Ngộ độc bột ngọt: Triệu chứng và cách xử lý an toàn ai cũng phải biết

Sống khỏe 18/06/2018 10:57

Thói quen lạm dụng bột ngọt khi nấu nướng gây nhiều tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí dẫn đến ngộ độc. Chính vì thế, bạn cần biết những triệu chứng và cách xử lý khi bị ngộ độc loại gia vị này.

Bột ngọt (mì chính) là loại gia vị quen thuộc với mọi gia đình, có công dụng làm hương vị món ăn trở nên đậm đà, hấp dẫn hơn. Thế nhưng, các chuyên gia cảnh báo, việc lạm dụng bột ngọt trong khi chế biến món ăn là thói quen nguy hiểm, gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe.

Thực chất bột ngọt là một loại hóa chất có tên gọi là Monosodium Glutamat “MSG”. Đây là muối của acid glutamic dùng để kích thích vị giác. Theo các chuyên gia, sử dụng loại gia vị này với hàm lượng vừa phải sẽ không nguy hiểm nhưng nếu thường xuyên dùng nhiều sẽ sinh ra glutamate, gây hại cho não và dây thần kinh cảm giác.

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Lạm dụng bột ngọt có thể khiến cơ thể ngộ độc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay, nhiều hàng quán bên ngoài thường sử dụng rất nhiều bột ngọt để làm món ăn trở nên hấp dẫn hơn, khiến người ăn rất dễ bị ngộ độc.

Tuy nhiên, nhiều người không biết những triệu chứng mình mắc phải là do dùng nhiều bột ngọt, bởi chúng thường nhanh khỏi. Chính vì thế, hầu hết mọi người thường chủ quan bỏ qua. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến gan bị suy yếu, thậm chí dẫn đến ung thư.

Do đó, để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, bạn cần ghi nhớ những triệu chứng và cách xử lý khi bị ngộ độc bột ngọt dưới đây.

Triệu chứng và cách xử lý khi bị ngộ độc bột ngọt

Triệu chứng

Khi tiêu thụ một lượng bột ngọt quá lớn (trên 6g/ngày), đặc biệt nếu ăn nhầm những sản phẩm giả kém chất lượng, người ăn sẽ xuất hiện một số dấu hiệu cảnh báo. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, tùy vào thể trạng từng người mà những triệu chứng ngộ độc bột ngọt cũng khác nhau.

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Buồn nôn là dấu hiệu phổ biến khi bị ngộ độc bột ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, những người bị ngộ độc loại gia vị này sẽ có một số triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, tay chân bủn rủn, buồn nôn, tức ngực... Đối với những trường hợp nhẹ, các dấu hiệu này sẽ tự khỏi sau 1 - 2 tiếng, còn nếu nặng có thể dẫn đến hôn mê thậm chí là tử vong nếu không kịp thời cấp cứu.

Cách xử lý

Nếu có những triệu chứng nói trên, bạn nên nhanh chóng thực hiện một số biện pháp giải độc đơn giản sau để tránh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đển sức khỏe.

- Một trong những cách tốt nhất là uống ngay 1 ly nước chanh ấm pha với muối (không dùng đường), và nằm nghỉ ở nơi thoáng mát 15 – 20 phút.

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Uống nhiều nước sẽ giúp giải độc bột ngọt nhanh hơn - Ảnh minh họa: Internet

- Kích thích nôn để tống bớt lượng bột ngọt ra khỏi cơ thể.

- Tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng bất cứ loại thuốc nào nếu không có hướng dẫn của bác sĩ để tránh xảy ra biến chứng.

- Nếu các triệu chứng không giảm, người bị ngộ độc nên được đưa vào bệnh viện để kiểm tra và kịp thời điều trị.

Để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cả nhà, tốt nhất chị em nội trợ không nên lạm dụng và cần lựa chọn bột ngọt có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng.

Hãy ghi nhớ những triệu chứng và cách xử lý khi ngộ độc bột ngọt phòng khi cần nhé.

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