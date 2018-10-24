Dân văn phòng thường xuyên mắc cảm cúm vì cứ duy trì những thói quen tại hại này

Thời tiết thay đổi đột ngột dễ khiến bạn mắc phải các bệnh thường gặp như cảm cúm, sốt, viêm họng... đặc biệt là những người làm việc trong môi trường điều hòa. Thế nhưng bạn có biết, nguyên nhân khiến dân văn phòng có nguy cơ cao mắc cảm cúm là do những thói quen bạn đang mắc phải hàng ngày.
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Cảm cúm là một trong những vấn đề sức khỏe dễ gặp phải khi làm việc trong môi trường điều hòa. Nguyên nhân có thể đến từ chính những thói quen hàng ngày mà dân văn phòng đang vô tình mắc phải.
Dưới đây là những thói quen tai hại bạn cần sửa đổi ngay để phòng ngừa bệnh cảm cúm và bảo vệ sức khỏe ngày giao mùa:
Những thói quen khiến dân văn phòng dễ mắc cảm cúm
Dùng chung cốc uống nước
Nhiều người có thói quen dùng chung các loại cốc uống nước tại văn phòng nhưng không hề biết rằng chính vật dụng quen thuộc này lại là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn, làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh.
Nguyên nhân là do virus gây bệnh có thể tồn tại trong không khí hoặc bám dính trên miệng cốc, việc dùng chung cốc uống nước có thể khiến bạn dễ bị mắc cảm cúm.
Không che tay khi ho, hắt xì
Nhiều người có thói quen không dùng tay che miệng khi ho hoặc hắt xì, điều này có thể khiến virus cúm có trong nước bọt bám dính lên các bề mặt và đồ dùng xung quanh. Việc tiếp xúc với các bề mặt chứa virus gây bệnh có thể khiến bạn mắc cảm cúm, nhất là ở môi trường làm việc đông người.
Mỗi khi ho hay hắt xì hơi, hãy dùng tay che kín miệng. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm cúm sang người khác cũng như bảo vệ sức khỏe chính bản thân.
Không vệ sinh bàn làm việc thường xuyên
Bàn làm việc là nơi bạn tiếp xúc hàng ngày và cũng là môi trường lý tưởng để vi khuẩn gây bệnh phát triển. Nếu không thường xuyên vệ sinh bàn làm việc thì bạn có nguy cơ phải đối mặt với các bệnh về hô hấp.
Chính vì vậy, dân văn phòng cần vệ sinh và làm sạch bàn làm việc mỗi ngày để ngăn ngừa bụi bẩn cũng như vi khuẩn gây bệnh tích tụ.
Không rửa tay bằng xà phòng
Virus cúm có thể tồn tại trên các bề mặt tiếp xúc như tay nắm cửa, bàn làm việc hay đồ dùng cá nhân… Nếu không rửa tay bằng xà phòng, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào cơ thể và gây cảm cúm.
Một số biện pháp ngăn ngừa cảm cúm
- Thường xuyên súc miệng và rửa mũi bằng nước muối sinh lý.
- Tăng cường bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin, chất chống oxy hóa và khoáng chất cho cơ thể.
- Sử dụng khẩu trang tại các nơi công cộng và khi đi đường để tránh bụi bẩn, vi khuẩn xâm nhập.
- Tập thể dục mỗi ngày để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.