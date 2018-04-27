Theo một số nghiên cứu trên thế giới, nếu không có hoặc ít meibum, đôi mắt của chúng ta sẽ bị mất nước do tốc độ bay hơi nhanh hơn 17 lần so với bình thường.

Ghèn hay còn gọi là gỉ mắt được hình thành khi bạn ngủ bởi lúc này nhiệt độ cơ thể chúng ta giảm xuống khiến meibum tại đây cô đặc lại. Chất meibum này giúp giữ ẩm cho đôi mắt tránh tình trạng bị rát, cộm hay khó nhắm hoặc chớp.

Ghèn ra nhiều, mắt bị đỏ, hai mí sưng to hay nhạy cảm với ánh sáng có thể là những dấu hiệu cho thấy bạn đang bị viêm kết mạc.

Chính vì thế, mỗi khi thức dậy vào buổi sáng mắt của bạn xuất hiện một ít ghèn là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu ghèn xuất hiện nhiều hơn thậm chí khiến khó mở mắt vào mỗi bữa sáng, bạn nên cẩn trọng vì đây là dấu hiệu cảnh báo bệnh.

Khi có những dấu hiệu này, bạn tuyệt đối không được tự ý điều trị mà phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa để tránh làm tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Tắc tuyến lệ

Tắc tuyến lệ cũng là một trong những nguyên nhân khiến ghèn ra nhiều hơn bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Đôi mắt sản xuất nước mắt liên tục và nếu tuyến lệ bị tắc có thể dẫn đến hiện tượng ghèn ra nhiều. Nguyên nhân là do lượng nước này không được di chuyển xuống các tuyến lệ thông với mũi.

Tình trạng này có thể tự khỏi, nhưng trong trường hợp bệnh nghiêm trọng và kéo dài, bạn có thể cần tới sự can thiệp của bác sĩ.

Cảm lạnh

Cảm lạnh có thể ảnh hưởng tới các niêm mạc trong đầu, gây chảy gỉ mắt và sưng đỏ.

Tình trạng ghèn ra nhiều sẽ giảm bớt khi cơn cảm lạnh qua đi, tuy nhiên nếu chúng có màu vàng hơi ngả xanh lá, bạn nên đi khám vì đây có thể là dấu hiệu nhiễm trùng xoang nguy hiểm.

Mắt bị khô

Hội chứng khô mắt cũng gây ra tình trạng ghèn ra nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Nếu ra gỉ mắt nhiều vào buổi sáng thức dậy kèm hiện tượng nhìn không rõ, nhiều khả năng bạn đã bị hội chứng khô mắt.

Để tránh tình trạng này, bạn nên hạn chế ngồi điều hòa và sử dụng máy tính quá lâu. Ngoài ra, bạn cũng nên thường xuyên dùng kính mát mỗi khi ra ngoài để tránh bụi bẩn bay vào mắt.

Mắt bị lẹo

Nếu bạn bị lẹo mắt và ra nhiều gỉ, chứng tỏ mụn lẹo đã phát triển khá lớn nhưng không quá nguy hiểm. Bạn chỉ cần vệ sinh bằng nước sạch hoặc chườm gạc ấm, tình trạng này sẽ giảm bớt sau 2 - 3 ngày.

Tuy nhiên, nếu mụn lẹo quá to và gây đau nhức dữ dội, bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ chuyên khoa để kịp thời điều trị.

Nếu ghèn xuất hiện nhiều và thường xuyên, bạn nên sớm đến bác sĩ khoa mắt để thăm khám vì đây có thể là dấu hiệu của một số bệnh nguy hiểm đấy!