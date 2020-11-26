Để tinh trùng có chất lượng và mùi 'hấp dẫn', những thực phẩm nên và không nên dành cho nam giới

Theo giải thích của các chuyên gia, nếu nam giới ăn quá nhiều thịt, tinh trùng sẽ có vị đắng và mùi hôi tanh. Còn nếu ăn nhiều rau củ quả, tinh trùng sẽ có vị ngọt. Do đó, để cải thiện chất lượng và mùi vị của tinh trùng, nam giới nên làm những điều sau đây.

Năm ngoái, trên kênh Youtube "Bản năng đàn ông TV" của Hàn Quốc, các chuyên gia khoa tiết niệu cho biết chất lượng và mùi vị của tinh trùng chịu sự ảnh hưởng của những thực phẩm được bổ sung vào cơ thể mỗi ngày.

Chúng ta đều biết, nước chiếm 70% trọng lượng cơ thể, đồng thời thực hiện nhiều chức năng quan trọng. Cơ thể con người loại bỏ những chất dư thừa và độc hại thông qua mồ hôi và nước tiểu. Vậy nên, uống nhiều nước giúp cơ thể loại bỏ chất độc nhanh chóng hơn. Ngoài ra, uống đủ nước mỗi ngày không chỉ giúp tăng tuần hoàn máu mà còn hạn chế mùi khó chịu từ tinh trùng.

2. Ăn nhiều trái cây, rau củ

Thực vật được biết đến như một món quà từ thiên nhiên. Ăn nhiều rau xanh và trái cây không những giúp hạn chế nhiều loại bệnh tật mà còn có tác dụng tuyệt vời, giúp cải thiện mùi hương và chất lượng tinh trùng.

Các loại trái cây như dứa, dưa hấu... giúp tinh trùng có mùi hương dễ chịu - Ảnh minh họa: Internet

Nam giới nên chú ý bổ sung dinh dưỡng từ các loại trái cây như dứa, dưa hấu, nho, táo, xoài... Những loại trái cây này sẽ giúp tinh trùng có mùi dễ chịu. Tuy nhiên, không phải loại rau củ nào cũng là "bạn thân" của tinh trùng. Nên lưu ý một số loại rau củ như súp lơ, bắp cải... sẽ khiến tinh trùng có mùi nặng hơn.

3. Bổ sung thực phẩm có hương thơm tự nhiên

Mùi của tinh trùng có ảnh hưởng từ thực phẩm nạp vào cơ thể. Nói cách khác, bạn ăn gì thì tinh trùng sẽ có mùi đó. Vậy nên, để giải quyết vấn đề mùi hôi, nam giới nên tránh ăn các loại thực phẩm có vị nặng và gắt như tỏi, hành, cá...

Cần tây có nhiều chất diệp lục - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia khuyến khích bạn nên sử dụng các loại thực phẩm chứa nhiều chất diệp lục như cần tây, mùi tây, quế, bạc hà, chanh... Những thực phẩm này sẽ giúp tinh trùng có vị ngọt và mùi thơm dễ chịu.

Bên cạnh đó, nam giới cũng nên tránh sử dụng chất kích thích, bơ, sữa hay phô mai. Đây là những chất có thể khiến tinh dịch có mùi tanh hôi và vị đắng.