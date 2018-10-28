Những dấu hiệu sớm của ung thư cổ tử cung dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường khác, đến lúc đi khám thì đã quá trễ

Sống khỏe 28/10/2018 12:26

Trước những dấu hiệu bất thường của cơ thể, bạn tuyệt đối không được chủ quan vì nó có thể là triệu chứng sớm cảnh báo ung thư cổ tử cung. Tốt nhất bạn nên lưu ý để phát hiện bệnh kịp thời và có hướng điều trị phù hợp.

Bất kỳ hiện tượng khác thường nào của cơ thể đều có thể là triệu chứng cảnh báo những vấn đề sức khỏe mà bạn đang gặp phải.

Ung thư cổ tử cung là căn bệnh nguy hiểm, nếu không được phát hiện kịp thời sẽ làm tăng nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, các triệu chứng nhận biết căn bệnh này thường không rõ ràng và rất dễ bị bỏ qua. Chính vì vậy, bạn cần lưu ý những dấu hiệu sớm của bệnh ung thư cổ tử cung dưới đây để tăng tỷ lệ điều trị thành công:

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung

Đi tiểu không kiểm soát

Nếu bạn thường xuyên gặp tình trạng tiểu nhiều, tiểu gấp... thì đây có thể là một trong những triệu chứng có liên quan tới bệnh ung thư cổ tử cung. Trong trường hợp dấu hiệu này đi kèm với biểu hiện tiểu khó, tiểu lắt nhắt hoặc nước tiểu có máu thì không nên chủ quan bỏ qua vì lúc này khối u đã lan rộng ra ngoài cổ tử cung.

Những dấu hiệu sớm của ung thư cổ tử cung dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường khác, đến lúc đi khám thì đã quá trễ - Ảnh 1
Tốt nhất bạn cần chủ động đi khám ngay lập tức để điều trị kịp thời - Ảnh minh họa: Internet

Đau vùng xương chậu

Vùng chậu đau dữ dội kèm theo tình trạng xuất huyết bất thường có thể là một trong những dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung. Nguyên nhân gây ra các cơn đau có thể do tế bào ung thư đã lan rộng tới vùng xương chậu.

Bên cạnh đó, nếu thấy đau vùng xương chậu khi quan hệ hoặc khi đi tiểu thì bạn nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất.

Những dấu hiệu sớm của ung thư cổ tử cung dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường khác, đến lúc đi khám thì đã quá trễ - Ảnh 2
Vùng chậu đau dữ dội có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung - Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân đột ngột

Không chỉ ung thư cổ tử cung mà tình trạng giảm cân đột ngột không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều căn bệnh ung thư nguy hiểm, bạn tuyệt đối đừng xem thường kẻo “hối không kịp”.

Chu kỳ kinh nguyệt thay đổi thất thường

Khi khối u phát triển sẽ gây ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt. Hiện tượng rong kinh hay chu kỳ kinh nguyệt thay đổi thất thường hàng tháng có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh ung thư cổ tử cung ở phái nữ.

Những dấu hiệu sớm của ung thư cổ tử cung dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường khác, đến lúc đi khám thì đã quá trễ - Ảnh 3
Hãy thường xuyên chú ý đến chu kỳ kinh nguyệt - Ảnh minh họa: Internet

Vùng kín chảy máu bất thường

Nếu không phải trong chu kỳ kinh nguyệt mà vùng kín có dấu hiệu chảy máu bất thường thì đây là một trong những triệu chứng nguy hiểm, rất có thể là dấu hiệu tiềm ẩn của ung thư cổ tử cung.

Vùng âm đạo tiết dịch màu trắng

Âm đạo tiết dịch là hiện tượng bình thường nhưng nếu đi kèm với tình trạng dịch âm đạo có màu sắc khác thường, xuất hiện mùi hôi khó chịu thì hãy cẩn trọng. Nó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư cổ tử cung hoặc các bệnh phụ khoa khác.

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