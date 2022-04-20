Muốn tăng cơ bắp thì hãy ăn “cái này”

Một số người tránh carbohydrate và ăn nhiều protein để rèn luyện cơ bắp của họ. Tuy nhiên, để rèn luyện cơ bắp một cách hiệu quả, bạn cũng cần nạp một lượng carbohydrate thích hợp.

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Khi tập thể dục cường độ cao để rèn luyện cơ bắp, cơ thể chúng ta sẽ sử dụng một loại carbohydrate gọi là glycogen. Nếu bạn hạn chế hấp thụ carbohydrate sẽ dẫn đến thiếu glycogen trong cơ thể, thì lúc đó hiệu suất tập luyện sẽ giảm và khó rèn luyện được cơ bắp.

Ngoài ra, carbohydrate cũng ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp cơ bắp. Insulin là một loại hormone trong cơ thể giúp tạo cơ bắp và insulin được tiết ra khi bạn ăn carbohydrate. Ăn carbohydrate và protein theo tỷ lệ 4:1 là hiệu quả nhất để hình thành cơ bắp.

Ảnh minh họa

Trong khoảng 75~90 phút sau khi ăn, carbohydrate được sử dụng tích cực nhất để tạo năng lượng. Do đó, khoảng một giờ trước khi bắt đầu tập thể dục, nên ăn các thực phẩm carbohydrate khó tiêu hóa như bánh mì nguyên cám và khoai lang.

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