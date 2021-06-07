Sau cuộc phẫu thuật tách dính 'lịch sử', cặp song Nhi vui mừng đón chào tuổi mới rạng rỡ

Xã hội 07/06/2021 17:18

Hiện tại, cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã có thể tự bước đi, chạy nhảy và nói líu lo khắp nhà. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho gia đình của song Nhi.

Ngày 15/7/2020, người dân cả nước đều "nín thở" dõi theo ca phẫu thuật tách dính hiếm gặp của cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi. Sau gần 1 năm thực hiện ca mổ thành công, cặp song sinh đã có nhiều tiến triển tích cực hơn. Được biết, hôm nay ngày 7/6 là ngày sinh nhật 2 tuổi của Trúc Nhi - Diệu Nhi, đây sẽ là sinh nhật vô cùng đặc biệt khi 2 chị em đón tuổi mới là 2 cá thể độc lập. 

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Trúc Nhi - Diệu Nhi trước và sau khi phẫu thuật tách dính - Ảnh: Internet

Sau cuộc phẫu thuật, nhiều người vẫn luôn quan tâm đến sức khỏe, tình trạng tiến triển của cặp song Nhi, vì vậy mà chị Trần Thị Hồng Thúy - mẹ của chị em Táo - Dâu, luôn cập nhật hình ảnh mới của 2 bé lên trang cá nhân của mình. Trong các bức ảnh, hai bé Dâu - Táo lúc nào cũng nở nụ cười lạc quan, tạo dáng mê say khi được mẹ chụp ảnh.

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Song Nhi chụp hình cùng ba mẹ trong ngày sinh nhật 2 tuổi - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, mẹ Hồng Thuý đã viết một bài đăng chia sẻ xúc động trong ngày sinh nhật của 2 con, đồng thời cũng gửi lời chúc đến cho 2 thiên thần bé nhỏ. Bên cạnh bài đăng, mẹ Dâu - Táo còn kèm loạt hình tạo dáng của 2 cô công chúa và nhận về lượt yêu thích "khủng". Mẹ Hồng Thuý xúc động chia sẻ:

"Happy birthday 2 con gái yêu của mẹ. Mẹ Chúc 2 con gái Trúc Nhi và Diệu Nhi sinh nhật vui vẻ thêm tuổi mới thêm khôn ngoan, luôn khỏe mạnh và biết vâng lời người lớn.

 Ngày này 2 năm trước, 2 con gái yêu của mẹ chào đời nhưng không giống các bạn khác, các con phải thở oxy phải đi cấp cứu. Ra đời nhưng mẹ con mình chả được nhìn mặt nhau lần đầu như nhiều người mẹ khác, mẹ 1 nơi con 1 nơi vật vã 1 tuần. Lần đầu gặp mặt con, mẹ không được đụng, không được chạm, chỉ lặng lẽ đứng nhìn 2 con dây rợ ghim khắp người, lúc đấy mẹ chỉ mong 2 con có đủ sức khỏe để vượt qua.

P/s: Cuối cùng con cũng có 1 sinh nhật như bao bạn bè đứng trên đôi chân của mình Mẹ tự hào vì 2 con gái Dâu Tây - Táo Đỏ. Love you!"

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Dâu và Táo thả tim cho các cô chú luôn yêu thương ủng hộ tinh thần cho các con - Ảnh: FBNV

Trong hình ảnh mới nhất, các bé đã lớn hơn rất nhiều. Giờ đây, các em đã có thể tự đi lại, chạy loanh quanh trong nhà, ca hát líu lo và đặc biệt luôn biết làm trò để tạo tiếng cười cho những người xung quanh. Trong thời gian giãn cách xã hội, song Nhi cũng nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch bằng cách ở nhà tập đàn, tập vẽ,...

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Ở nhà chống dịch, 2 chị em tự bày trò đàn hát, tập vẽ cùng nhau - Ảnh: FBNV

Dưới bài đăng xúc động của mẹ Hồng Thuý, nhiều cô chú yêu thương 2 bạn nhỏ cũng gửi lời chúc và thả tim không ngớt. Có thể thấy, dù là người thân quen hay xa lạ, ba mẹ Dâu - Táo cũng luôn nhận được sự ủng hộ và đó là động lực vượt qua lúc khó khăn.  

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Sự quan tâm, yêu thương của mọi người chính là động lực cho gia đình 2 bé vượt qua mọi khó khăn - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, khi mẹ Hồng Thúy mang thai ở tuần 16, bác sĩ đã phát hiện cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi dính liền vùng bụng chậu hiếm gặp nhất. Tuy nhiên, bằng tình mẫu tử thiêng liêng, cả bố và mẹ hai bé đã quyết định giữ hai em lại.

Khi vừa tròn 1 tuổi, hai bé phải bước vào ca ca mổ "lịch sử" cuộc đời để tách dính thành 2 cá thể độc lập. Với hơn 13 giờ đồng hồ chiến đấu, ca phẫu thuật đi tìm hình hài hoàn chỉnh của 2 bé được thực hiện thành công mỹ mãn bởi gần 100 bác sĩ và nhân viên y tế.

Hình ảnh cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi về chung một giường

Hình ảnh cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi về chung một giường

Hai bé song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được tháo hoàn toàn nẹp bột, hai bé đã đường về chung một giường và sẽ được tập đứng và đi những bước đầu tiên.

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