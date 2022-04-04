Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc ăn một quả bơ một tuần có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc ăn một quả bơ một tuần có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới và mỗi năm căn bệnh này cướp đi sinh mạng của khoảng 18 triệu người.

Kết quả là họ phát hiện ra rằng những người ăn một quả bơ một tuần có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 16% so với những người không ăn. Nhóm nghiên cứu đã phân tích rằng điều này là do bơ rất giàu axit béo không bão hòa, giúp giảm chỉ số LDL, cholesterol xấu và ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch. Ngoài ra, những người chuyển sang ăn bơ vì các loại thực phẩm chứa chất béo, không lành mạnh khác như bơ thực vật, trứng, pho mát hoặc thịt đã chế biến có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 16-22%.

Ảnh minh họa: Internet

Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Lorena Pacheco cho biết: "Nghiên cứu này đã chứng minh rằng tiêu thụ chất béo thực vật, chẳng hạn như bơ, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch." Tiến sĩ nói thêm: “Kết quả của nghiên cứu này rất đáng chú ý vì tiêu thụ bơ tăng mạnh trong 20 năm qua.”

Mặt khác, quả bơ được gọi là 'bơ trong rừng', là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, giàu vitamin (vitamin B, C, E, K) và các khoáng chất như magiê và kali. Chất xơ có trong quả bơ có lợi cho sức khỏe đường ruột và giúp duy trì cân nặng hợp lý bằng cách tạo cảm giác no.

Nghiên cứu này gần đây đã được đăng trên tạp chí "Journal of the American Heart Association".

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