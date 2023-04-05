Nhật Bản có hơn 90.000 người thọ trên 100 tuổi, bí quyết nhờ 5 món ăn cực đơn giản trên mâm cơm

Chuyên gia dinh dưỡng Asako Miyashita, Nhật Bản với 20 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu về tuổi thọ cho biết, việc sử dụng, kết hợp các loại thực phẩm trong bữa ăn được coi như một trong những bí quyết trường thọ của người Nhật. Cô cũng cho biết thêm rằng người Nhật luôn quan niệm 'thức ăn giống như thuốc'.

Nhật Bản vốn được biết đến là quốc gia của những người sống thọ . Theo Báo cáo năm 2022 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, Nhật Bản, quốc gia này hiện có 90.526 người sống thọ từ 100 tuổi trở lên. Con số này ước tính cao gấp hơn 5 lần so với hai thập kỷ trước. Hòn đảo Okinawa của Nhật Bản cũng được coi là nơi tập trung nhiều người sống thọ trên 100 tuổi nhất trên thế giới.

Chuyên gia Asako cho biết chế độ ăn uống truyền thống của Nhật Bản có thể coi là một trong những bí quyết giúp người dân Nhật Bản khỏe mạnh và sống thọ hơn. Dưới đây là 5 món ăn người Nhật thường ăn hàng ngày để có sức khỏe dồi dào, sống lâu sống thọ hơn.

Khoai lang Nhật được trồng nhiều ở đảo Okinawa, trong tiếng Nhật, khoai lang tím thường được gọi là “imo”. Người dân Nhật Bản thường được ăn khoai lang như một món ăn nhẹ hoặc món tráng miệng.

Khoai lang Nhật giàu carbohydrate lành mạnh và anthocyanin - một nhóm chất chống oxy hóa có trong các loại rau màu đỏ và tím. Anthocyanin có đặc tính chống lão hóa, có thể tác động tới hệ vi sinh đường ruột, giúp chuyển hóa năng lượng, giảm viêm nhiễm, đặc biệt có lợi cho hệ tiêu hóa.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng anthocyanin trong khoai lang tím cũng có thể giúp cải thiện lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Điều này là do anthocyanin có thể ức chế các enzym tiêu hóa carbohydrate, giúp giảm lượng đường trong máu.

2. Súp miso

Chế độ ăn uống của người Nhật bao gồm nhiều món ăn làm từ các thực phẩm lên men. Súp miso là một món ăn phổ biến của người Nhật được làm từ miso (một loại bột nhão được làm từ đậu nành và ngũ cốc lên men).

Các loại thực phẩm lên men có chứa probiotic, lợi khuẩn có thể giúp cân bằng sức khỏe đường ruột và tăng cường hệ thống miễn dịch.

Ngoài ra, isoflavone - một chất dinh dưỡng được tìm thấy trong đậu nành - có thể giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch. Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ Nhật Bản sử dụng nhiều thực phẩm chứa isoflavone có nguy cơ đột quỵ và đau tim thấp hơn.

Một nghiên cứu khác chỉ ra rằng những người ăn nhiều món ăn từ đậu nành (chẳng hạn như miso, đậu phụ,...) có nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân thấp hơn 10% so với những người hiếm khi ăn những thực phẩm này.

3. Củ cải trắng

Củ cải trắng cũng rất phổ biến trong món ăn của người Nhật, thường mang lại nhiều lợi ích sức khỏe độc đáo.

Một củ cải dài 18cm (khoảng 338 gam) chứa 61 calo, 14 gam carbs, 2 gam protein, 5 gam chất xơ; vitamin C: 124% DV (giá trị dinh dưỡng khuyến nghị hàng ngày), vitamin B9: 24% DV, canxi: 9% DV, magie: 14% DV, Kali: 22% DV, đồng 19% DV.

Với lượng vitamin C dồi dào và các chất dinh dưỡng có lợi, củ cải trắng có thể giúp ngăn ngừa cảm lạnh và tăng cường hệ thống miễn dịch và phòng ngừa các loại bệnh mạn tính.

4. Rong biển

Rong biển rất giàu chất xơ và các khoáng chất quan trọng như sắt, canxi, folate và magie. Ăn rong biển hàng ngày giúp bổ sung thêm chất xơ cho cơ thể. Hấp thụ đủ lượng chất xơ có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, tăng huyết áp và tiểu đường loại 2.

Rong biển cũng chứa các chất chống oxy hóa như fucoxanthin và fucoidan, cả hai đều có đặc tính chống viêm, chống lão hóa và phòng ngừa ung thư.

5. Cá

Các loại cá béo như cá hồi và cá ngừ rất giàu protein, chất béo tốt omega-3. Các chất dinh dưỡng này có thể giúp giảm huyết áp, giảm chất béo trung tính và giảm viêm

Trong một nghiên cứu trên hơn 40.000 nam giới ở Hoa Kỳ, những người thường xuyên ăn một hoặc nhiều khẩu phần cá mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 15%. Các nhà nghiên cứu tin rằng các loại cá béo thậm chí còn có lợi hơn cho sức khỏe tim mạch do chứa hàm lượng axit béo omega-3 cao.

Nguồn: CNBC, Healthline