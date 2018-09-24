Mẹo chữa hóc xương cá đơn giản tại nhà

Tỏi là gia vị hầu như lúc nào cũng sẵn có trong bếp nhà bạn, rất dễ kiếm và không mất nhiều thời gian.

Khi bị hóc xương cá, trước hết bạn cần phải bình tĩnh và không nên nóng vội để móc xương ra ngay mà hãy thử làm một trong số các mẹo chữa hóc xương cá dân gian dưới đây nhé! Cực đơn giản, giúp bạn xóa tan cảm giác khó chịu tức thì:

Bạn có thể làm điều ngược lại với lỗ mũi bên phải khi bị hóc xương bên trái nhé! Đây cũng được xem là mẹo chữa hóc xương cá lâu ngày hiệu quả, đừng quên lưu lại, sẽ có lúc bạn cần đến.

Khi bị hóc xương cá, trước hết bạn hãy xác định xem mình bị hóc bên nào. Nếu hóc bên phải, bạn hãy dùng một nhánh tỏi bóc bỏ vỏ và nhét vào lỗ mũi bên trái, rồi lấy tay bịt lỗ mũi bên phải lại và thở bằng miệng. Chờ khoảng 1-2 phút sau, bạn sẽ hắt hơi và nôn ra, khi đó xương cá sẽ nhanh chóng theo đó mà ra ngoài.

Uống nước quả trám



Quả trám

Dùng quả trám mài ra rồi hòa với nước uống để tiêu xương cá khi bị hóc cũng là mẹo chữa hóc xương cá được nhiều người áp dụng. Mặc dù quả trám có tác dụng tiêu xương cá rất tốt nhưng bạn chỉ nên áp dụng đối với những trường hợp hóc xương nhỏ.

Quả trám mài ra rồi hòa với nước uống để tiêu xương cá

Ngậm và nuốt vỏ cam

Trong các mẹo chữa hóc xương cá tại nhà, không thể bỏ qua vỏ cam. Nó có chứa hoạt chất khiến xương cá mềm và tan theo nước bọt.

Nuốt vỏ cam giúp chữa hóc xương cá hiệu quả

Vì vậy, khi bị hóc xương cá, nếu vườn hoặc nhà bạn có sẵn cam, bạn chỉ cần bóc lấy một miếng vỏ cam ngậm trong miệng một lúc, xương cá sẽ tự tan ra. Thật kỳ diệu phải không nào!

Ngậm vitamin C

Ngậm vitamin C cũng được xem là cách chữa hóc xương cá hiệu quả nhất mà bạn không nên bỏ qua. Vitamin C có tác dụng như vỏ cam.

Ngậm vitamin C trong miệng sẽ giúp xương cá "tan biến" ngay

Vì vậy, nếu không có vỏ cam bạn có thể thay thế bằng một viên vitamin C để ngậm trong miệng. Sau vài phút, xương cá sẽ “tan biến” ngay. Ngoài ra, vitamin C còn có tác dụng giảm đau, kháng viêm rất tốt cho vùng thực quản bị hóc xương cá, tránh được sự tổn thương, bạn sẽ không cảm thấy khó chịu quá lâu.

Áp dụng những cách chữa hóc xương cá hiệu quả kịp thời

Trên đây là tổng hợp các mẹo chữa hóc xương cá đơn giản tại nhà, đừng quên bỏ túi để áp dụng khi cần nhé! Tuy nhiên, nếu tất cả các biện pháp trên không hiệu quả và xương cá vẫn nằm trong cổ họng, bạn không nên chủ quan để quá lâu ngày mà hãy đi khám bác sĩ ngay. Vì nếu để lâu ngày, dị vật này có thể gây nhiễm trùng cổ họng.