Những lợi ích bất ngờ của việc ngủ không kê gối, bạn đã biết chưa?

Sống khỏe 26/04/2018 13:47

Mọi người thường cho rằng một chiếc gối có chất lượng tốt sẽ giúp bạn ngủ ngon và tốt cho sức khỏe hơn. Tuy nhiên, bạn sẽ bất ngờ khi biết những lợi ích tuyệt vời mà việc ngủ không kê gối mang lại.

Nhiều người bị vẹo cổ, gù, thậm chí mắc phải một số bệnh liên quan đến đốt sống cổ vì thói quen kê gối ngủ quá cao. Bên cạnh đó, không ít người khi thức dậy, mặt và mắt bị sưng húp do lượng máu lưu thông lên não quá nhiều vì thói quen nằm gối quá thấp.

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Ngủ không kê gối mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe mà bạn nên biết - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, nếu đang phải đối mặt với những rắc rối trên, bạn nên tạm biệt chiếc gối của mình ngay. Bởi theo các chuyên gia, việc ngủ không kê gối sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe mà bạn nhất định hối hận nếu bỏ qua.

Lợi ích không ngờ của việc ngủ không kê gối

Tốt cho cổ

Các chuyên gia thần kinh học thuộc Học viện Karolinska (Thụy Điển) cho biết, một trong những nguyên nhân phổ biến khiến chúng ta bị đau cổ và vùng vai chính là vì gối.

Những lợi ích bất ngờ của việc ngủ không kê gối, bạn đã biết chưa? - Ảnh 2
Kê gối khi ngủ là một nguyên nhân gây ra tình trạng đau cổ ở nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Lý do là vì khi sử dụng gối mềm có thể làm căng cơ cổ, thậm chí làm giảm lưu lượng máu tới vùng đầu. Mặt khác, sử dụng gối dày hoặc xếp chồng 2 - 3 cái dưới đầu sẽ khiến phần cổ bị gập lại. Nếu ngủ với tư thế này thường xuyên sẽ tạo sức ép lên các dây thần kinh dẫn đến những cơn đau ngày càng nghiêm trọng.

Hô hấp dễ dàng hơn

Khi nằm gối quá cao hay thấp, quá trình hô hấp sẽ bị cản trở gây ra tình trạng khó thở, ngáy, thậm chí là ngưng thở trong khi ngủ vô cùng nguy hiểm.

Ngoài ra, hô hấp bị cản trở khi ngủ khiến oxy không cung cấp đủ cho não bộ làm bạn thức dậy với những cơn đau đầu, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tốt cho da mặt

Trong lúc say giấc, chúng ta thường có thói quen trở mình liên tục thậm chí có người úp mặt vào gối. Đây chính là một trong những nguyên nhân hình thành nếp nhăn và mụn trên da mặt mà nhiều không hề hay biết.

Những lợi ích bất ngờ của việc ngủ không kê gối, bạn đã biết chưa? - Ảnh 3
Không nằm gối sẽ giúp bạn có làn da mặt mịn màng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Khi da mặt tiếp xúc với gối, bạn sẽ dễ đổ mồ hôi đồng thời làm bít các lỗ chân lông dẫn đến tăng chất nhờn và tạo điều kiện cho mụn phát triển. Vì thế, nếu muốn có một làn da mịn màng và khỏe mạnh, bạn tốt nhất nên ngủ mà không dùng gối.

Cách tập thói quen ngủ không kê gối

Đối với nhiều người, ngủ không nằm gối là một việc vô cùng khó khăn. Do đó, nếu bạn muốn hình thành thói quen mới này, cần phải ghi nhớ những bước sau đây.

- Đừng chuyển sang ngủ không kê gối một cách đột ngột vì điều này sẽ có thể khiến bạn khó ngủ.

- Trong vài tuần đầu tiên bạn nên sử dụng một chiếc khăn gấp nhiều lớp để kê đầu. Lúc đầu, bạn xếp theo đúng chiều cao của chiếc gối đang dùng. Vài ngày sau, bạn hạ thấp dần, mỗi ngày giảm một chút cho đến khi không cần đến chúng nữa.

Những lợi ích bất ngờ của việc ngủ không kê gối, bạn đã biết chưa? - Ảnh 4
Dùng khăn kê đầu là cách tốt nhất để tập thói quen ngủ không dùng gối - Ảnh minh họa: Internet

Chúc các bạn thành công trong việc tập thói quen ngủ không kê gối để nhận được những lợi ích không ngờ trên nhé!

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Muốn có giấc ngủ đã đời hơn mỗi ngày, chị em nên chấm dứt 5 thói quen sau

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy kiệt sức hoặc mệt mỏi suốt cả ngày thì chắc chắn là thói quen trước khi đi ngủ của bạn có vấn đề, chẳng qua là do bạn chưa tập chấm dứt chúng đấy. Đã đến lúc bạn cho phép mình có một giấc ngủ ngon rồi.

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