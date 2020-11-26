Chỉ cần làm 3 điều này, phụ nữ sau sinh sẽ nhanh chóng lấy lại vóc dáng, xinh đẹp mặn mà

Sống khỏe 26/11/2020 15:33

Chị em sau mỗi lần sinh con đều lo lắng cơ thể sẽ trở nên phì nhiêu và xuống cấp. Tuy nhiên, chỉ cần áp dụng đúng cách, phụ nữ sau sinh chẳng những không bị mất dáng mà còn trông mặn mà hơn xưa nhiều.

Theo chia sẻ từ các bác sĩ sản khoa, có đến 80% phụ nữ sau sinh gặp phải tình trạng rối loạn nội tiết tố. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc rụng tóc, nám sạm, rạn da... Tình trạng mất ngủ kéo dài do mệt mỏi và chăm con, suy giảm sinh lý, giảm ham muốn... cũng là những lý do khiến chị em phụ nữ ngán ngẩm mỗi khi nghĩ đến việc sinh nở. 

Để cải thiện các tình trạng trên, các chị em nên chú ý 3 điều quan trọng sau.

1. Uống nhiều nước

Đối với sản phụ sau sinh, trong thời kỳ cho con bú bạn cần phải nạp vào cơ thể đủ 4 lít nước một ngày. Nếu để bản thân rơi vào tình trạng mất nước, cơ thể sẽ lên tiếng bằng các triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt, mất hết sức lực, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống. Không chỉ là một chất giúp tăng tuần hoàn máu, nước còn rất quan trọng cho chức năng tiêu hóa. 

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Nước rất quan trọng trong quá trình hồi phục sau khi sinh - Ảnh minh họa: Internet

2. Ăn uống đầy đủ chất

Thường xuyên ăn những thực phẩm lành mạnh sẽ giúp bổ sung tối đa năng lượng cho các bà mẹ sau sinh. Các bà mẹ bỉm sữa nên nạp vào cơ thể những loại thực phẩm chứa nhiều vitamin và protein như rau củ quả, các loại cây họ đậu, cá hồi, sản phẩm sữa ít béo, trứng, thịt bò nạc...

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Bổ sung đầy đủ vitamin và protein - Ảnh minh họa: Internet

3. Rèn luyện thân thể bằng cách tập thể dục

Cơ thể của phụ nữ sau sinh rất suy yếu, nhưng đây cũng là khoảng thời gian vàng để cơ thể hồi sinh một lần nữa. Lấy lại vóc dáng sau sinh cũng chính là mối quan tâm hàng đầu của các chị em phụ nữ. Sau đây là một số bài tập đơn giản có thể tự tập tại nhà, không những tiết kiệm thời gian mà còn tiết kiệm chi phí.

Bài tập nghiêng hông

Bài tập này sẽ giúp các cơ vùng hông hông được giãn nở, giúp giảm đau vùng hông và mang đến vòng eo thon gọn.

Khi thực hiện động tác này, bạn đứng thẳng, hai chân dang ngang bằng vai, một tay chống hông, một tay giơ lên cao và nghiêng người sang phía đối diện.

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Bài tập nghiêng hông - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập lưng

Phải ngồi lâu cho con bú cộng thêm sức nặng của vòng một khiến cho các bà mẹ sau sinh thường gặp tình trạng đau lưng. Chỉ với một động tác đơn giản, cơn đau ở lưng sẽ bay biến ngay lập tức. 

Với bài tập này, bạn nằm sấp xuống sàn, hai tay chống vuông góc với sàn, đẩy phần trên cơ thể lên một góc 90 độ, hít thở đều và hóp bụng.

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Bài tập lưng cho chị em phụ nữ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập xoay cổ chân

Bài tập này vô cùng đơn giản, các mẹ chỉ cần đứng hoặc ngồi, xoay đều cổ chân 360 độ. Sau khi sinh, các chị em thường gặp phải tình trạng chuột rút, thường xuyên thực hiện động tác này sẽ giúp ích rất nhiều.

Bài tập ngẩng đầu dậy với tư thế nằm ngửa

Bài tập này giúp làm giảm các phần cơ từ xương cổ đến xương cột sống, giúp giảm triệu chứng đau đầu. Hai tuần sau khi sinh chính là thời gian lý tưởng để thực hiện bài tập này.

Chuẩn bị một chiếc chiếu, nằm ngửa xuống sàn, hai chân cong lên, hai tay duỗi thẳng trước mặt đồng thời phần eo dùng sức nâng phần trên lên một góc 30 độ.

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Ngẩng dậy với tư thế nằm ngửa - Ảnh minh họa: Internet

Thiền

Rối loạn nội tiết và áp lực sau mỗi kỳ sinh nở chính là những nguyên nhân dễ dẫn đến trầm cảm sau sinh. Để giải quyết vấn đề này, các chị em có thể dành thời gian mỗi ngày từ 30-40 phút để tịnh tâm, thả lỏng đầu óc và suy nghĩ về những nguyện vọng của bản thân. Hãy nhắm mắt lại, cảm nhận mỗi một sự thay đổi của cơ thể, nghĩ về những điều mình lo lắng, bạn sẽ cảm thấy tươi mới và khỏe khoắn hơn.

Bên cạnh đó, các chị em có thể tập các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga, tập gym... Hoạt động thường xuyên không chỉ giúp các mẹ sớm ngày lấy lại vóc dáng cân đối mà còn giúp tinh thần lạc quan và tươi trẻ hơn mỗi ngày.

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