Sau nửa năm phẫu thuật thẩm mỹ, cô dâu 62 tuổi ‘đăng ảnh cười mà khiến ai nhìn cũng thấy sợ’

Hình ảnh mới nhất của cô dâu 62 tuổi lại gây ra một hồi tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, khuôn mặt bà Thu Sao có quá nhiều điểm khác lạ.

Sau nửa năm “dao kéo”, thông báo việc chạy vật lý trị liệu, chữa khuôn miệng méo, cô dâu 62 tuổi vẫn thường xuyên đăng ảnh chụp lên trang cá nhân.

Thế nhưng hình ảnh mới nhất của bà Thu Sao khiến dân tình không khỏi bất ngờ. Trong bức ảnh mới nhất, cô dâu Cao Bằng đăng ảnh khoe làn da mịn màng, trắng sáng nhờ được chỉnh sửa kỹ càng cùng nụ cười tươi rói. Tuy nhiên, theo một số cư dân mạng, cô dâu 62 tuổi “đăng ảnh cười mà khiến ai nhìn cũng thấy sợ”.

Khuôn mặt cô dâu 62 tuổi khiến nhiều người tiếc nuối vì quá khác so với trước đây - Ảnh: Internet

Nguyên nhân là do chiếc miệng méo lệch của bà Thu Sao vẫn chưa cải thiện. Một vài người còn cho rằng khuôn miệng này trông còn lệch hơn so với những bức ảnh trước đây. Bên dưới bức ảnh, cộng đồng mạng bày tỏ sự thất vọng và tiếc nuối cho cô dâu 62 tuổi.

Mặc dù đã điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau nhưng khuôn miệng của cô dâu Cao Bằng vẫn méo lệch - Ảnh: Internet

Từ năm 2018, sau khi kết hôn với chồng 26 tuổi, cô dâu Thu Sao nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật được cộng đồng mạng quan tâm. Sau đó, bà công khai phẫu thuật thẩm mỹ để níu kéo tuổi trẻ. Bà Thu Sao không ngừng làm răng sứ, tắm trắng, hút mỡ, nâng mũi… Tuy nhiên, sau khi kéo căng da mặt, cô dâu Cao Bằng gặp biến chứng khiến khuôn miệng trở nên méo xệch. Mặc dù đã được đưa đi điều trị suốt một thời gian dài nhưng kết quả chẳng mấy khả quan.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-nua-nam-phau-thuat-tham-my-co-dau-62-tuoi-dang-anh-cuoi-ma-khien-ai-nhin-cung-thay-so-390076.html