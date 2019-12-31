Nguyên tắc ‘2 NÊN, 3 KIÊN TRÌ’ để giảm cân đón Tết một cách hiệu quả nhất

Sống khỏe 31/12/2019 07:33

Muốn giảm cân đúng cách, hãy nghiêm túc thực hiện nguyên tắc ‘2 nên, 3 kiên trì’ dưới đây để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Tăng cân, thừa cân là tình trạng thường gặp của xã hội hiện đại. Nhiều người khá quyết tâm luyện tập để giảm cân nhưng lại không kiềm chế được những cám dỗ từ đồ ăn vậy nên không mang lại hiệu quả. Ngoài việc ăn uống không kiểm soát, trên thực tế có nhiều hành vi sai lầm của chúng ta trở thành viên đá cản đường giảm cân của bạn. 

Mới đây, trang QQ đã giới thiệu nguyên tắc “2 nên, 3 kiên trì” để giảm cân đúng cách mà không gây hại cho sức khỏe.

Hai việc nên làm vào buổi sáng

Buổi sáng ngủ dậy nên uống một ly nước ấm

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Nước là đồ uống không thể thiếu nếu muốn giảm cân đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Buổi tối, cơ thể con người tiến hành hàng loạt hoạt động bài tiết làm tiêu hao một lượng nước trong cơ thể. Chính vì vậy sau khi ngủ dậy việc không thể thiếu của chúng ta là uống một ly nước ấm để cấp nước cho cơ thể. Một ly nước ấm khoảng 300-500ml vào buổi sáng không chỉ bổ sung lượng nước đã mất đi mà còn có tác dụng làm sạch dạ dày. Lưu ý, bạn nên đánh răng sạch sẽ trước khi uống nước, uống nước ấm và không nên uống nước ép trái cây vào buổi sáng.

Nên ăn một bữa sáng thịnh soạn

Rất nhiều người vì bận rộn nên bỏ qua bữa sáng mặc dù biết rõ điều này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Một nghiên cứu cho thấy thường xuyên bỏ bữa sáng sẽ làm giảm quá trình trao đổi chất, giảm lượng calo tiêu hao mỗi ngày, đặc biệt bạn phải ăn bổ sung vào các bữa sau. Điều này dễ dẫn đến tình trạng béo phì và phát sinh nhiều loại bệnh.

Ba việc nên kiên trì cho những ai muốn giảm cân

Kiên trì uống một ly nước trước bữa ăn

Trong giai đoạn giảm cân, uống nhiều nước cũng là một lựa chọn được nhiều người áp dụng. Điều này làm tăng quá trình trao đổi chất và giúp cơ thể bài tiết chất độc. 10 phút trước mỗi bữa ăn, chúng ta nên uống một ly nước ấm. Điều này không những mang lại cảm giác no bụng mà còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động sớm hơn, quá trình tiêu hóa thức ăn sau đó cũng diễn ra thuận lợi hơn.

Kiên trì ăn chậm, nhai kỹ

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Ăn chậm, nhai kỹ là việc chúng ta nên áp dụng trong bữa ăn hàng ngày để bảo vệ sức khỏe của mình - Ảnh minh họa: Internet

Ăn chậm, nhai kỹ là phương pháp ăn uống vô cùng khoa học. Mỗi miếng đồ ăn chúng ta nên nhai 15 đến 20 lần, thời gian cho mỗi bữa ăn là khoảng 20 đến 30 phút. Như vậy dạ dày có đủ thời gian để tiêu hóa và dinh dưỡng cũng được hấp thụ vào cơ thể.

Kiên trì đi lại sau khi ăn

Nhiều người thừa cân có thói quen ăn xong là ngồi một chỗ, vậy nhưng thói quen này không tốt cho sức khỏe. Sau khi ăn xong, bạn nên đứng dựa vào tường khoảng 15 phút hoặc đi lại nhẹ nhàng. Mỗi ngày kiên trì thực hiện điều này cũng sẽ hỗ trợ cho việc giảm cân hiệu quả.

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