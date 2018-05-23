Ngoài thiếu ngủ, quầng thâm mắt còn là dấu hiệu cảnh báo bệnh tuyệt đối không nên chủ quan

Sống khỏe 23/05/2018 10:58

Quầng thâm mắt không chỉ thể hiện sự mệt mỏi, thiếu ngủ của cơ thể mà còn là dấu hiệu cảnh báo bạn có thể đang mắc một số căn bệnh nguy hiểm.

Sau một đêm mất ngủ, hầu hết mọi người sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi đồng thời xuất hiện quầng thâm dưới mắt vào sáng hôm sau.

Tuy nhiên, nếu đã có một giấc ngủ chất lượng thậm chí ăn uống đủ chất nhưng quầng thâm mắt vẫn xuất hiện, bạn nên cẩn trọng vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh.

Ngoài thiếu ngủ, quầng thâm mắt còn là dấu hiệu cảnh báo bệnh tuyệt đối không nên chủ quan - Ảnh 1
Quầng thâm mắt không chỉ thể hiện sự mệt mỏi mà còn là dấu hiệu của một số bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Quầng thâm mắt: Dấu hiệu cảnh báo một số bệnh nguy hiểm

Thận gặp vấn đề

Theo quan niệm Đông y, người bị suy nhược thận sẽ xuất hiện quầng thâm đen xung quanh mắt. Hơn nữa, đôi mắt cũng ngày càng trở nên lờ đờ, vô hồn và quầng thâm sẽ dần đậm màu hơn.

Nếu không sớm phát hiện và điều trị, thận của bạn sẽ ngày càng hoạt động kém và có thể khiến làn da ở những vùng khác cũng bị xỉn màu. Vì thế, ngay khi xuất hiện quầng thâm dưới mắt không rõ lý do, bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện để sớm phát hiện và tìm được phương pháp điều trị phù hợp.

Các vấn đề về hô hấp

Khi bạn bị nghẹt, chảy nước mũi trong một khoảng thời gian dài, các tĩnh mạch phía dưới mắt sẽ bị tổn thương và chảy máu từ đó xuất hiện quầng thâm xấu xí.

Ngoài thiếu ngủ, quầng thâm mắt còn là dấu hiệu cảnh báo bệnh tuyệt đối không nên chủ quan - Ảnh 2
Các vấn đề về hô hấp có thể sẽ khiến vùng da dưới mắt bị thâm đen - Ảnh minh họa: Internet

Để bệnh không trở nặng và mau lành, bên cạnh việc dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, bạn nên tránh những nơi bụi bặm đồng thời thường xuyên rửa mũi bằng nước muối y tế.

Thiếu máu

Ngoài choáng váng, hoa mắt, mệt mỏi... quầng thâm dưới mắt cũng là một trong những dấu hiệu phổ biến của thiếu máu. Các chuyên gia giải thích, khi không được cung cấp đầy đủ các khoáng chất, đặc biệt là sắt sẽ khiến các mô trong cơ thể thiếu oxy, gây ra sự thay đổi màu ở vùng da dưới mắt.

Kinh nguyệt không đều

Theo Đông y, những chị em có kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh dữ dội là do hàn khí bị tắc nghẽn. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ khiến cho khí huyết không thông từ đó xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo bên ngoài cơ thể, trong đó có quầng thâm mắt.

Ngoài thiếu ngủ, quầng thâm mắt còn là dấu hiệu cảnh báo bệnh tuyệt đối không nên chủ quan - Ảnh 3
Những phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt không đều thường có đôi mắt gấu trúc - Ảnh minh họa: Internet

Đối với trường hợp này, các nàng nên có chế độ ăn uống hợp lý và nghỉ ngơi nhiều hơn trong những ngày "đèn đỏ". Ngoài ra, nếu chu kỳ không đều, chị em cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được kiểm tra nội tiết tố và tìm được phương pháp chữa trị tốt nhất.

Bệnh dạ dày

Khi quầng thâm mắt có màu hơi sẫm hoặc xanh dương nhạt và lan rộng ở một diện tích lớn, đây có thể là biển hiệu của bệnh dạ dày mãn tính. Ngoài ra, những người mắc bệnh này cũng sẽ có một số triệu chứng khác như khó khăn về tiêu hóa, thường xuyên đau bụng, buồn nôn, cơ thể mệt mỏi...

Kết hợp với việc điều trị bằng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, các bạn cần ăn uống đủ chất, điều độ và nghỉ ngơi hợp lý. Đặc biệt, sau khi ăn, bạn không nên hoạt động mạnh để tránh làm dạ dày bị tổn thương nặng hơn.

Ngoài thiếu ngủ, quầng thâm mắt còn là dấu hiệu cảnh báo bệnh tuyệt đối không nên chủ quan - Ảnh 4
Đôi mắt thâm quầng là một trong những dấu hiệu cho thấy dạ dày đang gặp vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Biết được quầng thâm mắt là dấu hiệu cảnh báo của một số bệnh nguy hiểm nói trên, bạn cần hết sức chú ý vì sức khỏe của chính mình nhé.

Ghèn xuất hiện nhiều vào buổi sáng: Dấu hiệu bệnh chớ chủ quan bỏ qua

Ghèn xuất hiện nhiều vào buổi sáng: Dấu hiệu bệnh chớ chủ quan bỏ qua

Mỗi sáng thức dậy, mắt của bạn dường như không thể mở ra vì ghèn quá nhiều? Đây là một dấu hiệu cảnh báo bệnh cần phải đi khám ngay trước khi quá muộn.

Xem thêm
Từ khóa:   quầng thâm mắt dấu hiệu cảnh báo bệnh

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?