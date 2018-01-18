Nuôi chó mèo trong nhà có trẻ sơ sinh, cha mẹ cần đặc biệt chú ý những điều này

Bài học làm mẹ 18/01/2018 20:21

Nhiều vụ tai nạn từ vật nuôi trong nhà xảy ra với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng, hoang mang. Do đó, cha mẹ cần đặc biệt chú ý trong việc nuôi chó, mèo khi nhà có con nhỏ.

Sức đề kháng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong những năm đầu đời thường rất yếu khiến trẻ dễ bị nhiễm bệnh từ lông của chó, mèo. Vì lông của những loại vật nuôi này chứa rất nhiều vi khuẩn. Nghiêm trọng hơn, chỉ một phút sơ sẩy, chúng có thể bất ngờ tấn công con cái bạn. Do đó, cha mẹ cần hết sức kỹ lưỡng trong việc nuôi bé khi nhà có thú nuôi.

Tai nạn từ chính vật nuôi trong nhà

Tháng 1/2018, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) liên tiếp nhận được  các trường hợp trẻ em cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì bị chó nhà tấn công.

Trường hợp thứ nhất là của bệnh nhi T.L (1 tuổi, quê Đắk Lắk) bị chó cắn đứt mũi. Theo lời kể của người mẹ, khi người nhà đang bận việc dưới bếp thì bé ngồi chơi một mình trên nhà. Trong lúc chơi đùa, bé đã dùng cọc tre đánh con chó (trọng lượng gần 20 kg) khiến nó nổi điên tấn công. Nghe tiếng con khóc thét, người mẹ tức tốc chạy lên thì phát hiện con chó vẫn đang cắn xé L. Chị tức tốc đưa con đi bệnh viện địa phương. Sau khi sơ cứu, bệnh nhi đã được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cấp cứu kèm phần mũi bị đứt được bảo quản trong xô đá.

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Bé T.L bị chó nhà cắn nát mặt khi đang chơi đùa - Ảnh: Internet

Trường hợp thứ hai là ca cấp cứu của bé T.Đ (5 tuổi, Đồng Nai) nhập viện vào rạng sáng ngày 7/1 trong tình trạng nguy kịch vì bị 2 con chó béc giê cắn xé. Các bác sĩ nhận định bệnh nhi bị thủng khí quản, tràn khí khoang bụng, tính mạng “ngàn cân treo sợi tóc”. Trong quá trình phẫu thuật, ê kíp ghi nhận bé bị những vết răng sắc nhọn của vật nuôi đâm thủng khí quản dẫn đến tràn khí trong cơ thể.

Nuôi chó mèo trong nhà có trẻ sơ sinh, cha mẹ cần đặc biệt chú ý những điều này - Ảnh 2
Bé Đ. bị 2 con chó bec giê cắn thủng khí quản - Ảnh: Internet

Sau thời gian được theo dõi và điều trị tích cực, hiện tại sức khỏe của hai bé đã dần bình phục. Tuy nhiên những vết cắn xé do chó nhà gây ra sẽ ảnh hưởng không ít đến gương mặt và tâm lý các em.

Nhá có trẻ sơ sinh, cha mẹ cần lưu ý những điều này khi nuôi chó, mèo

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, bác sĩ Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết đối với những nhà có trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý những điều sau:

- Đối với trẻ sơ sinh, cha mẹ không nên đưa trẻ đến gần vật nuôi, không để con một mình ở những khu vực vật nuôi hay hoạt động.

- Trẻ em dưới 5 tuổi, cha mẹ cũng tránh cho con đến gần chó, mèo và các vật nuôi khác.

- Trẻ từ 5 – 6 tuổi trở lên, cha mẹ có thể bắt đầu cho các bé tiếp xúc và làm quen dần với những loại vật nuôi trong nhà nhưng phải đảm bảo trong tầm kiểm soát của người lớn. Cụ thể:

Nuôi chó mèo trong nhà có trẻ sơ sinh, cha mẹ cần đặc biệt chú ý những điều này - Ảnh 3
Chỉ nên cho trẻ tiếp xúc với vật nuôi khi con từ 5 tuổi trở lên - Ảnh minh họa: Internet

+ Dạy trẻ cách vuốt ve chó mèo ở phần lưng, không nên đùa giỡn phần mặt, đầu và đuôi.

+ Nhắc nhở trẻ không được kéo đuôi, không chơi trò giấu xương, giấu những đồ ăn yêu thích của chó, mèo.

+ Không được trêu chọc chó, mèo khi chúng đang ăn hoặc đang ngủ.

+ Không được để trẻ chơi một mình với chó, mèo vì trẻ không biết vật nuôi đang muốn gì.

- Chích ngừa định kỳ cho vật nuôi để phòng tránh các bệnh lây nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

- Nhắc nhở trẻ không nên tiếp cận với bất kỳ thú nuôi lạ nào.

- Cha mẹ cần dạy trẻ: Khi chó đến gần và sủa, bé không nên bỏ chạy hay ném đá về phía chúng. Thay vào đó, con hãy bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt chúng và lùi lại dần dần, từ từ di chuyển ra xa.

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