Nguyên nhân là do sau khi đại tiện sẽ có hiện tượng xung huyết phần hậu môn, nếu rửa với nước muối lạnh sẽ mang lại tác dụng diệt khuẩn, giảm viêm, tiêu sưng và giảm tình trạng xung huyết hiệu quả.

Rửa với nước muối lạnh sẽ mang lại tác dụng diệt khuẩn, giảm viêm, tiêu sưng - Ảnh minh họa: Internet

Không ngồi quá 2 phút khi đi vệ sinh

Vừa đi vệ sinh vừa dùng điện thoại là thói quen rất nhiều người mắc phải nhưng lại không hề biết rằng nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Ngồi quá lâu có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa. Tốt nhất, bạn nên kiểm soát thời gian đi đại tiện trong vòng 2 phút để giảm tỷ lệ mắc bệnh ít nhất 70%.

Bên cạnh đó, lượng vi khuẩn ở bồn cầu có thể bám trên điện thoại và khi bạn tiếp xúc sẽ rất dễ bị nhiễm bệnh.

Không nên ngồi quá lâu khi đi vệ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Khi đi vệ sinh, tư thế tốt nhất chính là ngồi xổm sao cho hậu môn ở vị trí thấp nhất, áp lực đẩy phân sẽ đạt ở mức tối đa, cửa hậu môn mở rộng hơn sẽ hạn chế tình trạng táo bón hoặc sa hậu môn, dẫn đến bệnh trĩ.

Thực hiện bài tập co thắt cơ hậu môn

Bệnh trĩ là dấu hiệu cảnh báo cơ hậu môn của bạn bị sa xuống, hoạt động không hiệu quả do chức năng co thắt suy giảm. Để khắc phục tình trạng này, bạn hãy thử thực hiện các động tác co thắt hậu môn với bài tập kegel đơn giản ngay tại nhà.

Cách thực hiện khá đơn giản, bạn chỉ cần co cơ hậu môn rồi thả lỏng chúng, cứ thực hiện như vậy nhiều lần là được. Bài tập này sẽ giúp phòng ngừa bệnh trĩ, duy trì sức khỏe của hậu môn và trực tràng.

Bạn có thể thực hiện bài tập này để cải thiện hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thói quen tốt khi đi vệ sinh bạn có thể thực hiện để ngăn ngừa trĩ và bảo vệ sức khỏe.