Vùng kín có mùi hôi khó chịu trong ngày đèn đỏ là vấn đề nhiều chị em gặp phải. Tuy nhiên, chỉ cần áp dụng những cách khử mùi cực đơn giản này, bạn có thể tự tin diện váy áo, chẳng chút lo ngại.

Trong “ngày đèn đỏ”, chị em thường gặp tình trạng vùng kín có mùi hôi khó chịu, khiến bạn ngại ngùng và lúng túng khi giao tiếp. Để cải thiện tình trạng này, bạn có thể thử cách khử mùi bằng phương pháp dân gian hoặc thay đổi một vài thói quen sinh hoạt để giúp khử mùi “cô bé” trong những ngày "u ám". Những cách khử mùi hôi vùng kín đơn giản Dùng nước chè xanh giảm mùi “cô bé” Dùng lá chè xanh là phương pháp dân gian an toàn được nhiều chị em áp dụng để làm giảm mùi hôi vùng kín. Bạn dùng một nắm lá chè xanh tươi, rửa sạch rồi đun sôi với nước. Dùng nước chè xanh này pha loãng với nước để vệ sinh “cô bé” sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn và khử mùi nhanh chóng.

Dùng nước chè xanh là phương pháp dân gian giúp khử mùi vùng kín tự nhiên - Ảnh: Internet Sử dụng nước húng quế Húng quế chứa nhiều tinh dầu tự nhiên có tác dụng giảm ngứa, trị mùi hôi và ngăn ngừa viêm nhiễm vùng kín hiệu quả. Bạn có thể dùng một ít lá húng quế tươi, rửa sạch rồi vò nát. Đun sôi với nước, đợi nguội thì dùng nước này vệ sinh vùng kín. Lưu ý, bạn chỉ nên rửa bên ngoài, không nên rửa quá sâu vào bên trong. Thay băng vệ sinh thường xuyên Trong ngày đèn đỏ, việc vệ sinh và thay băng thường xuyên là điều cần thiết để “cô bé” không tiết ra mùi khó chịu. Nếu giữ băng vệ sinh quá lâu sẽ khiến mùi vùng kín trở nên nghiêm trọng hơn. Chính vì vậy, cứ sau 3 – 4 tiếng, bạn nên thay băng vệ sinh một lần, cách này không chỉ làm giảm mùi mà còn giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, tránh nguy cơ lây nhiễm và mắc các bệnh phụ khoa.

Để tránh viêm nhiễm, bạn nên thay băng vệ sinh thường xuyên - Ảnh: Internet Chọn quần lót phù hợp Chọn quần lót phù hợp là một trong những yếu tố giúp giảm mùi vùng kín cũng như tạo cảm giác thoải mái cho người mặc, nhất là trong những ngày hành kinh. Nếu bạn mặc quần lót quá chật hoặc có chất liệu không thấm hút thì sẽ dễ khiến vùng kín có mùi khó chịu và gây cảm giác ngứa ngáy. Vì vậy, bạn hãy lựa chọn những chiếc quần lót vừa vặn, có chất liệu dễ thấm hút, mềm mại để sử dụng trong những “ngày đèn đỏ” nhé! Bổ sung sữa chua và nước ép trái cây Sữa chua chứa rất nhiều lợi khuẩn lactobacillus giúp cân bằng độ pH và chống viêm nhiễm nơi vùng kín. Thường xuyên ăn sữa chua trong ngày đèn đỏ không chỉ giúp giảm mùi hôi vùng kín mà còn làm đẹp da và tốt cho sức khỏe. Sữa chua vừa làm giảm mùi “cô bé” vừa giúp làm đẹp da - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, một số loại nước ép hoa quả như nước ép việt quất, dứa (thơm)… cũng giúp cải thiện tình trạng mùi khó chịu trong ngày đèn đỏ. Trên đây là những cách khử mùi hôi vùng kín đơn giản bạn có thể thực hiện tại nhà, cùng áp dụng ngay thôi nào! * Thông tin mang tính tham khảo

Xuất hiện những dấu hiệu này trong 'ngày đèn đỏ', chị em phải đi khám ngay kẻo không kịp Đừng chủ quan trước những biểu hiện bất thường của cơ thể trong “ngày đèn đỏ”, đôi khi đó chính là dấu hiệu cảnh báo một số căn bệnh nguy hiểm.

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