Nếu không muốn vô sinh, chị em nhất định phải biết những triệu chứng lạc nội mạc tử cung này

Sống khỏe 28/02/2018 16:08

Bệnh lạc nội mạc tử cung tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể gây vô sinh ở phụ nữ. Để sớm phát hiện bệnh, đây là những triệu chứng lạc nội mạc tử cung mà các chị em nên lưu ý.

Bệnh lạc nội mạc tử cung là gì?

Đây là căn bệnh mà các mô hay tế bào nội mạc tử cung không ở đúng vị trí mà lại di chuyển đến những nơi khác trong cơ thể như thành ruột, thận, phổi... dẫn đến những cơn đau cho chị em mỗi khi đến chu kỳ kinh nguyệt.

Nếu không muốn vô sinh, chị em nhất định phải biết những triệu chứng lạc nội mạc tử cung này - Ảnh 1
Lạc nội mạc tử cung khiến chị em phải chịu nhiều đau đớn mỗi khi đến ngày 'đèn đỏ' - Ảnh minh họa: Internet

Đây là bệnh phụ khoa thường gặp ở chị em phụ nữ, phần lớn là từ 30 - 35 tuổi. Mặc dù lạc nội mạc tử cung không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại khiến người bệnh chịu nhiều đau đớn. Nghiêm trọng hơn, nếu không sớm phát hiện và điều trị, bệnh có thể gây ra vô sinh ở phụ nữ.

Triệu chứng lạc nội mạc tử cung nhất định phải biết

Vấn đề tiêu hóa

Nếu thường xuyên bị đau bụng, táo bón hay tiêu chảy trong chu kỳ kinh nguyệt, đây có thể là dấu hiệu cho thấy trong hệ tiêu hóa xuất hiện những mô tuyến của nội mạc tử cung.

Tuy nhiên những triệu chứng này cũng có thể là hội chứng ruột kích thích nên để xác định chính xác, tốt nhất bạn nên đến bệnh viện để được thăm khám.

Đau khi làm "chuyện ấy"

Những cơn đau tức vùng bụng luôn xuất hiện mỗi khi ân ái dù bạn và đối tác không thực hiện hành động nào quá mạnh bạo cũng là một trong những dấu hiệu của bệnh. Ngoài ra, sau khi quan hệ nếu phát hiện trong phân hay nước tiểu có máu, các chị em nên đến gặp bác sĩ phụ khoa càng sớm càng tốt.

Đau bụng dữ dội vào ngày "đèn đỏ"

Nếu không muốn vô sinh, chị em nhất định phải biết những triệu chứng lạc nội mạc tử cung này - Ảnh 2
Đau bụng dữ dội vào ngày 'đèn đỏ' chính là dấu hiệu phổ biến của lạc nội mạc tử cung - Ảnh minh họa: Internet

Đau vùng bụng dưới dữ dội trong suốt thời chu kỳ kinh nguyệt kèm theo cảm giác buồn nôn, tiêu chảy và cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi là dấu hiệu của bệnh lạc nội mạc tử cung.

Ngoài ra, nếu thấy thời gian hành kinh của mình kéo dài hơn bình thường hoặc máu chảy nhiều, chị em nên sớm đến bệnh viện để khám.

Chuột rút nghiêm trọng

Nếu thường bị chuột rút ở phần bụng và lưng dưới với cảm giác đau khủng khiếp mỗi khi đến ngày "đèn đỏ", đây là dấu hiệu của lạc nội mạc tử cung.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân là do những tế bào nội mạc tử cung đi lạc phát triển trong các mạch máu, dẫn đến chuột rút.

Đối tượng dễ bị lạc nội mạc tử cung

- Người bị thừa cân, béo phì.

- Người thường xuyên bị rối loạn kinh nguyệt.

- Gia đình từng có người bị bệnh lạc nội mạc tử cung.

- Những người ít vận động.

- Không giữ vệ sinh vùng kín trong thời gian có kinh nguyệt.

Sớm nhận biết được những triệu chứng lạc nội mạc tử cung, chúc chị em luôn giữ được sức khỏe tốt!

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