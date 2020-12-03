Vì sao sau mỗi lần quan hệ, phụ nữ nên chạy ngay vào nhà vệ sinh?

Sống khỏe 03/12/2020 11:37

Nhiều phụ nữ có thói quen đi vệ sinh sau mỗi lần quan hệ tình dục. Đây là một phản ứng sinh lý rất bình thường, bạn không cần phải lo lắng.

Quan hệ tình dục là yếu tố quan trọng trong cuộc sống vợ chồng. Bên cạnh việc giữ lửa hôn nhân, sinh hoạt vợ chồng đều đặn còn có tác động rất tích cực về mặt thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, do cấu tạo sinh lý đặc biệt của phụ nữ, nếu không chú ý một số điều trong và sau khi quan hệ, các nàng mắc phải các bệnh phụ khoa

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Sinh hoạt vợ chồng đều đặn ảnh hưởng tích cực về mặt thể xác lẫn tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Phần lớn mọi người đều biết cấu tạo sinh lý của phụ nữ khá đặc biệt, vậy nên trong quá trình giao hợp, bàng quang sẽ phải chịu những áp lực và kích thích nhất định. Điều này dẫn đến việc sau mỗi lần quan hệ, chị em sẽ vội vàng muốn vào nhà vệ sinh. Khi ân ái, vi khuẩn có thể xâm nhập vào niệu đạo, ống dẫn nước tiểu và ra khỏi cơ thể theo dòng nước thải. Vì vậy, dù có nhu cầu đi vệ sinh hay không, bạn cũng nên đi tiểu ngay sau khi kết thúc.

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Dù có nhu cầu hay không, nữ giới cũng nên đi vệ sinh ngay sau 'cuộc yêu' - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chị em muốn mang thai thì cũng không cần lo lắng về việc đi vệ sinh ngay sau khi quan hệ. Đối với nam giới, nếu không sử dụng biện pháp phòng tránh thì tinh trùng khỏe mạnh sẽ lập tức bơi ngay đến tử cung. Việc phụ nữ giải quyết "nỗi buồn" ngay sau đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến quá trình thụ thai, do đường niệu đạo và đường âm đạo là hai đường riêng biệt. 

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Nữ giới nên vệ sinh vùng kín ngay sau khi quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, nữ giới nên vệ sinh vùng kín ngay sau khi quan hệ, tránh gây viêm nhiễm và phòng ngừa các loại bệnh phụ khoa. Tuy nhiên, chị em phụ nữ không nên thụt rửa quá sâu, dễ gây nhiễm trùng vùng kín, tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công. Tốt hơn hết, nên đợi từ 15-20 phút rồi hãy tiến hành vệ sinh, để tránh làm tổn thương "cô bé". 

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Từ khóa:   chuyện chăn gối vệ sinh vùng kín bệnh phụ khoa

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