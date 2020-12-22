Mẹo trị nước ăn chân nhanh khỏi nhất tại nhà

Bệnh nước ăn chân tay còn có tên gọi là nấm da. Có nhiều nguyên nhân khiến bạn bị bệnh nước ăn chân. Có thể xảy ra khi tay và chân phải thường xuyên tiếp xúc với nước. Do lội trong nước bẩn thường xuyên hoặc mang giày, tất bít kín mà không thay giặt nhiều lần. Khi bị mắc bệnh, vùng da tay và da chân sẽ bị tổn thương, ngứa rát và lở loét.

Nếu không có cách trị nước ăn chân kịp thời sẽ làm cho da chân bị mưng mủ, viêm loét và nhiều biến chứng khác Nước ăn chân là bệnh thường gặp khi trời mưa ẩm mốc. Đặc biệt, dễ gặp hơn đối với những người có làn da mỏng và yếu. Nắm được cách trị nước ăn chân là điều cần thiết để sở hữu làn da khỏe mạnh và đôi chân đẹp.

Một số triệu chứng của bệnh nước ăn chân:

Không quá khó khăn trong điều trị bệnh. Song, cần phải lưu ý để không mắc phải một số bệnh lây nhiễm khác trong mùa mưa ngập lụt.

+ Da chân bị tróc vảy, sưng đỏ, ngứa ngáy, xuất hiện lớp nấm màu trắng đục ở kẽ chân.

+ Chân bị đau rát khi tiếp xúc với nước bẩn trong thời gian dài.

+ Những vùng da dễ bị nước ăn chân nhất đó là vùng kẽ chân và mu trên bàn chân gần kẽ chân, da chân bị nứt và chảy nước vàng, đau rát và khó chịu.

Vùng kẽ chân và mu trên bàn chân gần kẽ chân, da chân bị nứt và chảy nước vàng, đau rát và khó chịu

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia, nếu muốn tránh bị “nước ăn chân” thì cần tránh các nguồn nước bẩn. Nếu lội vào vùng nước bẩn, thì phải nhanh chóng rửa bàn chân với nước sạch hoặc các dung dịch sát khuẩn. Dùng khăn sạch lau khô chân để đảm bảo loại hết vi khuẩn gây bệnh.

2. Cách chữa trị nước ăn chân an toàn, hiệu quả nhất

+ Mỡ trăn trị nước ăn chân

Mỡ trăn có chất giữ ẩm da rất mạnh nên có tác dụng tốt trong việc điều trị nứt nẻ chân tay, nước ăn chân, khô da.

Công dụng chữa nước ăn chân của mỡ trăn rất mạnh. Chỉ cần thoa đều đặn mỗi ngày và lặp đi lặp lại trong 2 tuần bạn sẽ thấy ngay hiệu quả.

Mỡ trăn có chất giữ ẩm da rất mạnh nên có tác dụng tốt trong việc điều trị nứt nẻ chân tay, nước ăn chân, khô da

+ Dùng phèn chua

Phèn chua có hiệu quả tiêu diệt vi khuẩn và có tác dụng giảm ngứa ngáy hiệu quả. Sau vài ngày điều trị với phèn chua và đảm bảo kiêng nước, bàn chân sẽ khỏi ngứa và đau.

Cách thực hiện rất đơn giản:

Cách 1:

Đun phèn chua cho tan chảy và khô thành bột trắng. Đem nghiền nhỏ ra mịn như bột.

Rửa sạch chân và dùng khăn sạch để lau khô. Tiếp đó, dùng bột phèn chua bôi vào vùng da bị đau. Để vết thương nhanh lành hơn bạn cần kiêng nước khi điều trị.

Phèn chua có hiệu quả tiêu diệt vi khuẩn và có tác dụng giảm ngứa ngáy hiệu quả.

Cách 2:

Ngâm phèn chua với nước ấm cho tan ra.

Rửa sạch chân và ngâm chân vào đó 5 – 10 phút.

Dùng khăn sạch lau khô chân.

Dùng nước muối loãng

Nước muối loãng có hiệu quả giúp diệt khuẩn có ở vết thương, làm dịu vết thương và mau lành da.

Cách tiến hành:

Pha nước muối loãng ấm và ngâm chân trong đó khoảng 10 phút.

Dùng thuốc mỡ hoặc thuốc đặc trị bôi vào sẽ thấy hiệu quả tức thì ngay.

+ Dùng lá trầu không

Nếu là con gái thì 9 lá, là con trai thì lấy 7 lá. Cho lá trầu không đã chuẩn bị vào 1/2 lít nước. Lưu ý chọn lá tươi xanh, còn nguyên vẹn. Sau khi đun sôi để nguội, bạn cho thêm 1 chút phèn chua vào.

Khuấy đều dung dịch này chấm vào những nơi bị vết thương, ngày làm nhiều lần.

Sau 3 ngày kiên trì thực hiện, bạn sẽ thấy triệu chứng thuyên giảm cực nhanh và an toàn.

Lá trầu không trị nước ăn chân

+ Dùng lá trà xanh, trà khô

Hàm lượng vitamin C và chất chống oxi hóa trong trà xanh rất cao. Nhờ đó, giúp làm dịu vết thương và sát khuẩn hiệu quả.

Cách thực hiện:

Dùng nước trà xanh đun sôi để nguội để rửa vết thương hàng ngày. Nhai nát chè khô để đắp vào vùng da bị thương. Kiên trì sử dụng sẽ thấy vùng da bị thương khô, lành lặn ngay trong 2 ngày sau đó.

Kiên trì áp dụng khoảng 4 – 5 ngày sẽ thấy không còn ngứa và khỏi hẳn luôn. Cách trị nước ăn chân đơn giản mà hiệu quả này được rất nhiều người áp dụng và thành công.

Hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa cao trong trà xanh giúp làm dịu vết thương và sát khuẩn hiệu quả

+ Rau sam

Rửa sạch rau sam, đem giã nát, cho thêm vài hạt muối trong quá trình giã nát rồi cho vào một miếng khăn xô sạch. Chấm vào vùng da bị nước ăn. Thực hiện kiên trì trong 3 ngày là khỏi hẳn.

+ Búp ổi

Lấy một nắm lá búp ổi rửa sạch, cho thêm nhúm muối giã nát rồi xát vào kẽ chân. Sau 4-5 lần thực hiện, bạn sẽ thấy hiệu quả trị nước ăn chân bất ngờ.

+ Lá mướp non

Rửa sạch một nắm lá mướp non và đem giã nát. Thêm một nhúm muối vào khi giã. Xát vào kẽ chân ngày 4-5 lần bạn sẽ thấy dễ chịu.

Lấy một nắm lá búp ổi rửa sạch, cho thêm nhúm muối giã nát rồi xát vào kẽ chân

+ Xông lá lốt

Rửa sạch lá lốt sau đun sôi nồi nước và xông chân cho đến khi nồi nước hẩm hẩm thì cho chân vào ngâm.

+ Ngâm rửa chân bằng lá kim ngân

Chuẩn bị một nắm lá kim ngân, đem rửa sạch và sắc đặc với nước. Ngâm rửa chân. Mỗi ngày làm từ 2 - 3 lần.

+ Dùng cây cóc mẳn

Chuẩn bị 50g cây cóc mẳn, rửa sạch, để ráo nước, cắt nhỏ. Đem giã nát, thêm chút muối vào khi giã và trộn đều. Cho tất cả vào mảnh vải gạc sạch, chấm nhẹ vào vùng da bị tổn thương. Dùng bã thuốc nhét vào các kẽ chân băng lại. Mỗi ngày làm một lần cho đến khi da bị thương khô lại.

Đem giã nát cây móc mẳn, thêm chút muối vào khi giã và trộn đều

+ Dùng dấm ăn

Chỉ cần trộn lẫn 1 hoặc 2 cốc nước dấm vào trong một chậu nước nhỏ. Dùng hỗn hợp này để ngâm chân trong vòng từ 10 - 15 phút. Cuối cùng, lau khô chân lại bằng khăn vải sợi mềm.

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3. Một số lưu ý cần nắm khi chữa trị nước ăn chân tại nhà

- Không được gãi mạnh tại vùng nước ăn chân vì sẽ dẫn đến trầy xước hoặc vỡ các mụn nước li ti giữa các kẽ chân. Đây là cơ hội khiến các vi khuẩn, vi nấm lan rộng ra. Nếu bị bội nhiễm kèm theo các triệu chứng xuất hiện mủ, nóng, đỏ,... người bệnh cần đến cơ sở y tế để điều trị.

- Để tránh nguy cơ bị lây bệnh, không dùng chung giày, dép với những người đang bị nước ăn chân.

- Cần phải rửa sạch sẽ các loại lá dùng để điều trị, tránh gây hại khi tiếp xúc với các vết thương hở dưới kẽ chân.

​​​​- Lưu ý giữ chân sạch, nhất là các kẽ ngón chân là nơi thường bẩn và ẩm, dễ phát triển bệnh.

- Hạn chế để chân thường xuyên tiếp xúc với nước. Nên rửa sạch tay sau khi chạm vào chân.

Trên đây là những cách trị nước ăn chân đơn giản, hiệu quả nhanh chóng. Hy vọng sẽ giúp bạn yên tâm hơn khi điều trị cho đôi bàn chân xinh xắn của mình. Chỉ nên áp dụng những cách trên đây với tình trạng nước ăn chân vẫn chưa quá nghiêm trọng. Nên kịp thời đến thầy thuốc hoặc các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời khi bệnh nấm da có dấu hiệu trở nặng.