vì với họ, đó là một cách thể hiện tình yêu. Nhưng nụ hôn lên cổ có tốt hay không? Trên thực tế, hôn vào cổ nguy hiểm hơn những vị trí khác. Bởi vì da cổ của chúng ta thực sự rất mỏng, việc hôn mút quá mạnh sẽ tạo ra những cục máu đông, gây tắc nghẽn mạch máu, hậu quả nghiêm trọng nhất chính là tử vong. Dưới áp lực từ bên ngoài, hệ thống cung cấp máu trong cơ thể con người sẽ bị xáo trộn, dẫn đến việc thiếu oxy cung cấp lên não. Vì vậy, hôn mạnh vào cổ rất dễ gây ra hiện tượng khó thở. Lúc này phải nhanh chóng thông mạch máu, nếu không rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Vị trí nguy hiểm thứ hai: Tai

Tai của chúng ta rất mỏng manh, chịu tác động quá mạnh dễ dẫn đến điếc vĩnh viễn - Ảnh minh họa: Internet Vị trí không nên hôn tiếp theo chính là tai. Trên thực tế, tai của chúng ta rất nhạy cảm và mỏng manh. Nếu nơi yếu ớt này chịu một lực tác động mạnh như cắn hoặc mút, nó sẽ gây nguy hiểm cho màng nhĩ. Nhẹ thì ù tai, nặng thì điếc. Vì vậy, hành động thủ thỉ hoặc hôn tai của nhiều cặp đôi thật ra rất nguy hiểm. Ngoại trừ những "nụ hôn chết người" nêu trên thì hôn nhau có nhiều tác dụng thần kỳ hơn chúng ta tưởng. Nụ hôn có thể giúp tâm trạng vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet Một nụ hôn lành mạnh sẽ khiến tâm trạng chúng ta vui vẻ, giảm căng thẳng và giải tỏa những áp lực trong cuộc sống. Bên cạnh đó, nụ hôn còn giúp con người trở nên đẹp hơn. Khi hôn, cơ mặt chúng ta hoạt động nhiều hơn bình thường, rất có lợi cho việc tuần hoàn máu.

Vì sao sau mỗi lần quan hệ, phụ nữ nên chạy ngay vào nhà vệ sinh? Nhiều phụ nữ có thói quen đi vệ sinh sau mỗi lần quan hệ tình dục. Đây là một phản ứng sinh lý rất bình thường, bạn không cần phải lo lắng.

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