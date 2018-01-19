Thời điểm tốt nhất để cai sữa cho bé theo lời khuyên của các chuyên gia

Chăm sóc con 19/01/2018 15:16

Lựa chọn thời điểm tốt nhất để cai sữa cho bé là một trong những quyết định quan trọng của mẹ trên hành trình nuôi dạy con.

“Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ”. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nếu tất cả trẻ sơ sinh đều được bú sữa mẹ thì có đến hơn 1,5 triệu trẻ em trên thế giới được cứu sống mỗi năm. Hiện nay, đa số các bà mẹ đều cố gắng nuôi con bằng nguồn sữa tự nhiên này đến khi sáu tháng tuổi.

Thế nhưng, đến một giai đoạn phát triển nhất định, mẹ cần cai sữa và để con nạp năng lượng bằng các loại thực phẩm khác nhau.

Dấu hiệu cho thấy bé đã đến lúc cần cai sữa

- Bé ăn được cháo và cơm nhão.

- Bé đã nói được những từ, cụm từ cơ bản (“ba”, “bà”, “mẹ”, “ăn cơm”…).

Thời điểm tốt nhất để cai sữa cho bé theo lời khuyên của các chuyên gia - Ảnh 1
Khi bé đã ăn được cháo và cơm nhão, mẹ nên cân nhắc đến việc cai sữa cho con - Ảnh minh họa: Internet

- Bé có thể ngồi thẳng và tự chơi đùa với các đồ chơi trong nhà.

- Bé đi vững, có thể leo lên leo xuống cầu thang.

- Bé có thế nhận biết và ấn tượng với màu sắc.

Thời điểm tốt nhất cai sữa cho bé

Trẻ có những hoạt động nói trên chứng tỏ hệ thần kinh, hệ vận động, hệ tiêu hóa và các cơ quan khác trong cơ thể đã phát triển. Đây là giai đoạn vàng để mẹ bổ sung các nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng cho con.

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, bác sĩ Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết độ tuổi lý tưởng để cai sữa là khi bé được 2 tuổi. Ở độ tuổi này, trẻ đã có thể ăn đa dạng các chất để cơ thể hấp thu các dưỡng chất cần thiết. Sức đề kháng của trẻ cũng được tăng cường và không cần dựa vào nguồn sữa mẹ.

Thời điểm tốt nhất để cai sữa cho bé theo lời khuyên của các chuyên gia - Ảnh 2
 Thời điểm tốt nhất mẹ nên cai sữa cho bé là khi con được 2 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ, Tổ chức Y tế Canada và các tổ chức trẻ em khác cũng khuyên các bà mẹ nên cai sữa cho trẻ ở tuổi lên 2.

Cách cai sữa cho bé hiệu quả

- Mẹ nên bắt đầu giảm lượng sữa mẹ từ từ, rút ngắn thời gian cho con bú và cho trẻ ăn no trước khi bú để tránh ảnh hưởng đến tâm lý bé.

- Kết hợp cho trẻ ăn ngoài bằng các loại sữa thay thế thông thường.

Thời điểm tốt nhất để cai sữa cho bé theo lời khuyên của các chuyên gia - Ảnh 3
Mẹ cần cân đối khẩu phần ăn dặm hợp lý theo tháp dinh dưỡng sau khi cai sữa cho con - Ảnh minh họa: Internet

- Cân đối khẩu phẩn ăn dặm của trẻ dựa vào tháp dinh dưỡng cho trẻ trong từng độ tuổi.

- Đầu tư trang trí các món ăn dặm bắt mắt, nhiều màu sắc, tạo sự hứng thú trong việc ăn uống cho trẻ.

Những lưu ý khi cai sữa cho bé

- Mẹ nên chọn thời điểm con hoàn toàn khỏe mạnh. Không nên cai sữa khi trẻ đang ốm kẻo ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, khiến bé bị còi xương và mắc chứng biếng ăn.

Thời điểm tốt nhất để cai sữa cho bé theo lời khuyên của các chuyên gia - Ảnh 4
Mẹ nên chuẩn bị trước tâm lý và tiến hành cai sữa theo từng bước để bé không bị ảnh hưởng tâm lý - Ảnh minh họa: Internet

- Không cai sữa cho bé vào những ngày thời tiết quá nóng hay quá lạnh. Khi trời nóng, hệ tiêu hóa sẽ bị ảnh hưởng, còn trời lạnh bé dễ bị mắc bệnh hô hấp.

- Khi cai sữa cho bé, nhiều chị em sẽ có hiện tượng đau tức vùng ngực. Lúc này, mẹ hãy dùng khăn ấm chườm để ngực mềm dần rồi vắt hoặc hút sữa ra.

- Nếu sữa mẹ ra nhiều khi đang cai sữa, mẹ có thể uống thuốc ức chế tiết sữa theo chỉ định của bác sĩ.

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