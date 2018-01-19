Hiểm họa khôn lường từ cách chữa ghèn mắt cho trẻ sơ sinh bằng sữa mẹ

Hiện tượng mắt trẻ sơ sinh sưng đỏ và đổ ghèn do các nguyên nhân sau:

Khi mắt trẻ sơ sinh đổ ghèn, nhiều chị em thường dùng vài giọt sữa mẹ nhỏ vào mắt trẻ. Cách làm này chẳng những không có tác dụng trị ghèn mà còn khiến mắt trẻ bị nhiễm khuẩn nặng nề dẫn đến mù lòa.

- Xuất hiện vật lạ trong mắt: Theo cơ chế tự nhiên, khi có vật lạ xâm nhập thì mắt trẻ sẽ tự động tạo ghèn nhằm loại bỏ các vật lạ này.

- Tắc tuyến lệ: Theo thống kê, có khoảng 10% trẻ sơ sinh mắc phải hội chứng này. Khi bị tắc tuyến lệ, mắt bé thường xuyên chảy nước mắt ngay cả khi không khóc. Mắt bé cũng đỏ ngầu và nổi ghèn vì bị viêm.

- Viêm kết mạc do vi khuẩn: Mắt bé bị nhiễm khuẩn sẽ có hiện tượng sinh mủ, hai mắt dính chặt lại vì ghèn đổ nhiều.

Hậu quả từ cách chữa ghèn mắt cho trẻ sơ sinh bằng sữa mẹ

Nhiều bà mẹ đã áp dụng phương pháp dân gian nhỏ sữa mẹ vào mắt để chữa ghèn cho trẻ. Tuy nhiên, cách làm này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Tháng 12/2017, Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) tiếp nhận trường hợp của bé gái 15 ngày tuổi cấp cứu trong tình trạng hai mắt bị loét nhuyễn giác mạc dọa thủng, lộ nội nhãn hai bên. Nguyên nhân được xác định là do người mẹ nhỏ 3 – 4 giọt sữa mẹ vào mắt bé. Hậu quả là mắt bé sưng to, chảy mủ.

Vài giọt sữa mẹ trị ghèn đã khiến mhãn cầu bé bị xẹp, giác mạc hoại tử gần như toàn bộ - Ảnh: Internet

Theo các chuyên gia, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng dồi dào cho trẻ sơ sinh. Trong đó, sữa non Colostrum sinh ra trong vòng 72 giờ sau khi mẹ sinh bé ra cực kỳ bổ dưỡng. Loại sữa này chứa nhiều chất đạm, vitamin A và các khoáng chất giúp tăng cường sức đề kháng cho bé. Tuy nhiên, việc mẹ nhỏ sữa vào mắt để chữa ghèn cho trẻ hoàn toàn không có tác dụng. Trái lại, vi khuẩn từ núm vú, dụng cụ vắt sữa có thể lây nhiễm vào mắt trẻ gây ra nhiều chứng bệnh và có thể dẫn đến mù lòa.

Xử lý khi mắt trẻ sơ sinh bị đổ ghèn

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, bác sĩ Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết:

“Bằng cách nhận biết màu ghèn mắt của trẻ, mẹ có thể nhận định mắt bé đã nhiễm trùng hay chưa. Nếu ghèn có màu vàng thì mắt bé chưa nhiễm trùng. Nếu ghèn mắt có màu xanh thì mắt bé đã bị nhiễm trùng, mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện để kịp thời chữa trị”.

Trường hợp mắt bé nổi ghèn vàng và chưa có triệu chứng sưng tấy nhiều, mẹ nên thực hiện theo các bước sau:

- Dùng miếng vải mềm nhúng nước ấm và lau sạch ghèn cho trẻ.

Khi trẻ bị ghèn, mẹ nên dùng miếng vải sạch thấm nước ấm lau mắt cho bé - Ảnh minh họa: Internet

- Trường hợp trẻ bị tắc tuyến lệ, mẹ nhẹ nhàng massage vùng góc trong mí mắt xuống mũi từ 5 – 10 lần và thực hiện khoảng 6 lần/ngày để thông tuyến lệ cho bé. Chị em nhớ vệ sinh sạch sẽ, cắt ngắn móng tay trước khi thực hiện thao tác này.

Mẹ lưu ý tuyệt đối không dùng bất kỳ loại thuốc nhỏ mắt nào để nhỏ cho bé. Nếu không có dấu hiệu thuyên giảm, mẹ nên đưa bé đến gặp bác sĩ.