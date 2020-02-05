Ngoài bàn tay, bạn cần sát khuẩn thường xuyên cho 5 món đồ 'bất di bất dịch' này để phòng ngừa corona

Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, ngoài việc thường xuyên sát khuẩn, giữ sạch sẽ bàn tay thì bạn cũng cần giữ vệ sinh các đồ vật thường xuyên đem theo bên người, nhất là 5 món đồ sau.

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV), tất cả chúng ta đều phải nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động áp dụng các cách phòng ngừa corona .

Chính vì thế, nếu bạn chỉ rửa tay rồi lại chạm ngay vào điện thoại thì vi khuẩn vẫn dính vào tay như thường. Do đó, bạn cần sát khuẩn thường xuyên điện thoại bằng các dung dịch phù hợp.

Điện thoại di động gần như là món đồ bất di bất dịch của nhiều người hiện nay. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, thiết bị này là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn hơn cả bồn cầu.

Ví tiền

Bên cạnh điện thoại, ví tiền cũng ẩn chứa rất nhiều vi khuẩn. Bạn không thể biết những tờ tiền trong ví đã qua tay bao nhiêu người và liệu có ai mắc bệnh từng cầm vào hay không. Chính vì thế, đây cũng là đồ vật bạn cần giữ sạch sẽ thường xuyên.

Ngoài ra, bạn có thể tăng cường sử dụng các phương tiện thanh toán khác ngoài tiền mặt.

Kính cận

Nhiều người có thói quen chỉnh kính rất nhiều lần trong ngày. Chiếc kính cận là đồ vật phải tiếp xúc với môi trường bên ngoài thường xuyên nhất. Chính vì thế, để đảm bảo sức khỏe, bạn cần dùng cồn lau rửa cho kính ít nhất 2 lần/ngày.

Bạn nên dùng cồn lau rửa kính hàng ngày để phòng tránh virus corona - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ kính cận, những chiếc kính râm cũng cần được vệ sinh trước và sau khi sử dụng.

Chìa khóa

Ít ai để ý đến việc vệ sinh cho các chùm chìa khóa nhưng nó lại là “tụ điểm” yêu thích của các loại vi khuẩn, virus. Trong thời gian dịch virus corona lan rộng, bạn nên hạn chế số lượng chìa khóa đem theo bên người.

Sau khi về nhà, bạn nên sát khuẩn cho từng chiếc chìa khóa và để tại nơi khô thoáng, sạch sẽ.

Chỉ nên thường xuyên đem theo bên người 2-3 chiếc chìa khóa cần thiết nhất - Ảnh minh họa: Internet

Bình nước cầm tay

Để phòng ngừa dịch bệnh, bạn còn cần lưu ý tới thực phẩm và các đồ uống hàng ngày, đặc biệt là những chiếc bình nước cầm tay.

Cần thay rửa bình nước hàng ngày, tráng nước sôi từ trong ra ngoài. Đồng thời, không nên cho người khác dùng chung bình nước và luôn sát khuẩn tay trước khi cầm vào bình.