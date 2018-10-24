Giảm nguy cơ mắc bệnh trĩ, ung thư nhờ duy trì những thói quen có lợi này khi đi vệ sinh

Sống khỏe 24/10/2018 16:03

Theo các chuyên gia, đi vệ sinh đúng cách có thể bảo vệ hệ tiêu hóa cũng như ngăn ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm. Chính vì vậy, bạn hãy duy trì những thói quen tốt khi đi vệ sinh để chăm sóc sức khỏe hiệu quả hơn.

Đi vệ sinh là nhu cầu tự nhiên của cơ thể và là việc làm không thể thiếu mỗi ngày, thế nhưng không phải ai cũng thực hiện đúng cách.

Nhiều người vẫn mắc phải những thói quen sai lầm khi đi vệ sinh làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ, táo bón, thậm chí là ung thư nguy hiểm. Để bảo vệ sức khỏe và phòng tránh các nguồn bệnh có thể tấn công, bạn cần thay đổi thói quen đi vệ sinh để cải thiện và bảo vệ hệ tiêu hóa.

Giảm nguy cơ mắc bệnh trĩ, ung thư nhờ duy trì những thói quen có lợi này khi đi vệ sinh - Ảnh 1
Thói quen tốt khi đi vệ sinh là điều vô cùng quan trọng với sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những thói quen khi đi vệ sinh giúp bảo vệ hệ tiêu hóa và ngăn ngừa nhiều bệnh nguy hiểm bạn có thể áp dụng ngay:

Những thói quen khi đi vệ sinh có lợi cho sức khỏe

Rửa nước muối loãng sau khi đi vệ sinh

Nhiều người có thói quen rửa bằng nước ấm sau khi đi đại tiện, đây cũng là một trong những thói quen tốt nhưng theo các chuyên gia, việc sử dụng nước muối lạnh để rửa sẽ có tác dụng hữu hiệu hơn trong việc ngăn ngừa bệnh trĩ.

Nguyên nhân là do sau khi đại tiện sẽ có hiện tượng xung huyết phần hậu môn, nếu rửa với nước muối lạnh sẽ mang lại tác dụng diệt  khuẩn, giảm viêm, tiêu sưng và giảm tình trạng xung huyết hiệu quả.

Giảm nguy cơ mắc bệnh trĩ, ung thư nhờ duy trì những thói quen có lợi này khi đi vệ sinh - Ảnh 2
Rửa với nước muối lạnh sẽ mang lại tác dụng diệt  khuẩn, giảm viêm, tiêu sưng - Ảnh minh họa: Internet

Không ngồi quá 2 phút khi đi vệ sinh

Vừa đi vệ sinh vừa dùng điện thoại là thói quen rất nhiều người mắc phải nhưng lại không hề biết rằng nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Ngồi quá lâu có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa. Tốt nhất, bạn nên kiểm soát thời gian đi đại tiện trong vòng 2 phút để giảm tỷ lệ mắc bệnh ít nhất 70%.

Bên cạnh đó, lượng vi khuẩn ở bồn cầu có thể bám trên điện thoại và khi bạn tiếp xúc sẽ rất dễ bị nhiễm bệnh.

Giảm nguy cơ mắc bệnh trĩ, ung thư nhờ duy trì những thói quen có lợi này khi đi vệ sinh - Ảnh 3
Không nên ngồi quá lâu khi đi vệ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Khi đi vệ sinh, tư thế tốt nhất chính là ngồi xổm sao cho hậu môn ở vị trí thấp nhất, áp lực đẩy phân sẽ đạt ở mức tối đa, cửa hậu môn mở rộng hơn sẽ hạn chế tình trạng táo bón hoặc sa hậu môn, dẫn đến bệnh trĩ.

Thực hiện bài tập co thắt cơ hậu môn

Bệnh trĩ là dấu hiệu cảnh báo cơ hậu môn của bạn bị sa xuống, hoạt động không hiệu quả do chức năng co thắt suy giảm. Để khắc phục tình trạng này, bạn hãy thử thực hiện các động tác co thắt hậu môn với bài tập kegel đơn giản ngay tại nhà.

Cách thực hiện khá đơn giản, bạn chỉ cần co cơ hậu môn rồi thả lỏng chúng, cứ thực hiện như vậy nhiều lần là được. Bài tập này sẽ giúp phòng ngừa bệnh trĩ, duy trì sức khỏe của hậu môn và trực tràng.

Giảm nguy cơ mắc bệnh trĩ, ung thư nhờ duy trì những thói quen có lợi này khi đi vệ sinh - Ảnh 4
Bạn có thể thực hiện bài tập này để cải thiện hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thói quen tốt khi đi vệ sinh bạn có thể thực hiện để ngăn ngừa trĩ và bảo vệ sức khỏe.

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