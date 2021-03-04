Những cây trồng quen thuộc có tác dụng như 'máy lọc không khí'

Sống khỏe 04/03/2021 21:34

Mang những loại cây lọc không khí này vào trong căn nhà của bạn, chúng sẽ lọc không khí độc, giúp cải thiện sức khỏe cũng như tạo không gian sống tốt cho gia đình bạn.

Nếu bạn yêu thiên nhiên và muốn tạo ra không gian trong lành bên trong căn nhà, hãy cân nhắc trồng các loại cây lọc không khí. Không chỉ mang lại phong cách và sự sang trọng, chúng còn có thể giúp bạn có một đêm ngon giấc. 

1. Cây thường xuân

cay loc khong khi
Cây thường xuân dễ trồng trong các chậu treo trong nhà - Ảnh: Internet

Loại cây dây leo này không chỉ dễ chăm sóc mà còn có thể giúp giảm thiểu ẩm mốc trong nhà của bạn. Theo một nghiên cứu, nếu bạn đặt một chậu cây này trong nhà, trong vòng 6 giờ cây sẽ loại bỏ 58% phân tử nấm mốc và 60% các chất độc trong không khí. 

Để chăm sóc tốt, bạn chỉ cần giữ cho đất trồng luôn ẩm và hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào, còn khoảng 4 tiếng mỗi ngày. Cây thường xuân dễ trồng trong các chậu treo trong nhà, chúng phát triển rất nhanh và cũng cần chú ý chăm tỉa để chậu cây luôn gọn gàng và xanh tốt. 

2. Cây cau cảnh

Một nghiên cứu năm 1989 của NASA đã chỉ ra rằng cau cảnh là một trong những loại cây có tác dụng thanh lọc không khí mạnh mẽ nhất, đặc biệt là khả năng loại bỏ formaldehyde. 

Formaldehyde là một chất khí không màu, có mùi hăng, được sử dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng và nhiều sản phẩm gia dụng khác. Ngày nay, hợp chất này thường được tìm thấy nhiều trong đồ nội thất, vải ép, vật liệu cách nhiệt… Đây là một loại độc tố có thể gây ung thư.

Để cây cau cảnh phát triển tốt nhất, bạn cần đặt chậu cây ở nơi có ánh sáng mặt trời chiếu vào từ 6-8 tiếng mỗi ngày cũng như cung cấp đầy đủ nước cho cây. 

3. Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ vốn là một loại cây trồng rất phổ biến trong các ngôi nhà của người Việt Nam. Chúng có thể loại bỏ một loạt các chất ô nhiễm, bao gồm benzen, formaldehyde, xylen và toluene khỏi không khí.

Cây lưỡi hổ có thể phát triển từ một chiếc lá mầm thành một bụi lớn, đây là loại cây dễ trồng, dễ thích nghi với điều kiện trong nhà. Ngoài ra, lá cây lưỡi hổ còn có chứa acid acontic, đun lên có để làm thuốc trị đau, rát và có thể được bôi trực tiếp lên da.

4. Các cây thuộc họ trầu bà

cay loc khong khi
Cây trầu bà được trồng nhiều nơi - Ảnh: Internet

Các cây thuộc họ trầu bà vốn phổ biến và cực kỳ dễ trồng. Chúng loại bỏ khỏi không khí những độc tố như formaldehyde và xylene. Một số loại trầu bà còn có thể sinh trưởng trong môi trường nước khiến chúng trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những góc nhỏ trong căn nhà của bạn. 

Với sự thẩm mỹ cũng như tác dụng lọc không khí, các loại cây trầu bà kích thước lớn nhỏ được tìm thấy trong không gian văn phòng, nhà ở khắp nơi trên thế giới.

5. Cây lan Ý

Không chỉ có vẻ đẹp thanh tao, loại cây này còn được biết đến như một "nhà máy lọc không khí". Các nghiên cứu của NASA cho thấy loại cây này có thể lọc benzen, formaldehyde, tri-chloroethylene (TCE), xylen, toluen và amoniac từ không khí trong nhà. Những chất độc này có thể gây đau đầu, các vấn đề về hô hấp và thậm chí tăng nguy cơ ung thư.

Ngày nay, cây lan Ý được đặt nhiều trong phòng tắm để loại bỏ nấm mốc trong không khí vốn làm trầm trọng thêm các triệu chứng dị ứng và hen suyễn. 

Những loại trái cây giúp dân văn phòng chống lại bức xạ từ máy tính, bảo vệ mắt và sức khỏe

Những loại trái cây giúp dân văn phòng chống lại bức xạ từ máy tính, bảo vệ mắt và sức khỏe

Nhân viên văn phòng phải đối mặt với máy tính hàng ngày, trong thời gian dài, bức xạ chắc chắn sẽ gây hại cho cơ thể chúng ta, trên thực tế, ăn một số thực phẩm có thể ngăn ngừa bức xạ máy tính, đặc biệt là 7 loại trái cây dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   cây lọc không khí Phòng chống ung thư thanh lọc không khí

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 15 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 15 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 2 giờ 44 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?