Những cây trồng quen thuộc có tác dụng như 'máy lọc không khí'

Nếu bạn yêu thiên nhiên và muốn tạo ra không gian trong lành bên trong căn nhà, hãy cân nhắc trồng các loại cây lọc không khí . Không chỉ mang lại phong cách và sự sang trọng, chúng còn có thể giúp bạn có một đêm ngon giấc.

Để chăm sóc tốt, bạn chỉ cần giữ cho đất trồng luôn ẩm và hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào, còn khoảng 4 tiếng mỗi ngày. Cây thường xuân dễ trồng trong các chậu treo trong nhà, chúng phát triển rất nhanh và cũng cần chú ý chăm tỉa để chậu cây luôn gọn gàng và xanh tốt.

Loại cây dây leo này không chỉ dễ chăm sóc mà còn có thể giúp giảm thiểu ẩm mốc trong nhà của bạn. Theo một nghiên cứu, nếu bạn đặt một chậu cây này trong nhà, trong vòng 6 giờ cây sẽ loại bỏ 58% phân tử nấm mốc và 60% các chất độc trong không khí.

2. Cây cau cảnh

Một nghiên cứu năm 1989 của NASA đã chỉ ra rằng cau cảnh là một trong những loại cây có tác dụng thanh lọc không khí mạnh mẽ nhất, đặc biệt là khả năng loại bỏ formaldehyde.

Formaldehyde là một chất khí không màu, có mùi hăng, được sử dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng và nhiều sản phẩm gia dụng khác. Ngày nay, hợp chất này thường được tìm thấy nhiều trong đồ nội thất, vải ép, vật liệu cách nhiệt… Đây là một loại độc tố có thể gây ung thư.

Để cây cau cảnh phát triển tốt nhất, bạn cần đặt chậu cây ở nơi có ánh sáng mặt trời chiếu vào từ 6-8 tiếng mỗi ngày cũng như cung cấp đầy đủ nước cho cây.

3. Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ vốn là một loại cây trồng rất phổ biến trong các ngôi nhà của người Việt Nam. Chúng có thể loại bỏ một loạt các chất ô nhiễm, bao gồm benzen, formaldehyde, xylen và toluene khỏi không khí.

Cây lưỡi hổ có thể phát triển từ một chiếc lá mầm thành một bụi lớn, đây là loại cây dễ trồng, dễ thích nghi với điều kiện trong nhà. Ngoài ra, lá cây lưỡi hổ còn có chứa acid acontic, đun lên có để làm thuốc trị đau, rát và có thể được bôi trực tiếp lên da.

4. Các cây thuộc họ trầu bà

Cây trầu bà được trồng nhiều nơi - Ảnh: Internet

Các cây thuộc họ trầu bà vốn phổ biến và cực kỳ dễ trồng. Chúng loại bỏ khỏi không khí những độc tố như formaldehyde và xylene. Một số loại trầu bà còn có thể sinh trưởng trong môi trường nước khiến chúng trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những góc nhỏ trong căn nhà của bạn.

Với sự thẩm mỹ cũng như tác dụng lọc không khí, các loại cây trầu bà kích thước lớn nhỏ được tìm thấy trong không gian văn phòng, nhà ở khắp nơi trên thế giới.

5. Cây lan Ý

Không chỉ có vẻ đẹp thanh tao, loại cây này còn được biết đến như một "nhà máy lọc không khí". Các nghiên cứu của NASA cho thấy loại cây này có thể lọc benzen, formaldehyde, tri-chloroethylene (TCE), xylen, toluen và amoniac từ không khí trong nhà. Những chất độc này có thể gây đau đầu, các vấn đề về hô hấp và thậm chí tăng nguy cơ ung thư.

Ngày nay, cây lan Ý được đặt nhiều trong phòng tắm để loại bỏ nấm mốc trong không khí vốn làm trầm trọng thêm các triệu chứng dị ứng và hen suyễn.