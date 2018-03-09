Mách chị em nội trợ mẹo trị bỏng dầu ăn đơn giản, hiệu quả không để lại sẹo

Sống khỏe 09/03/2018 11:50

Nha đam, khoai tây hay mật ong... đều là những mẹo trị bỏng dầu ăn hiệu quả không để lại sẹo mà các chị em nội trợ nên ghi nhớ.

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Đối với chị em nội trợ, những vết bỏng do dầu mỡ văng hay nước sôi trong quá trình nấu nướng là điều khó tránh khỏi. Những vết bỏng này nếu không kịp thời điều trị sẽ để lại sẹo trông rất xấu xí khiến phái đẹp tự ti và mặc cảm.

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Bị bỏng dầu ăn, nước sôi trong quá trình nấu nướng là chị em thường gặp - Ảnh minh họa: Internet

Việc đầu tiên bạn cần làm ngay nếu chẳng may bị dầu nóng văng trúng hay bỏng nước sôi là tìm cách hạ nhiệt vết thương. Cách nhanh nhất, bạn hãy ngâm vết bỏng trong nước lạnh khoảng 15 - 20 phút cho đến khi vùng da bị tổn thương không cảm giác nóng rát khó chịu nữa.

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Sau khi bị bỏng, hãy nhanh chóng hạ nhiệt vết thương bằng nước - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, chị em hãy áp dụng ngay những cách trị bỏng dầu ăn hiệu quả từ các nguyên liệu có sẵn trong nhà dưới đây để tránh để lại sẹo.

Mẹo trị bỏng dầu ăn đơn giản ngay tại nhà

Khoai tây

Theo các chuyên gia, ngoài việc là một loại thực phẩm tốt sức khỏe khoai tây còn có tác dụng làm dịu và dưỡng da rất tốt. Chính vì thế, đây là phương pháp vừa đơn giản vừa hiệu nghiệm trong việc điều trị vết bỏng do nấu nướng.

Mách chị em nội trợ mẹo trị bỏng dầu ăn đơn giản, hiệu quả không để lại sẹo - Ảnh 3
Khoai tây là một trong những cách trị bỏng hiệu quả mà các chị em nội trợ nên biết - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Bạn hãy rửa sạch một củ khoai tây tươi và để trong tủ lạnh khoảng 20 phút rồi băm thật nhuyễn hay cho vào máy xay. Sau đó, bạn hãy đắp hỗn hợp trực tiếp lên vết bỏng, để yên 10 -15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Áp dụng 2 - 3 lần/ngày, vết bỏng sẽ mau khỏi và không để lại sẹo.

Nha đam trị bỏng dầu ăn hiệu quả

Nha đam là một trong những thực phẩm lành tính và chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng làm mát, giảm đau rát và giúp vùng da bị bỏng hồi phục nhanh.

Cách sử dụng:

Nha đam mua về bạn rửa sạch, gọt vỏ và cắt thành những lát mỏng rồi đắp trực tiếp lên vết bỏng khoảng 10 phút. Các chị em có thể áp dụng nhiều lần trong ngày để vùng da tổn thương không còn đau và mau lành hơn.

Trà túi lọc

Mách chị em nội trợ mẹo trị bỏng dầu ăn đơn giản, hiệu quả không để lại sẹo - Ảnh 4
Trà túi lọc có khả năng giúp các vết bỏng nhanh chóng phục hồi - Ảnh minh họa: Internet

Thành phần tanin trong trà túi lọc có tác dụng hấp thụ độ nóng của vùng da bị bỏng, giúp vết thương không còn cảm giác đau rát, khó chịu nữa.

Cách sử dụng:

Bạn hãy ngâm 2 - 3 túi trà vào nước sôi, để nguội rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. Sau đó, dùng bông tẩy trang thấm nước trà và đắp lên vết bỏng khoảng 10 phút. Áp dụng cách này 3 lần/ngày bạn sẽ không còn cảm thấy đau và vết bỏng nhanh chóng lành lại.

Mật ong

Nhiều chuyên gia cho biết, mật ong có khả năng kháng khuẩn và làm dịu vùng da bị bỏng vô cùng hiệu quả. Đồng thời, mật ong còn có tác dụng hạn chế khả năng hình thành sẹo.

Cách sử dụng:

Bạn thoa mật ong lên vết bỏng và dùng gạc y tế hoặc một tấm vải mỏng quấn lại, để trong vòng 10 phút. Cuối cùng, bạn rửa sạch lại bằng nước lạnh, làm cách này từ 3- 4 lần/ngày sẽ giúp vết thương hồi phục nhanh hơn.

Với những mẹo trị bỏng dầu ăn đơn giản ở trên, chị em sẽ không còn phải lo lắng về những vết sẹo xấu xí nữa.

Cách chữa trị bỏng nước sôi, dầu mỡ không để lại sẹo

Cách chữa trị bỏng nước sôi, dầu mỡ không để lại sẹo

Nếu không may bị bỏng nước sôi hay dầu ăn bạn hãy áp dụng ngay các mẹo hay dưới đây để chữa trị nhé.

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