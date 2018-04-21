Mách nhỏ mẹo chữa hóc xương cá nhỏ hiệu quả, đơn giản, cực nhanh ai cũng nên biết

Sống khỏe 21/04/2018 21:59

Hóc xương cá nhỏ là tình trạng có thể gặp ở cả trẻ nhỏ, người lớn. Không chỉ khiến bạn có cảm giác đau và khó chịu, hóc xương cá còn có thể gây ảnh hưởng đến thực quản. Để tránh những tình huống nguy hiểm bạn cần nắm được cách “sơ cứu” nhanh để đối phó. Sau đây là những mẹo chữa hóc xương cá nhỏ trong dân gian cực hiệu quả.

1. Những nguy hiểm khôn lường có thể gặp khi bị hóc xương cá

Mách nhỏ mẹo chữa hóc xương cá nhỏ hiệu quả, đơn giản, cực nhanh ai cũng nên biết - Ảnh 1
Hóc xương cá có thể gây nên những nguy hiểm khôn lường -Ảnh: Internet

- Phù thanh quản

Khi bị hóc xương cá nhỏ, do xương bị chèn ép nên thanh quản bị phù gây sưng đau. Nếu bạn cố tình khạc nhổ hoặc móc, ép xương đi ra sẽ khiến thanh quản bị tổn thương, phù nề, sưng tấy.

- Viêm tấy có mủ

Những tổn thương và ảnh hưởng do vết thương khi bị hóc xương cá, có thể gây viêm nhiễm, gây mủ, hình thành các ổ áp-xe trong cơ thể.

- Viêm vùng cổ bên

Hóc xương có thể dẫn đến tình trạng viêm vùng cổ bên, lí do bởi xương mắc kẹt tại cổ họng dễ đâm vào các cơ quan và viêm nhiễm lây lan. Viêm nhiễm có mủ rất dễ làm ảnh hưởng lây lan sang vùng cổ.

- Thủng thực quản

Khi bị hóc xương, nếu bạn cố lấy xương ra sẽ khiến xương dễ trôi sâu hơn theo đường thức ăn dẫn xuống thực quản, dạ dày. Trường hợp xương sắc nhọn có thể gây thủng trực tiếp thực quản hoặc gây viêm loét.

Mách nhỏ mẹo chữa hóc xương cá nhỏ hiệu quả, đơn giản, cực nhanh ai cũng nên biết - Ảnh 2
Hóc xương cá gây ảnh hưởng đến thực quản -Ảnh: Internet

- Xương đâm vào mạch máu

Vết thương do xương gây ra ở thực quản có thể làm ảnh hưởng, thủng mạch máu gây nguy hiểm đến tính mạng.

- Xương chạy đến các vị trí không thể ngờ tới trong cơ thể

Xương nhọn và cứng có thể đâm trực tiếp vào cơ thể khiến sưng tấy, viêm loét có mủ. Nếu xương trôi sâu vào trong cơ thể và chạy đến các vị trí khác không thể ngờ tới có thể gây những biến chứng khó lường, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.

2. Mẹo chữa hóc xương cá nhỏ nhanh, hiệu quả

Mách nhỏ mẹo chữa hóc xương cá nhỏ hiệu quả, đơn giản, cực nhanh ai cũng nên biết - Ảnh 3
Mẹo chữa hóc xương cá nhỏ hiệu quả -Ảnh: Internet

Theo lời khuyên của bác sĩ, bạn nên ngừng động tác nuốt để xương không bị đâm sâu vào cổ họng gây tổn thương. Càng nôn ra sớm càng tốt nhưng tránh móc họng vì có thể làm cháy thanh quản, phù nề hoặc làm khó thở.

Khi bị hóc xương, tốt hơn hết là bạn hãy ngừng ăn và thử uống nước. Thực hiện động tác đẩy mạnh vào vùng bụng để  làm giảm cảm giác nghẹn khi thức ăn bị mắc kẹt.

Mách nhỏ mẹo chữa hóc xương cá nhỏ hiệu quả, đơn giản, cực nhanh ai cũng nên biết - Ảnh 4
Ngừng ăn và uống nước khi bị hóc xương -Ảnh: Internet

Nếu bị hóc xương cá nhỏ bạn có thể tự xử lý ngay tại nhà. Một số mẹo chữa hóc xương cá nhỏ theo những cách dân gian như sau:

  • Trong trường hợp, xương bị mắc kẹt trong cổ họng, bạn có thể thực hiện mẹo trị hóc xương cá ở cổ đơn giản đó là nhờ người thân vỗ vào lưng.
Mách nhỏ mẹo chữa hóc xương cá nhỏ hiệu quả, đơn giản, cực nhanh ai cũng nên biết - Ảnh 5
Vỗ vào lưng khi bị hóc xương cá -Ảnh: Internet
  • Nhai 2 muỗng cà phê đậu phộng trong một phút rồi nuốt để xương dễ trôi xuống từ cổ họng hơn.
  • Một cách chữa hóc xương cá bằng mẹo được áp dụng thành công đó là rửa sạch một ít lá rau má để nhai và nuốt. Cách này sẽ giúp xương theo các dây rau má cuốn trôi vào dạ dày.
Mách nhỏ mẹo chữa hóc xương cá nhỏ hiệu quả, đơn giản, cực nhanh ai cũng nên biết - Ảnh 6
Nhai và nuốt lá rau má khi bị hóc xương -Ảnh: Internet
  • Ngậm một viên vitamin C để xương cá mềm và tan ra. Hoặc bạn cũng có thể ngậm một miếng vỏ cam hoặc miếng chanh đã lấy hạt. Cách này sẽ giúp xương mềm và tan vào nước bọt.
Mách nhỏ mẹo chữa hóc xương cá nhỏ hiệu quả, đơn giản, cực nhanh ai cũng nên biết - Ảnh 7
Ngâm một viên vitamin C là cáchchữa hóc xương cá -Ảnh: Internet
  • Nhét một nhánh tỏi vào lỗ mũi bên trái ( với vị trí chỗ bị hóc ở bên phải) hoặc ngược lại. Ngậm đường trong miệng để miếng xương cá sẽ tự trôi. Đây là cách chữa hóc xương cá tại nhà đơn giản, hiệu quả.
Mách nhỏ mẹo chữa hóc xương cá nhỏ hiệu quả, đơn giản, cực nhanh ai cũng nên biết - Ảnh 8
Nhét một nhánh tỏi vào mũi khi bị hóc xương cá -Ảnh: Internet
  • Cắn và ngậm hai phút để miệng tiết nhiều nước bọt, sau đó bạn nuốt mà không nhai, rồi uống nước.
  • Nuốt một nửa chén cơm nhỏ rồi uống nước.
Mách nhỏ mẹo chữa hóc xương cá nhỏ hiệu quả, đơn giản, cực nhanh ai cũng nên biết - Ảnh 9
Nuốt một nửa chén cơm nhỏ -Ảnh: Internet
  • Một mẹo hay để chữa hóc xương cá ở trẻ em đó là bạn có thể cho bé ngửi hạt tiêu để bé hắt hơi làm xương cá văng ra. Hoặc bạn cũng có thể rửa sạch một nắm lá thồm lồm giã nhỏ lấy nước cốt cho bé ngậm rồi lấy bã đắp bên ngoài cổ họng.
Mách nhỏ mẹo chữa hóc xương cá nhỏ hiệu quả, đơn giản, cực nhanh ai cũng nên biết - Ảnh 10
Dùng hạt tiêu để chữa hóc xương cá cho trẻ -Ảnh: Internet

Phụ Nữ và Gia Đình vừa chia sẻ đến bạn những mẹo chữa hóc xương cá nhỏ hiệu quả, nhanh chóng. Hy vọng đây sẽ là những kiến thức hữu ích khi bạn chẳng may bị hóc xương cá. Bạn nhớ là chỉ áp dụng cho trường hợp hóc nhẹ. Trong trường hợp bị hóc phải xương to, tình trạng nếu để càng lâu càng dễ gây nhiễm trùng, thậm chí nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng, các bạn cần nhanh chóng đến gặp bác sĩ để có cách khắc phục kịp thời nhé!

Mẹo dân gian chữa hóc xương cá tại nhà an toàn cho trẻ mẹ đừng bỏ qua

Mẹo dân gian chữa hóc xương cá tại nhà an toàn cho trẻ mẹ đừng bỏ qua

Trong quá trình ăn uống, không ít lần trẻ bị hóc xương cá. Lúc này, mẹ nên bình tĩnh xử lý bằng những mẹo dân gian đơn giản, an toàn.

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