Viêm màng não mô cầu: Cần sớm nhận biết dấu hiệu bệnh trước khi mất mạng

Sống khỏe 19/04/2018 11:09

Viêm màng não mô cầu là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm có thể khiến bệnh nhân tử vong trong vòng 24 tiếng nếu không kịp thời phát hiện. Chính vì thế, mọi người cần phải biết những dấu hiệu này để sớm được điều trị.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, nơi đây đang điều trị cho một bệnh nhân nữ 15 tuổi (ở Ba Vì, Hà Nội) bị viêm não mô cầu. Trước đó, ngày 13/4, bệnh nhân này bắt đầu có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, đi ngoài không tự chủ. Ngay lập tức, gia đình đã đưa bệnh nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội).

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Viêm màng não mô cầu là căn bệnh cực kỳ nguy hiểm với trẻ em lẫn người lớn - Ảnh: Internet

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng, hôn mê, phải đặt nội khí quản thở máy, xuất hiện chấm xuất huyết hoại tử hình sao rất đặc trưng của bệnh viêm màng não do não mô cầu. Sau 6 ngày điều trị, tình trạng của bệnh nhân đã có những chuyển biến tốt tuy nhiên vẫn cần phải tiếp tục theo dõi thêm.

Thông tin đã khiến nhiều người vô cùng hoang mang và lo lắng, bởi những biến chứng nguy hiểm cũng như thời gian phát triển quá nhanh của căn bệnh viêm màng não mô cầu này.

Do đó, để bảo sức khỏe của bản thân và người thân xung quanh, bạn cần ghi nhớ những dấu hiệu của viêm màng não mô cầu sau đây.

Dấu hiệu viêm màng não mô cầu nhất định phải biết 

Viêm màng não mô cầu là gì?

Theo các chuyên gia, viêm màng não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningtidis gây nên. Không giống với các bệnh viêm màng não do virus khác gây ra, nó có thể lấy mạng của một người khỏe mạnh chỉ trong vòng 24 tiếng sau khi xuất hiện những triệu chứng đầu tiên.

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Viêm màng não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningtidis gây nên - Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Trần Thị Hải Ninh - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương) cho biết, vi khuẩn gây bệnh chỉ truyền từ người này sang người khác qua tiếp xúc gần kéo dài và thường xuyên trong gia đình hoặc qua đường hô hấp do hít phải các giọt bắn của dịch tiết hô hấp.

Tất cả mọi người khỏe mạnh ở các lứa tuổi khác nhau đều có thể mắc bệnh viêm màng não mô cầu, nhưng hay gặp nhất ở trẻ nhỏ từ 3 tháng đến 5 tuổi và nhóm tuổi thanh, thiếu niên từ 14 - 25 tuổi.

Dấu hiệu sớm của bệnh

Khi nhiễm vi khuẩn não mô cầu, thời gian ủ bệnh là 2 - 10 ngày, trên thực tế phổ biến nhất là 3 - 4 ngày. Ở trẻ em, bệnh có tỷ lệ tử vong khoảng 50% nếu không được điều trị; còn điều trị sớm tỉ lệ tử vong vẫn còn 5% đến 10%. Ngoài ra, 10% – 15% số trường hợp qua khỏi nhưng vẫn phải chịu biến chứng như tâm thần, điếc, liệt, động kinh.

Vì sự nguy hiểm của bệnh, mọi người cần phải hết sức cẩn thận và nếu thấy có bất kỳ dấu hiệu nào dưới đây, hãy đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Dấu hiệu ở trẻ dưới 1 tuổi và trẻ nhỏ:

Khi trẻ nhỏ bị vi khuẩn viêm màng não mô cầu xâm nhập thường sẽ có những triệu chứng như: Sốt cao, bỏ bú, quấy khóc, không thích bế ẵm, nôn, tiêu chảy, co giật, xuất hiện những chấm đỏ hoặc tím khắp cơ thể...

Nếu có những dấu hiệu này, cha mẹ nên đưa con đến ngay bệnh viện uy tín để được thăm khám và có phương pháp điều trị kịp thời.

Dấu hiệu ở người lớn:

Theo Tổ chức Y tế thế giới, các triệu chứng viêm não mô cầu xuất hiện đột ngột và phổ biến nhất là: cứng cơ cổ, sốt cao (trên 39 độ), sợ ánh sáng, đau đầu dữ dội, nôn mửa, co giật thậm chí là hôn mê...

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Sốt cao liên tục không giảm là dấu hiệu sớm và thường thấy của bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào ở trên, bạn không nên chủ quan mà phải nhanh chóng đến bệnh viện vì có không ít trường hợp dù chẩn đoán sớm nhưng vẫn có đến 5% đến 10% ca tử vong.

Cách phòng ngừa và tránh lây lan bệnh

- Để phòng bệnh viêm não, màng não do não mô cầu, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân:

- Thường xuyên làm vệ sinh nơi ở và chỗ làm việc.

- Chủ động tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ ở các cơ sở tiêm chủng uy tín.

- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc miệng bằng các dung dịch sát khuẩn 3 lần/ngày.

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Rửa tay và làm vệ sinh cá nhân thường xuyên là cách phòng ngừa viêm màng não mô cầu tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

- Khi nghi ngờ mắc bệnh viêm màng não mô cầu cần đến ngay cơ sở y tế hay bệnh viện để được thăm khám và điều trị sớm nhất.

Biết dấu hiệu và cách phòng ngừa viêm màng não mô cầu ở trên, hy vọng mọi người sẽ tránh được căn bệnh nguy hiểm này.

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