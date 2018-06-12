Việc phát hiện trễ những căn bệnh về mắt sẽ khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn thậm chí dẫn đến các biến chứng, nghiêm trọng nhất có thể mù vĩnh viễn.

Hiện nay, việc thường xuyên tiếp xúc với màn hình các thiết bị điện tử khiến bệnh về mắt có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không mấy quan tâm đến việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe đôi mắt, nhất là các bạn trẻ.

Thế nhưng, theo các chuyên gia, bạn không nên xem thường hiện tượng này bởi đây có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh nguy hiểm về mắt cần hết sức cẩn trọng.

Đặc biệt, nhiều người chủ quan bỏ qua những vệt đỏ xuất hiện ở lòng trắng vì cho rằng đây là hiện tượng bình thường khi cơ thể thiếu ngủ, làm việc thâu đêm...

Vệt máu trong mắt: Dấu hiệu cảnh báo bệnh chớ dại bỏ qua

Viêm kết mạc

Mắt xuất hiện nhiều vệt đỏ, cảm giác ngứa, cộm, nhạy cảm với ánh sáng, chảy nước mắt... Đặc biệt, vào mỗi buổi sáng thức dậy, bạn dường như không thể mở mắt được vì ghèn tiết ra quá nhiều và mí mắt có thể hơi sưng.

Nếu gặp phải các triệu chứng nói trên, bạn nên sớm đến gặp bác sĩ chuyên khoa để thăm khám vì có thể đang bị bệnh viêm kết mạc.

Viêm kết mạc nếu không sớm điều trị có thể dẫn đến mù lòa - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây ra bệnh thường gặp nhất là do vi rút Adeno và rất dễ phát triển thành dịch, nhất là trong điều kiện thời tiết như hiện nay. Viêm kết mạc rất dễ lây lan, vì thế mọi người cần hạn chế việc sử dụng chung những vật dụng sinh hoạt hàng ngày như khăn mặt, chậu rửa mặt...

Đặc biệt, trong trường hợp này, người bệnh tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng thuốc kẻo làm tình trạng bệnh thêm nghiêm trọng.

Xuất huyết dưới kết mạc

Khi mắt có những vệt đỏ, bạn nên nghi ngờ về việc mình có thể đang bị xuất huyết. Nguyên nhân gây ra hiện tượng này là vì một mạch máu dưới giác mạc bị vỡ và máu lây lan qua kết mạc.

Thông thường, xuất huyết dưới kết mạc không làm thay đổi thị lực hay gây ra cảm giác đau đớn và có thể tự biến mất trong vòng 10 - 14 ngày. Tuy nhiên, nếu đã sử dụng thuốc nhỏ mắt nhưng lại có cảm giác đau nhức, bỏng rát, bạn hãy nhanh chóng đến gặp bác sĩ trước khi tình trạng trở nên tồi tệ.

Các chuyên gia về mắt cho biết, có một số nguyên nhân khiến mạch máu ở mắt bị vỡ như chấn thương, ho dữ dội, hắt hơi mạnh, căng thằng quá mức hay dụi mắt quá nhiều.

Viêm mí mắt

Chứng bệnh này không chỉ khiến mí mắt bị kích ứng, ngứa, sưng lên mà còn làm giác mạc của bạn xuất hiện vệt đỏ. Chuyên gia lý giải, khi chúng ta chớp mắt phần mí bị sưng có thể sẽ cọ xát, gây tổn thương và chảy máu trong mắt.

Viêm mí mắt có thể khiến lòng trắng mắt xuất hiện những vệt đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều nguyên nhân khiến bạn bị viêm mí mắt nhưng phổ biến nhất là do dị ứng với đồ trang điểm hoặc các tuyến dầu tại đây bị tắc nghẽn. Để phòng ngừa, tốt nhất bạn nên sử dụng những sản phẩm trang điểm dành riêng cho mắt có thương hiệu uy tín, tẩy trang đúng cách và thường xuyên rửa mặt.

Khi thấy mắt xuất hiện những vệt đỏ, bạn cần hết sức chú vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh. Sớm phát hiện và điều trị đúng cách theo hướng dẫn của bác sĩ sẽ giúp bạn hạn chế được những biến chứng nguy hiểm. Chúc bạn luôn có một đôi mắt khỏe mạnh!