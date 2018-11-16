Những cách đơn giản giúp chị em thoát khỏi tình trạng vùng kín ‘khô hạn’, mất hứng khi ‘yêu’

Sống khỏe 16/11/2018 17:11

Vùng kín ‘khô hạn’ có thể xảy ra ở nhiều lứa tuổi, gây ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Để khắc phục tình trạng này hiệu quả, chị em hãy thử áp dụng những cách đơn giản sau.

Tình trạng khô âm đạo khiến chị em gặp nhiều khó chịu trong sinh hoạt, nhất là trong đời sống vợ chồng. Bạn có thể gặp các triệu chứng như ngứa vùng kín, đau rát âm đạo, chảy máu khi quan hệ, mất khoái cảm khi “yêu”…

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như yếu tố tuổi tác, chế độ dinh dưỡng thiếu khoa học, căng thẳng, lo âu... Nếu không sớm khắc phục hiện tượng vùng kín “khô hạn” sẽ khiến bạn ngại “yêu”, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

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Tình trạng khô âm đạo ảnh hưởng đến chất lượng 'cuộc yêu' - Ảnh minh họa: Internet

Để cải thiện chứng khô âm đạo, bạn hãy thử áp dụng những cách cực đơn giản dưới đây:

Những cách cải thiện tình trạng vùng kín “khô hạn”

Ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin E

Vitamin E không chỉ tốt cho da mà còn có tác dụng cải thiện tình trạng khô âm đạo từ bên trong. Chính vì vậy, bạn nên bổ sung thêm nhiều thực phẩm giàu vitamin E vào thực đơn hàng ngày như trứng, sữa, thịt nạc, hạt lanh...

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng vitamin E để mát xa vùng kín mỗi ngày và vệ sinh sạch sẽ “cô bé” sau khi mát xa.

Những cách đơn giản giúp chị em thoát khỏi tình trạng vùng kín ‘khô hạn’, mất hứng khi ‘yêu’ - Ảnh 2
Thường xuyên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin E vào chế độ dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung củ cải, súp lơ trắng vào chế độ dinh dưỡng

Củ cải và súp lơ trắng là thực phẩm quen thuộc chứa những dưỡng chất tốt cho cơ thể. Các loại rau này đều có khả năng cung cấp nước cho cơ thể, cải thiện tình trạng khô da, chống mất nước và ngăn ngừa hiện tượng “khô hạn” ở phụ nữ.

Thường xuyên ăn củ cải và súp lơ trắng còn giúp loại bỏ độc tố tích tụ trong ruột già, cải thiện tiêu hóa, giúp làn da luôn hồng hào.

Những cách đơn giản giúp chị em thoát khỏi tình trạng vùng kín ‘khô hạn’, mất hứng khi ‘yêu’ - Ảnh 3
Súp lơ trắng có thể ngăn ngừa hiện tượng 'khô hạn' ở phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Uống đủ nước

Việc bổ sung đủ nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Bạn nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường hấp thu dưỡng chất. Đặc biệt, uống đủ nước sẽ giúp giảm các triệu chứng đau rát khi quan hệ đối với những phụ nữ đang mắc chứng khô âm đạo.

Tránh lạm dụng các loại dung dịch vệ sinh cá nhân

Các loại dung dịch vệ sinh cá nhân đều chứa nhiều hóa chất, nếu lạm dùng sẽ khiến cô bé mất cân bằng độ pH và độ ẩm vốn có, từ đó gây ra tình trạng vùng kín “khô hạn”. Bên cạnh đó, việc lạm dụng những dung dịch vệ sinh này còn làm tăng nguy cơ phát triển vi khuẩn gây viêm nhiễm vùng kín, làm nghiêm trọng hơn tình trạng khô âm đạo.

Những cách đơn giản giúp chị em thoát khỏi tình trạng vùng kín ‘khô hạn’, mất hứng khi ‘yêu’ - Ảnh 4
Không nên lạm dụng các loại dung dịch vệ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đã thử áp dụng những biện pháp trên nhưng tình trạng khô âm đạo không mấy cải thiện, hãy nhanh chóng đến gặp bác sĩ để tìm hiểu chính xác nguyên nhân và có hướng điều trị kịp thời.

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