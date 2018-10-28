Trước những dấu hiệu bất thường của cơ thể, bạn tuyệt đối không được chủ quan vì nó có thể là triệu chứng sớm cảnh báo ung thư cổ tử cung. Tốt nhất bạn nên lưu ý để phát hiện bệnh kịp thời và có hướng điều trị phù hợp.

Bất kỳ hiện tượng khác thường nào của cơ thể đều có thể là triệu chứng cảnh báo những vấn đề sức khỏe mà bạn đang gặp phải. Ung thư cổ tử cung là căn bệnh nguy hiểm, nếu không được phát hiện kịp thời sẽ làm tăng nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, các triệu chứng nhận biết căn bệnh này thường không rõ ràng và rất dễ bị bỏ qua. Chính vì vậy, bạn cần lưu ý những dấu hiệu sớm của bệnh ung thư cổ tử cung dưới đây để tăng tỷ lệ điều trị thành công:

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung Đi tiểu không kiểm soát Nếu bạn thường xuyên gặp tình trạng tiểu nhiều, tiểu gấp... thì đây có thể là một trong những triệu chứng có liên quan tới bệnh ung thư cổ tử cung. Trong trường hợp dấu hiệu này đi kèm với biểu hiện tiểu khó, tiểu lắt nhắt hoặc nước tiểu có máu thì không nên chủ quan bỏ qua vì lúc này khối u đã lan rộng ra ngoài cổ tử cung. Tốt nhất bạn cần chủ động đi khám ngay lập tức để điều trị kịp thời - Ảnh minh họa: Internet Đau vùng xương chậu Vùng chậu đau dữ dội kèm theo tình trạng xuất huyết bất thường có thể là một trong những dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung. Nguyên nhân gây ra các cơn đau có thể do tế bào ung thư đã lan rộng tới vùng xương chậu.

Bên cạnh đó, nếu thấy đau vùng xương chậu khi quan hệ hoặc khi đi tiểu thì bạn nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất. Vùng chậu đau dữ dội có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung - Ảnh minh họa: Internet Giảm cân đột ngột Không chỉ ung thư cổ tử cung mà tình trạng giảm cân đột ngột không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều căn bệnh ung thư nguy hiểm, bạn tuyệt đối đừng xem thường kẻo “hối không kịp”. Chu kỳ kinh nguyệt thay đổi thất thường Khi khối u phát triển sẽ gây ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt. Hiện tượng rong kinh hay chu kỳ kinh nguyệt thay đổi thất thường hàng tháng có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh ung thư cổ tử cung ở phái nữ. Hãy thường xuyên chú ý đến chu kỳ kinh nguyệt - Ảnh minh họa: Internet Vùng kín chảy máu bất thường Nếu không phải trong chu kỳ kinh nguyệt mà vùng kín có dấu hiệu chảy máu bất thường thì đây là một trong những triệu chứng nguy hiểm, rất có thể là dấu hiệu tiềm ẩn của ung thư cổ tử cung. Vùng âm đạo tiết dịch màu trắng Âm đạo tiết dịch là hiện tượng bình thường nhưng nếu đi kèm với tình trạng dịch âm đạo có màu sắc khác thường, xuất hiện mùi hôi khó chịu thì hãy cẩn trọng. Nó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư cổ tử cung hoặc các bệnh phụ khoa khác.

Thường xuyên bổ sung nếp cẩm vào thực đơn hàng ngày, cả đời không lo mắc bệnh ung thư nguy hiểm Nếp cẩm là thực phẩm thơm ngon, bổ dưỡng nên được rất nhiều người yêu thích. Thế nhưng, không phải ai cũng biết những dưỡng chất đặc biệt có trong thực phẩm này còn có tác dụng ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

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