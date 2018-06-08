Không muốn bị ngộ độc, hãy tránh những sai lầm phổ biến này khi ăn vải

Sống khỏe 08/06/2018 11:22

Vải là loại trái cây mùa hè được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên nếu bạn phạm phải những sai lầm này khi ăn vải, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng thậm chí ngộ độc dẫn đến tử vong.

Hiện nay, vải đang vào mùa. Ngoài hương vị thơm ngon được nhiều người ưa chuộng, đây còn là loại trái cây chứa nhiều vitamin và các khoáng chất rất tốt cho cơ thể.

Các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định, trong trái vải có chứa hàm lượng các khoáng chất như magie, kali và một số vitamin rất tốt cho hệ miễn dịch. Theo Đông y, chúng còn có tác dụng bổ huyết, làm tỉnh táo tinh thần, tăng sức lực, tráng dương...

Không muốn bị ngộ độc, hãy tránh những sai lầm phổ biến này khi ăn vải - Ảnh 1
Vải là loại trái cây được nhiều yêu thích vào mùa hè - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, vải vốn có tính nóng nên nếu ăn quá nhiều cùng lúc sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhất là đối với người đang bệnh, trẻ em, phụ nữ mang thai. Nguy hiểm hơn, bạn có thể bị ngộ độc nếu ăn phải những trái vải bị nhiễm nấm Candida trophicalis.

Loài nấm này thường trú ngụ ở những trái vải bị dập, úng. Nếu chẳng may ăn phải sẽ gây ra nôn mửa, đau đầu, sốt cao thậm chí nếu không kịp thời điều trị có thể dẫn đến tử vong.

Chính vì thế, để vừa có thể thưởng thức thoải mái vừa đảm bảo an toàn, bạn cần tránh mắc phải một số sai lầm sau đây khi ăn loại trái cây này.

Một số sai lầm khi ăn vải gây ngộ độc

Ăn quá nhiều

Mặc dù vải không có độc nhưng việc ăn quá nhiều cùng một lúc có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Nguyên nhân vì trong vải chứa nhiều đường glucoza do đó nếu ăn với số lượng lớn (trên 500g) sẽ làm lượng đường trong máu tăng đột ngột và gan không đủ sức để chuyển hóa.

Không muốn bị ngộ độc, hãy tránh những sai lầm phổ biến này khi ăn vải - Ảnh 2
Ăn quá nhiều vải có thể gây hại đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Để khắc phục, cơ thể sẽ tăng cường sản xuất insulin, hormone có khả năng làm giảm nồng độ đường trong máu. Tuy nhiên, khi lượng đường trong máu xuống quá thấp sẽ gây ra các phản ứng phụ như chóng mặt, tim đập nhanh, toát mồ hôi, miệng khô rát, mệt mỏi... thường được gọi là say vải.

Ăn khi đói

Khi bụng rỗng, tuyệt đối không nên ăn vải vì lượng đường cao sẽ kích thích lớp niêm mạc dạ dày gây đau, thậm chí viêm. Do đó, tốt nhất bạn nên dùng sau bữa ăn.

Bỏ màng trắng bao quanh quả vải

Hầu hết mọi người đều có thói quen bỏ đi lớp màng trắng bao quanh phần thịt vải (còn gọi là lớp lụa) mà không biết rằng đây là một sai lầm nghiêm trọng.

Không muốn bị ngộ độc, hãy tránh những sai lầm phổ biến này khi ăn vải - Ảnh 3
Lớp màng bao quanh vải có thể giúp cơ thể không "bốc hỏa" - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, lớp lụa của vải có tác dụng hạn chế sinh nhiệt, tránh gây nóng và nổi mụn nhọt.

Dùng vải khi bị tiểu đường

Các bác sĩ luôn khuyên những bệnh nhân tiểu đường không nên ăn nhiều vải vì hàm lượng đường cao sẽ gây ra những nguy hiểm khôn lường. Chỉ cần ăn trên 7 quả vải cùng lúc, bệnh nhân sẽ bị tăng đường trong máu, tạo cảm giác no, đầy hơi.

Để có thể thưởng thức vải một cách an toàn, bạn nên ghi nhớ và tránh phạm phải những sai lầm nói trên. 

Cảnh báo nguy cơ trẻ em tử vong do ăn vải lúc đói

Cảnh báo nguy cơ trẻ em tử vong do ăn vải lúc đói

Trẻ em luôn thích thú khi được ăn những trái vải ngọt mát vào mùa hè. Tuy nhiên, nếu không biết ăn đúng cách, những chùm vải chín mọng có thể hủy hoại nghiêm trọng sức khỏe của trẻ.

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