Những người bỏ bữa tối có sống lâu hơn không? 2 sai lầm trong bữa tối sau đây sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bạn

Lili bắt đầu tìm kiếm trên mạng nhiều cách khác nhau để giảm cân. Sau khi nghiên cứu, việc đầu tiên cô làm là kiêng ăn tối và ăn khuya, và quá trình bắt đầu có kết quả sau một tuần thực hiện. Chủ nhật mẹ Lili thường mang thức ăn mẹ làm đến nhà cho Lili đúng giờ, tất nhiên Lili đang trong thời kỳ giảm cân cũng không ăn. Mẹ của Lili nghe vậy ngay lập tức bà ngăn cản và nói với cô: “Con gái, bỏ ăn tối không hề tốt, cứ đêm nào để đói như vậy sẽ dễ bị viêm dạ dày lắm, con xem bệnh bao tử lâu năm của bố con kìa, chẳng phải là vì do bỏ bữa không ăn đúng giờ đấy sao, mau ăn cơm đi!”

Lili là một cô gái yêu cái đẹp, năm ngoái cô phải làm việc ở nhà do dịch bệnh, thêm vào đó trong ngày Tết vừa rồi cô đã ăn uống khá nhiều khiến cô trông có vẻ hơi mũm mĩm. Cô là người luôn có những yêu cầu cao về vóc dáng của mình, sẽ không chấp nhận việc mỡ trên cơ thể ngày càng tăng như vậy và việc giảm cân đương nhiên được đưa vào nhật trình hàng ngày của cô.

Lili cảm thấy lời nói của mẹ cũng có phần đúng, nhưng cô nhớ trước đó có nghe người khác nói không ăn tối có thể sống lâu hơn. Vậy thì nên nghe lời khuyên của ai đây?

Việc bỏ bữa tối có tốt cho cơ thể hay không đã được tranh luận từ nhiều năm trước. Nhưng trong những năm qua, hàng loạt các nghiên cứu trong lĩnh vực quốc tế đã chỉ ra rằng bỏ bữa tối rất tốt cho cơ thể và ở một mức độ nào đó, nó còn kéo dài tuổi thọ. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé!

Trong cuốn sách y học cổ truyền nổi tiếng "Thiên Kim Phương", đã đề cập đến việc ăn nhiều vào ban đêm có thể gây hại cho cuộc sống của một ngày. Nó có nghĩa là ăn tối quá nhiều có thể ảnh hưởng không tốt đến tuổi thọ của một người.

Trong một số sách y học cổ khác có đề cập đến một thói quen sinh hoạt gọi là “thức ăn cho ruột thối”, đó là ăn uống không điều độ vào bữa tối, ăn quá no, ăn nhiều thịt cá sẽ gây tổn thương dạ dày. gánh nặng, và cuối cùng dẫn đến sự xuất hiện của một số bệnh.

Kể từ khi những lợi ích của việc không ăn hoặc ăn ít bữa tối đã bắt đầu xuất hiện trong lĩnh vực y học từ thời cổ đại xa xứa, điều này cho thấy rằng hành động này có lợi cho sức khỏe.

Vì vậy, làm những việc tốt cho sức khỏe lâu dài thì tự nhiên tuổi thọ của bạn sẽ được kéo dài.

Trong diễn ngôn có thẩm quyền quốc tế “Tạp chí Tự nhiên” cũng từng phát biểu qua về vấn đề này. "Không ăn sau buổi trưa, bạn trẻ ra mười tuổi", cuộc thảo luận trong đó chủ yếu dựa trên lập luận chính là không ăn sau buổi trưa. Lý thuyết trọng tâm được thể hiện trong bài báo là ăn tất cả thức ăn mà một người cần cho một ngày trước 3 giờ chiều.

Qua một thí nghiệm so sánh, người ta thấy rằng những người điều chỉnh thời gian ăn uống xong trước 3 giờ chiều thì cơ thể có những thay đổi kỳ diệu, những thay đổi này khiến cơ thể con người thay đổi từ trong ra ngoài.

So với thói quen ăn uống truyền thống, tình trạng da của nhóm người này có hiện tượng da trắng, nếp nhăn chậm mọc, sắc tố da giảm, hình dáng da thay đổi đồng nghĩa với việc chức năng cơ thể cũng phát triển theo chiều hướng tốt hơn.

Các nghiên cứu quốc tế có liên quan khác đã chỉ ra rằng nếu mọi người cảm thấy đói trong một tiếng sau đó, không tiêu thụ thức ăn. Lúc này, trong cơ thể sẽ xuất hiện một chất gọi là gen trường thọ, và sự xuất hiện của chất này có mối liên hệ tất yếu với việc không ăn tối.

Gen trường thọ này có chức năng sửa chữa rất mạnh và rất có lợi cho cơ thể chúng ta, gen này cũng được tìm thấy trong nghiên cứu tiếp theo của thí nghiệm này. Trong cùng một nhóm người mà không ăn gì sau bữa trưa và cảm thấy đói, tuổi thọ trung bình và chỉ số sức khỏe thể chất cao hơn so với nhóm người ăn kiêng bình thường.

Trong cuộc khảo sát về những người sống lâu ở nhiều quốc gia, một điểm chung kỳ diệu cũng được tìm thấy, đó là, một yếu tố không thể thiếu đối với những người cao tuổi này là được “đói đúng cách”. Vì vậy, không thể phủ nhận rằng bỏ bữa tối và nhịn đói đúng cách thực sự là một phương pháp giữ gìn sức khỏe góp phần kéo dài tuổi thọ.

Bác sĩ cho bạn biết hai sai lầm về bữa tối

Mặc dù ai cũng biết rằng bỏ bữa tối hoặc ăn tối sớm hơn rất tốt cho cơ thể, nhưng thực tế là xã hội đã quá phát triển.

Cuộc sống về đêm và giao lưu là không thể tránh khỏi, tất cả các loại thức ăn có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, và ít người có thể đạt được kỷ luật tự giác hoàn toàn. Lúc này, cần tránh tối đa việc ăn tối sai cách.

1 Không ăn tối quá nhiều

Vì không thể sắp xếp trước thời gian ăn tối nên chúng ta có thể kiểm soát về mặt lượng bữa tối, bữa tối nên ăn trước 7 giờ và kiểm soát số lượng ở mức đủ năm điểm. Bởi nếu ăn tối quá no sẽ tạo lại áp lực lớn cho các cơ quan như đường tiêu hóa, gan, túi mật và tuyến tụy. Hầu hết mọi người thường sẵn sàng đi ngủ ngay sau bữa tối, trước khi thức ăn trong dạ dày được tiêu hóa hết.

Cơ thể chúng ta cũng cần được nghỉ ngơi nhất định khi ngủ. Nếu bạn ăn tối quá no, các cơ quan trong cơ thể sẽ tiếp tục hoạt động trong khi ngủ, đồng thời sẽ phải truyền tải thông tin lên não mà không được nghỉ ngơi, điều này sẽ khiến não luôn trong trạng thái hung phấn.

Khi các cơ quan trong cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ trong một thời gian dài, các loại bệnh sẽ tự nhiên phát sinh, vì vậy việc tiêu hóa phần lớn thức ăn trước khi đi ngủ là vô cùng quan trọng. Sau đó cần kiểm soát lượng ăn tối và giảm lượng ăn vào.

2 Bữa tối không nên quá nhiều dầu mỡ

Chế độ ăn cho bữa tối nên nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa và những người ăn tối muộn cần đặc biệt lưu ý điều này. Nếu bạn ăn một bữa tối nhiều dầu mỡ, sẽ có nguy cơ làm chậm lưu lượng máu và tăng huyết áp. Khi một người bước vào trạng thái ngủ, tốc độ máu lưu thông tương đối chậm, nếu bổ sung chế độ ăn uống nhiều dầu mỡ thì tốc độ lắng đọng lipid máu trên thành mạch máu càng được đẩy nhanh.

Hậu quả là sức co mạch vượt quá tiêu chuẩn, sức cản mạch ngoại vi tăng lên, lúc này huyết áp tất nhiên sẽ tăng lên, chắc chắn sẽ làm tăng quá trình xơ cứng của động mạch. Một điểm nữa là ăn tối quá nhiều dầu mỡ có thể dẫn đến nguy cơ bị viêm tụy cấp. Bệnh này khởi phát cấp tính, biểu hiện chủ yếu là đau bụng trên không chịu nổi, đau từng cơn. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó cũng có thể lan sang thắt lưng trái, vai trái và cánh tay trái.

Ngoài các triệu chứng trên, bệnh sẽ còn kèm theo các triệu chứng về đường tiêu hóa như mót rặn, nôn trớ. Khi có triệu chứng này cần phải chú ý và đi khám kịp thời, vì một chút bất cẩn có thể dẫn đến cơn sốc. Nếu không được cấp cứu kịp thời, thậm chí có nguy cơ tử vong.

Chú ý! Những người này sẽ mất mạng nếu họ không ăn tối

Người tiểu đường bỏ bữa tối rất nguy hiểm Bệnh nhân tiểu đường không được bỏ bữa tối. Lời khuyên về chế độ ăn uống dành cho nhóm người này là

Ăn thành nhiều bữa nhỏ và thường xuyên, nếu bệnh nhân tiểu đường không ăn tối sẽ rất dễ xảy ra tình trạng hạ đường huyết. Nếu bệnh nhân tiểu đường bị hạ đường huyết thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, rất dễ gây ra các biến chứng như nhồi máu não, nhồi máu cơ tim.

Đối với những người đã được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, tác hại do lượng đường trong máu thấp gây ra còn lớn hơn nhiều so với khi lượng đường trong máu tương đối cao.

Người bệnh dạ dày

Nếu bạn mắc bệnh dạ dày, việc bỏ bữa tối trong thời gian dài sẽ làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Điều này là do dạ dày vốn đã tương đối yếu, sẽ gặp phải các triệu chứng trào ngược axit nghiêm trọng sau khi đói mà không ăn tối. Phần chất chua này làm tổn thương rất nhiều đến niêm mạc dạ dày, từ đó làm trầm trọng thêm các triệu chứng của viêm dạ dày mãn tính ban đầu, loét dạ dày và các bệnh khác.

Người suy dinh dưỡng không ăn tối sẽ không tốt cho sức khỏe

Nhìn chung, những nhóm người suy dinh dưỡng này sẽ có một đặc điểm chung là khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng tương đối kém. Trong cùng một lượng chất dinh dưỡng, khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng khác nhau trong thức ăn của người suy dinh dưỡng thấp hơn so với người bình thường.

Cũng có một số người tự ăn rất ít và trong trường hợp này, họ áp dụng phương pháp bỏ bữa tối. Không những không sống được lâu mà còn có hại cho sức khỏe.

Có một sự khác biệt nhất định về lượng calo mà một người bình thường cần hấp thụ theo chiều cao, cân nặng và độ tuổi của họ. Để đảm bảo quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường, hàng ngày cơ thể con người phải tiêu thụ đủ calo cho quá trình trao đổi chất của chính mình để đảm bảo hoạt động bình thường của cơ thể. Nếu bản thân hấp thụ không tốt, cố tình giảm ăn bữa tối. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể sẽ dễ đi vào chế độ tiêu thụ ít, một khi vi rút xâm nhập sẽ dễ gây ra một số bệnh.

Những người có vấn đề về thần kinh không nên bỏ bữa tối

Những người có vấn đề về thần kinh, trầm cảm và cảm xúc không ổn định cần lưu ý không dễ bỏ bữa tối. Đói bụng sau khi bỏ bữa tối dễ khiến người ta cáu gắt, đối với một số người có vấn đề về tình cảm thì nên chú ý bình an tinh thần của bản thân, nên ăn uống đúng giờ.

Ngoài những điểm trên, một số người đang phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật, phụ nữ có thai, đang cho con bú, người có sức đề kháng thấp không nên bỏ bữa tối.

Bạn có thực sự biết về bữa tối lành mạnh?

Ba bữa một ngày là một thói quen sinh hoạt mà chúng ta đã hình thành từ khi còn nhỏ, và rất khó để thay đổi. Vì nó không thể thay đổi, chúng ta có thể cố gắng ăn bữa tối lành mạnh.

Đặt trước thời gian ăn tối: Phương pháp này không phù hợp với tất cả mọi người, những ai làm được có thể cố gắng cố định trước thời gian ăn tối, cố gắng ăn sớm hơn, trong khoảng từ 3 giờ đến 5 giờ chiều.

Bằng cách này, thời gian nhịn ăn có thể được tăng lên một cách hiệu quả, tất cả thức ăn ăn vào có thể được tiêu hóa trước khi chìm vào giấc ngủ và các cơ quan trong cơ thể sẽ có đủ thời gian để nghỉ ngơi khi đi ngủ vào ban đêm.

Không uống rượu trong bữa tối: Không nên uống rượu trong những bữa tối bình thường, rượu có tác dụng gây mê hệ thần kinh trung ương, sau khi uống bữa tối sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của con người. Và việc uống rượu trong bữa tối kéo dài cũng có thể dẫn đến các hành vi gây nghiện khiến bạn khó đi vào giấc ngủ khi không uống.

Không uống đồ uống có gas trong bữa tối: Các loại nước có ga, nước có ga luôn được bày bán phổ biến trên bàn ăn, tuy nhiên nếu uống vào bữa tối sẽ gây đầy bụng, khó tiêu, ảnh hưởng đến chất lượng của ngủ.

Không ăn thức ăn cay và kích thích trong bữa tối: thức ăn cay và kích thích thường làm tăng cảm giác thèm ăn

Một cách vô thức, lượng thức ăn bạn nạp vào sẽ tăng lên, và những thức ăn quá nặng cũng gây khó chịu cho dạ dày ở một mức độ nhất định, vì vậy bạn cần chú ý tránh chúng vào bữa tối.

Bữa tối có thể tăng lượng rau có chất xơ thô: các loại rau có chất xơ thô đóng vai trò quan trọng trong việc tăng nhu động đường tiêu hóa và thúc đẩy quá trình tiêu hóa.

Bổ sung các loại rau có chất xơ thô vào bữa tối một cách hợp lý không chỉ giúp cải thiện tình trạng táo bón mà còn làm đẹp da. Bạn có thể ăn thêm ngũ cốc thô vào bữa tối: So với mì gạo, tốc độ tăng đường của ngũ cốc thô rất chậm. Nó có thể làm giảm đáng kể tốc độ chuyển hóa carbohydrate thành chất béo. Đối với những người béo phì hoặc giảm béo, họ có thể cố gắng thay đổi thực phẩm chủ yếu của bữa tối thành ngũ cốc nguyên hạt.

Phần kết

Bỏ bữa tối quả thực có rất nhiều lợi ích, nhưng vẫn có những điều kiện tiên quyết khi lựa chọn, trước hết, bỏ bữa tối không giống như ăn kiêng, không thể tùy tiện giảm lượng chất dinh dưỡng nạp vào cơ thể bằng cách bỏ bữa tối. Thứ hai, chúng ta nên chú ý ăn uống điều độ, no quá hoặc đói quá sẽ gây hại cho cơ thể. Nên ăn no tầm 7 phần trong ngày, chọn ăn tối sớm là hợp lý nhất.

Nếu chúng ta có thể ăn uống một cách tự giác, tiếp nhận cơn đói đúng cách và duy trì một thái độ tốt. Nếu chúng ta không coi việc ăn uống như một cách để xả stress, thì sức khỏe và tuổi thọ có còn xa vời với chúng ta không?