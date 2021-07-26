Mất gần 40 triệu để làm đẹp bằng phương pháp tiêm filler, người phụ nữ nhận lại khối áp xe 'khổng lồ' suýt bị hoại tử

Hai cô gái trẻ mong muốn được cải thiện khuyết điểm trên gương mặt nên đã tìm đến Spa để can thiệp thế nhưng vô tình lại gây ra biến chứng khôn lường, suýt dẫn đến tình trạng bị hoại tử.

Theo thông tin của Infonet/ Vietnamnet, mới đây, Bệnh viện JW (TP.HCM) cho biết, vừa tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhân bị biến chứng sau khi tiêm filler má là chị B.T.N (26 tuổi, ngụ Quận 7, TP.HCM). Chị N. gọi đến cho hay tình trạng hiện tại của mình là má phải sưng to, bầm tím, đau nhức liên tục và vùng má nóng ran như lửa đốt. Được biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là cách đây 2 năm, chị từng tiêm filler tại Spa ở TP.HCM với mức giá lên đến gần 40 triệu đồng. Một năm sau đó, chị tiếp tục đến Spa này để tiêm thêm một mũi thứ 2 được miễn phí. Chị N. chia sẻ: "Được miễn phí nên tôi cũng không nghi ngờ gì. Cách đây 8 ngày, trên vùng má phải xuất hiện nốt mụt nhỏ như mụn. Tôi đã dùng tay nặn, chỉ sau 2 ngày thì chỗ đó hình thành khối áp xe lớn, tím tái, căng tức như muốn vỡ tung.

Suốt 6 ngày, tôi sốt triền miên, mặt sưng to, đau nhức, không thể ăn nhai bình thường. Tôi có đến khám ở 1 bệnh đa khoa Quận 7, họ kêu phải tìm đến bệnh viện thẩm mỹ mới xử lý được. Tội liên hệ nhiều bệnh viện thẩm mỹ nhưng hầu hết đều không tiếp nhận điều trị thẩm mỹ trong mùa dịch". Bệnh nhân N. bị hoại tử mô mềm và tụ dịch sau khi tiêm filler - Ảnh: Bệnh viện cung cấp Sau khi tiếp nhận cuộc gọi cầu cứu từ chị N., bệnh viện thẩm mỹ JW đã nhanh chóng thông báo bệnh nhận đến bệnh viện để mổ khẩn cấp. Vì nếu khối áp-xe này để càng lâu càng lớn dần thì sẽ nguy hiểm cho bệnh nhân.

Qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ nhận định chị N. bị hoại tử mô mềm và tụ dịch sau khi tiêm filler. Ổ dịch trên má đã tụ thành khối áp-xe với đường kính gần 10 cm, nên phải mổ khẩn ngay khối áp-xe và nạo hút filler để tránh hoại tử gương mặt. Trải qua 3 tiếng, ekip của bệnh viện đã hoàn tất ca cấp cứu nạo toàn bộ mô hoại tử. Một bác sĩ tham gia trong ekip chia sẻ: "Khó khăn nhất là làm sao nạo hút hết filler len lỏi khắp nơi trong má bệnh nhân nhưng vẫn phải bảo đảm không gây ảnh hưởng đến dây thần kinh mặt, tránh gây hậu quả nghiêm trọng. May mắn thay, sau cấp cứu, sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định, và sẽ tiếp tục tiêm truyền kháng sinh liên tục trong 1 tuần tới". Bệnh nhân bị hoại tử mô mềm và tụ dịch sau khi tiêm filler vùng mặt - Ảnh: Bệnh viện cung cấp Liên quan đến việc làm đẹp, theo thông của VnExpress, mới đây, bệnh viện cũng có tiếp nhận thêm một trường hợp nữ bệnh nhân (25 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM), bị lở loét mũi, sụn nhân tạo đã đâm thủng đầu mũi. Được biết, trước đây, bệnh nhân này đã từng ba lần nâng mũi bằng cách căn chỉ vàng, bọc sụn tai, chống sụn nhân tạo megaderm,... Tại buổi phẫu thuật khẩn cấp tại bệnh viện JW, các bác sĩ đã thực hiện rút sụn nhân tạo, bơm rửa sạch toàn bộ ổ dịch, xử lý phần mô hoại tử và bảo tồn đầu mũi. Bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho biết: "Nguyên nhân dẫn đến hoại tử mũi là do người thực hiện làm sai kỹ thuật hoàn toàn. Đặc biệt, họ lừa bệnh nhân là chống sụn nhân tạo megaderm nhưng rõ ràng là hàng giả". Mũi bệnh nhân bị hoại tử, lở loét, sụn mũi đã đâm thủng đầu mũi - Ảnh: VnExpress Thông qua 2 trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân, nhất là chị em phụ nữ có mong muốn làm đẹp thì cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định. Bên cạnh đó, nên đến các bệnh viện lớn có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình để được các bác sĩ có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm tư vấn và thực hiện, tránh các tình trạng biến chứng, "tiền mất tật mang" gây thương tật suốt đời, thậm chí tử vong.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mat-gan-40-trieu-de-lam-dep-bang-phuong-phap-tiem-filler-nguoi-phu-nu-nhan-lai-khoi-ap-xe-khong-lo-suyt-bi-hoai-tu-414226.html