Mùa lạnh, chị em thi nhau ngâm chanh đào mật ong trị ho nhưng hãy tránh những sai lầm này kẻo gây hại sức khỏe

Sống khỏe 05/12/2018 16:12

Bài thuốc làm từ chanh đào và mật ong có tác dụng tăng cường miễn dịch, trị ho và giảm đau họng vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, nếu ngâm hoặc sử dụng sai cách có thể gây phản tác dụng, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chanh đào chứa hàm lượng lớn vitamin C và axit citric có tác dụng trị ho, giảm viêm họng, khàn tiếng hiệu quả… đồng thời ngăn ngừa các bệnh thường gặp khi thời tiết giao mùa như cảm cúm, cảm lạnh. Bên cạnh đó, mật ong có khả năng kháng khuẩn tự nhiên, giúp chống viêm và tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

Bài thuốc dân gian này được rất nhiều người áp dụng vì cách làm đơn giản mà hiệu quả lại cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách ngâm chanh đào mật ong đúng chuẩn. Nếu mắc phải những sai lầm này khi sử dụng chanh đào mật ong thì bài thuốc sẽ không còn tác dụng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Những sai lầm bạn cần tránh khi ngâm chanh đào mật ong

Thêm quá nhiều đường

Nhiều chị em khi ngâm chanh đào thường cho thêm đường phèn nhưng cách làm này không hề tốt cho sức khỏe. Chanh đào và mật ong vốn đã chứa rất nhiều đường nên bạn không cần bổ sung thêm đường. Điều này đặc biệt không tốt với những người bị tiểu đường, tim mạch, thừa cân hoặc béo phì.

Mùa lạnh, chị em thi nhau ngâm chanh đào mật ong trị ho nhưng hãy tránh những sai lầm này kẻo gây hại sức khỏe - Ảnh 1
Không nên thêm đường phèn vào chanh đào ngâm mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Ngâm trong hũ nhựa kém chất lượng

Những loại hũ nhựa kém chất lượng có thể gặp phản ứng với axit có trong chanh đào làm sản sinh chất độc gây hại sức khỏe, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư. Một số loại hũ nhựa làm từ polyethylene terephthalate khá an toàn nhưng chỉ hợp với việc đựng đồ khô.

Ngoài ra, bạn cần lưu ý chất BPA trong nhựa có thể gây biến dị nhiễm sắc thể với thai nhi, gây khuyết tật bẩm sinh, rối loạn hormone, khiến trẻ dậy thì sớm. Để đảm bảo sức khỏe, tốt nhất nên ngâm chanh đào trong hũ thủy tinh.

Mùa lạnh, chị em thi nhau ngâm chanh đào mật ong trị ho nhưng hãy tránh những sai lầm này kẻo gây hại sức khỏe - Ảnh 2
Bạn nên dùng hũ thủy tinh để ngâm chanh đào - Ảnh minh họa: Internet

Ngâm quá lâu

Chắc hẳn không ít người đều cho rằng việc ngâm chanh đào càng lâu càng phát huy tác dụng hiệu quả. Tuy nhiên, việc ngâm quá lâu sẽ làm mất đi các chất dinh dưỡng vốn có trong chanh và mật ong. Bài thuốc này chỉ nên sử dụng tối đa trong khoảng 1 năm, không nên dùng nếu ngâm quá lâu hoặc có dấu hiệu hỏng.

Không phải ai cũng có thể dùng chanh đào

Đối với những người bị viêm loét dạ dày hoặc mắc các bệnh về túi mật, thận thì không nên dùng chanh đào mật óng, bởi axit có trong chanh sẽ làm tăng tiết axit trong dạ dày, gây chứng ợ nóng…

Mùa lạnh, chị em thi nhau ngâm chanh đào mật ong trị ho nhưng hãy tránh những sai lầm này kẻo gây hại sức khỏe - Ảnh 3
Những người mắc bệnh về dạ dày nên hạn chế dùng chanh đào mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn cũng không nên dùng chanh đào khi bụng rỗng để tránh gây tổn thương dạ dày. Tốt nhất là bạn nên pha loãng chanh đào với nước ấm và uống sau bữa ăn khoảng 30 phút.

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