Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người bị suy giảm chức năng thận có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn.

Nhóm nghiên cứu của Kitsuru tại Đại học Toronto, Canada, đã phân tích dữ liệu từ 5,9 triệu người trưởng thành tại Canada, những người này đã trải qua các cuộc kiểm tra chức năng thận từ năm 2007 đến năm 2016. Trong số đó, 440.000 người đã bị tổn thương thận, 30.000 người đang chạy thận nhân tạo vì bệnh thận và khoảng 5.000 người đã được cấy ghép thận. Ngoài ra, trong số tất cả những người tham gia nghiên cứu, hơn 325.000 người đã mắc bệnh ung thư và hơn 72.000 người đã qua đời vì căn bệnh này.

Mô hình thận /Ảnh: Clip Art Korea

Theo kết quả phân tích cho thấy những người bị bệnh thận từ nhẹ đến trung bình có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn 8% so với những người có thận khỏe mạnh. Những người được cấy ghép thận cũng có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn 25% so với những người có thận khỏe mạnh. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người bị bệnh thận từ nhẹ đến trung bình có nguy cơ tử vong do ung thư cao hơn 25~30%, và những người bị bệnh thận giai đoạn cuối có nguy cơ tử vong do ung thư cao hơn 50%.

Đặc biệt, người bị bệnh thận có nguy cơ bị ung thư bàng quang, ung thư thận, đa u tủy xương và ung thư máu.

Tiến sĩ Kitsuru nói rằng: “Nếu chức năng của thận giảm và không thể loại bỏ tất cả các độc tố ra khỏi máu, tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể sẽ tăng lên” và: ”Điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.” Tiến sĩ nhấn mạnh rằng: “Những người bị bệnh thận nên được tầm soát ung thư.” Kết quả của nghiên cứu này gần đây đã được đăng trên ‘Tạp chí Bệnh thận Hoa Kỳ (American Journal of Kidney Diseases)’

