Nếu cơ thể xuất hiện những dấu hiệu này vào buổi sáng, cần lập tức kiểm tra sức khỏe ngay

Sống khỏe 04/04/2020 06:24

Nếu cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường này vào buổi sáng, hãy nhanh chóng đến các cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe ngay.

Không ai hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bạn hơn chính bản thân. Vì thế, khi thấy những dấu hiệu bất thường này vào buổi sáng, hãy lưu ý vì đó có thể là lời kêu cứu mà cơ thể đang gửi đến bạn. 

Cơ thể sưng phù

Khi thức dậy, cơ thể sẽ có những biểu hiện rõ nhất về sức khỏe của bản thân. Một trong những biểu hiện chứng tỏ sức khỏe của bạn đang không tốt chính là cơ thể sưng phù, tích nước.

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Cơ thể sưng phù mỗi sáng thức dậy là dấu hiệu bất thường - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám, kiểm tra sức khỏe kịp thời để xem mắc bệnh gì. 

Chóng mặt

Rất nhiều người có thói quen bật dậy quá nhanh sau khi thức giấc. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và khiến bạn dễ gặp phải tình trạng hoa mắt, chóng mặt.

Để tránh tình trạng này, bạn không nên bật dậy đột ngột khi đang nằm trên giường. Hãy thực hiện những động tác nhẹ nhàng để giúp cơ thể tỉnh táo, thư giãn trước. Sau đó hãy từ từ ngồi dậy và giữ nguyên tư thế đó khoảng 1 phút trước khi rời khỏi giường.

Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên cảm thấy chóng mặt khi thức dậy dù không bật dậy đột ngột, đó có thể dấu hiệu của một số căn bệnh. Hãy lập tức đi khám. 

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Không nên ngồi dậy đột ngột khi đang nằm - Ảnh minh họa: Internet

Tim đập nhanh

Khi gặp tình trạng tim đập nhanh sau khi thức dậy, bạn có thể nghĩ đơn giản rằng đây là do mình bật dậy đột ngột, vận động quá nhanh. Tuy nhiên, đây lại là triệu chứng cảnh báo nguy cơ mắc bệnh tiểu đường rất cao.

Do đó, bạn cần thường xuyên kiểm tra sức khỏe của mình vào mỗi buổi sáng sau khi ngủ dậy để biết được cơ thể đang gặp phải vấn đề gì. 

Nếu cơ thể xuất hiện những dấu hiệu này vào buổi sáng, cần lập tức kiểm tra sức khỏe ngay - Ảnh 3
Không nên bỏ qua dấu hiệu tim đập nhanh khi thức dậy - Ảnh minh họa: Internet

Nước tiểu đổi màu

Nước tiểu đổi màu khi thức dậy là một trong những dấu hiệu giúp bạn chẩn đoán tình trạng sức khỏe của mình. Nếu nước tiểu màu vàng thì có thể yên tâm rằng cơ thể của bạn đang rất khỏe mạnh.

Thế nhưng nếu nước tiểu có màu vàng đậm thì đây chính là biểu hiện của việc thiếu nước. Điều bạn cần làm chính là bổ sung nước cho cơ thể. Hãy uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để giúp cơ thể luôn khỏe mạnh.

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Sáng sớm thức dậy, hãy chú ý đến màu sắc nước tiểu - Ảnh minh họa: Internet

Cổ họng có đờm

Nếu là người khỏe mạnh, sau một giấc ngủ vào buổi sáng bạn sẽ có ít đờm trong cổ họng. Còn ngược lại khi trong cổ có nhiều đờm và phải khạc nhổ thì khả năng bạn mắc bệnh viêm hầu họng, viêm phổi và viêm phế quản là rất cao.

Cơ thể chúng ta thường xuyên phát ra những lời cảnh báo về tình trạng sức khỏe hiện tại, bạn đừng chủ quan bỏ qua kẻo hối hận về sau.

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Từ khóa:   tình trạng sức khỏe bệnh tiểu đường dấu hiệu bệnh

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