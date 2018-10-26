Thường xuyên bổ sung nếp cẩm vào thực đơn hàng ngày, cả đời không lo mắc bệnh ung thư nguy hiểm

Sống khỏe 26/10/2018 17:22

Nếp cẩm là thực phẩm thơm ngon, bổ dưỡng nên được rất nhiều người yêu thích. Thế nhưng, không phải ai cũng biết những dưỡng chất đặc biệt có trong thực phẩm này còn có tác dụng ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Không chỉ là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, giúp làm đẹp da mà nếp cẩm còn chứa hàm lượng lớn các chất có tác dụng chống lại các tế bào gây bệnh ung thư.

Gạo nếp cẩm chứa hàm lượng lớn protein, 8 loại axit amin khác nhau cùng carotene và các nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể. Theo nhiều nghiên cứu, trong nếp cẩm còn chứa chất chống ung thư hiệu quả.

Thường xuyên bổ sung nếp cẩm vào thực đơn hàng ngày, cả đời không lo mắc bệnh ung thư nguy hiểm - Ảnh 1
Gạo nếp cẩm chứa nhiều dưỡng chất bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Nếp cẩm có khả năng ngăn ngừa ung thư hiệu quả

Kết quả nghiên cứu tại Đại học bang Louisiana (Mỹ) đã phát hiện trong nếp cẩm có chứa một lượng rất lớn chất chống oxy hoá anthocyanin. Đây là hoạt chất giúp đẩy lùi các gốc tự do gây hại tế bào, nhờ đó ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Anthocyanin có tác dụng bảo vệ thành mạch, ngăn ngừa sự phá hủy AND, thường có trong các loại thực phẩm như táo, bắp cải tím, việt quất… Tuy nhiên, nếp cẩm là thực phẩm chứa nhiều chất anthocyanin nhất.

Thường xuyên bổ sung nếp cẩm vào thực đơn hàng ngày, cả đời không lo mắc bệnh ung thư nguy hiểm - Ảnh 2
Nếp cẩm chứa chất chống oxy hoá anthocyanin giúp ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hợp chất hữu cơ tự nhiên này không độc hại và không gây đột biến gen nên nó đóng vai trò quan trọng trong việc phòng và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, đồng thời ngăn ngừa được một số bệnh về mắt, bệnh tim mạch, bệnh xơ cứng động mạch và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, có sự suy giảm rõ rệt về nguy cơ mắc ung thư và đau tim ở những người thường xuyên sử dụng nếp cẩm trong chế độ ăn hàng ngày. Hàm lượng dồi dào chất xơ và vitamin E trong thực phẩm quen thuộc này có tác dụng cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa, giảm huyết áp, tăng lưu thông máu, giảm các vấn đề tim mạch tổng thể, đặc biệt ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng.

Thường xuyên bổ sung nếp cẩm vào thực đơn hàng ngày, cả đời không lo mắc bệnh ung thư nguy hiểm - Ảnh 3
Bạn có thể chế biến nếp cẩm thành nhiều món ăn khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Nếp cẩm cũng là sự lựa chọn hoàn hảo để bổ sung vào chế độ dinh dưỡng cho người mắc bệnh tiểu đường và bệnh Alzheimer. Bạn có thể chế biến thực phẩm này thành các món ăn khác nhau như xôi, rượu, sữa chua… để thay đổi khẩu vị cho cả gia đình.

Đặc biệt khi được chế biến thành rượu lên men, nếp cẩm còn chứa nhóm vitamin B cùng nhiều vi chất có lợi khác, nhờ đó có khả năng làm đẹp da, giúp làm ẩm và phục hồi làn da một cách hiệu quả.

Biết được những tác dụng tuyệt vời này từ gạo nếp cẩm, chắc hẳn bạn sẽ chạy ngay ra chợ mua về để dùng dần. Thường xuyên ăn nếp cẩm sẽ giúp tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa được nhiều căn bệnh nguy hiểm và kéo dài tuổi thọ.

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