Tuy nhiên, nếu đã có một giấc ngủ chất lượng thậm chí ăn uống đủ chất nhưng quầng thâm mắt vẫn xuất hiện, bạn nên cẩn trọng vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh.

Sau một đêm mất ngủ, hầu hết mọi người sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi đồng thời xuất hiện quầng thâm dưới mắt vào sáng hôm sau.

Nếu không sớm phát hiện và điều trị, thận của bạn sẽ ngày càng hoạt động kém và có thể khiến làn da ở những vùng khác cũng bị xỉn màu. Vì thế, ngay khi xuất hiện quầng thâm dưới mắt không rõ lý do, bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện để sớm phát hiện và tìm được phương pháp điều trị phù hợp.

Theo quan niệm Đông y, người bị suy nhược thận sẽ xuất hiện quầng thâm đen xung quanh mắt. Hơn nữa, đôi mắt cũng ngày càng trở nên lờ đờ, vô hồn và quầng thâm sẽ dần đậm màu hơn.

Các vấn đề về hô hấp

Khi bạn bị nghẹt, chảy nước mũi trong một khoảng thời gian dài, các tĩnh mạch phía dưới mắt sẽ bị tổn thương và chảy máu từ đó xuất hiện quầng thâm xấu xí.

Các vấn đề về hô hấp có thể sẽ khiến vùng da dưới mắt bị thâm đen - Ảnh minh họa: Internet

Để bệnh không trở nặng và mau lành, bên cạnh việc dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, bạn nên tránh những nơi bụi bặm đồng thời thường xuyên rửa mũi bằng nước muối y tế.

Thiếu máu

Ngoài choáng váng, hoa mắt, mệt mỏi... quầng thâm dưới mắt cũng là một trong những dấu hiệu phổ biến của thiếu máu. Các chuyên gia giải thích, khi không được cung cấp đầy đủ các khoáng chất, đặc biệt là sắt sẽ khiến các mô trong cơ thể thiếu oxy, gây ra sự thay đổi màu ở vùng da dưới mắt.

Kinh nguyệt không đều

Theo Đông y, những chị em có kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh dữ dội là do hàn khí bị tắc nghẽn. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ khiến cho khí huyết không thông từ đó xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo bên ngoài cơ thể, trong đó có quầng thâm mắt.

Những phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt không đều thường có đôi mắt gấu trúc - Ảnh minh họa: Internet

Đối với trường hợp này, các nàng nên có chế độ ăn uống hợp lý và nghỉ ngơi nhiều hơn trong những ngày "đèn đỏ". Ngoài ra, nếu chu kỳ không đều, chị em cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được kiểm tra nội tiết tố và tìm được phương pháp chữa trị tốt nhất.

Bệnh dạ dày

Khi quầng thâm mắt có màu hơi sẫm hoặc xanh dương nhạt và lan rộng ở một diện tích lớn, đây có thể là biển hiệu của bệnh dạ dày mãn tính. Ngoài ra, những người mắc bệnh này cũng sẽ có một số triệu chứng khác như khó khăn về tiêu hóa, thường xuyên đau bụng, buồn nôn, cơ thể mệt mỏi...

Kết hợp với việc điều trị bằng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, các bạn cần ăn uống đủ chất, điều độ và nghỉ ngơi hợp lý. Đặc biệt, sau khi ăn, bạn không nên hoạt động mạnh để tránh làm dạ dày bị tổn thương nặng hơn.

Đôi mắt thâm quầng là một trong những dấu hiệu cho thấy dạ dày đang gặp vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Biết được quầng thâm mắt là dấu hiệu cảnh báo của một số bệnh nguy hiểm nói trên, bạn cần hết sức chú ý vì sức khỏe của chính mình nhé.