Không phải vì lười tắm rửa, mỗi vị trí trên cơ thể có mùi hôi cảnh báo những vấn đề sức khỏe khác nhau

Sống khỏe 25/06/2018 14:46

Theo các chuyên gia, mỗi vị trí trên cơ thể có mùi hôi là dấu hiệu cảnh báo nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe chứ không chỉ là do vệ sinh kém.

Mùi cơ thể khó chịu là hiện tượng phổ biến có thể xảy ra ở bất kỳ ai và khiến người mắc phải vô cùng xấu hổ. Chúng ta thường sẽ tìm mọi cách để giải quyết vấn đề này như sử dụng chất khử mùi, xà phòng có hương thơm, nước hoa...

Không phải vì lười tắm rửa, mỗi vị trí trên cơ thể có mùi hôi cảnh báo những vấn đề sức khỏe khác nhau - Ảnh 1
Cơ thể có mùi hôi không chỉ vì nguyên nhân lười vệ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thường xuyên tắm rửa và áp dụng nhiều phương pháp nhưng mùi trên cơ thể vẫn không giảm, bạn cần chú ý hơn bởi đây có thể là dấu hiệu cảnh báo những nguy cơ tiểm ẩn khác.

Mùi hôi cơ thể cảnh báo sức khỏe gặp vấn đề chớ dại bỏ qua

Hơi thở có mùi

Không phải vì lười tắm rửa, mỗi vị trí trên cơ thể có mùi hôi cảnh báo những vấn đề sức khỏe khác nhau - Ảnh 2
Hơi thở có mùi hôi khó chịu là một trong những dấu hiệu của bệnh thận - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng hơi thở có mùi khó chịu như lười vệ sinh răng miệng, ăn thực phẩm nặng mùi... Thế nhưng, nếu đã vệ sinh răng miệng đúng cách và hạn chế dùng những món ăn gây mùi nhưng tình trạng vẫn không hề giảm, chắc chắn bạn đang mắc phải một trong những căn bệnh sau:

Bệnh thận: Thận của bạn gặp vấn đề cũng đồng nghĩa là chức năng lọc chất thải không còn hoạt động hiệu quả, từ đó sẽ khiến độc tố tích tụ nhiều trong cơ thể. Đây chính là thủ phạm gây ra tình trạng hơi thở có mùi hôi dai dẳng dù bạn đã cố gắng cải thiện bằng nhiều cách.

Viêm amidan: Viêm amidan cũng là một nguyên nhân gây ra tình trạng hơi thở có mùi hôi. Do miệng sản sinh ra nhiều vi khuẩn hơn mức bình thường khiến hơi thở trở nên nặng mùi.

Không phải vì lười tắm rửa, mỗi vị trí trên cơ thể có mùi hôi cảnh báo những vấn đề sức khỏe khác nhau - Ảnh 3
Viêm amidan cũng khiến hơi thở của bạn có mùi - Ảnh minh họa: Internet

Viêm xoang: Khi mắc bệnh, các khoang mũi của bạn bị nhiễm trùng từ đó tạo ra những ổ mủ. Dịch mủ này tích tụ lâu ngày sẽ theo tràn xuống họng và khiến hơi thở có mùi hôi.

Hôi nách

Hầu hết mọi người khi hoạt động nhiều sẽ đổ mồ hôi ở nách. Trong trường hợp này, nhiều người thường sử dụng sản phẩm khử mùi chuyên dụng cho vùng nách.

Theo các chuyên gia, thông thường mồ hôi tiết ra không bốc mùi nhưng một số trường hợp như căng thẳng hay lo âu sẽ là ngoại lệ. Cơ thể chúng ta có các tuyến apocrine (chủ yếu ở nách và háng), giải phóng nhiều mồ hôi và tạo ra mùi khi bạn lo lắng quá mức.

Bàn chân bốc mùi

Không phải vì lười tắm rửa, mỗi vị trí trên cơ thể có mùi hôi cảnh báo những vấn đề sức khỏe khác nhau - Ảnh 4
Bàn chân bị nấm hay vi khuẩn tấn công sẽ có mùi hôi khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Bàn chân là nơi tập trung nhiều tuyến mồ hôi nhất trên cơ thể và chúng hoạt động trong mọi thời điểm. Vì tiết nhiều mồ hôi và thường xuyên mang vớ hoặc giày bít kín, bàn chân trở thành nơi lý tưởng cho các vi khuẩn tạo mùi sinh sôi và phát triển.

Nếu không sớm khắc phục, bạn có thể bị nấm hoặc bệnh bàn chân lực sĩ (Athlete’s foot disease), gây nhiễm khuẩn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Nếu thấy chân có mùi rất nặng và xuất hiện cảm giác ngứa ngáy trong thời gian dài, bạn nên đến bệnh viên da liễu để được thăm khám.

Tóc có mùi

Mặc dù đã gội đầu 2 lần/ngày nhưng tóc vẫn có mùi khó chịu, đây là dấu hiệu mất cân bằng nội tiết tố. Ngoài ra, sự tấn công của một số loại vi khuẩn cũng là một nguyên nhân phổ biến khiến tóc bốc mùi.

Các bệnh về da phát triển ở da đầu như bệnh vẩy nến, gàu, viêm da tiết bã nhờn, nấm, eczema... cũng có thể gây ra triệu chứng này và thường kèm theo cảm giác ngứa.

Không phải vì lười tắm rửa, mỗi vị trí trên cơ thể có mùi hôi cảnh báo những vấn đề sức khỏe khác nhau - Ảnh 5
Tóc bốc mùi dù đã gội thường xuyên, có thể bạn đã mắc các bệnh về da đầu - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có mùi hôi khó chịu ở các vị trí nói trên dù thường xuyên tắm rửa, bạn nên chú ý vì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe đang gặp vấn đề.

Mùi hôi miệng sẽ không còn là nỗi lo nếu bạn tuân thủ 5 nguyên tắc này tại nhà

Mùi hôi miệng sẽ không còn là nỗi lo nếu bạn tuân thủ 5 nguyên tắc này tại nhà

Hơi thở có mùi luôn là điều khiến bao người phải e ngại và bối rối trong giao tiếp. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện những nguyên tắc sau tại nhà thì có thể phần nào giảm bớt nỗi sợ này đáng kể.

Xem thêm
Từ khóa:   mùi hôi cơ thể dấu hiệu cảnh báo bệnh

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 13 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 43 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?