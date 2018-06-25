Không phải vì lười tắm rửa, mỗi vị trí trên cơ thể có mùi hôi cảnh báo những vấn đề sức khỏe khác nhau

Nếu thường xuyên tắm rửa và áp dụng nhiều phương pháp nhưng mùi trên cơ thể vẫn không giảm, bạn cần chú ý hơn bởi đây có thể là dấu hiệu cảnh báo những nguy cơ tiểm ẩn khác.

Mùi cơ thể khó chịu là hiện tượng phổ biến có thể xảy ra ở bất kỳ ai và khiến người mắc phải vô cùng xấu hổ. Chúng ta thường sẽ tìm mọi cách để giải quyết vấn đề này như sử dụng chất khử mùi, xà phòng có hương thơm, nước hoa...

Bệnh thận: Thận của bạn gặp vấn đề cũng đồng nghĩa là chức năng lọc chất thải không còn hoạt động hiệu quả, từ đó sẽ khiến độc tố tích tụ nhiều trong cơ thể. Đây chính là thủ phạm gây ra tình trạng hơi thở có mùi hôi dai dẳng dù bạn đã cố gắng cải thiện bằng nhiều cách.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng hơi thở có mùi khó chịu như lười vệ sinh răng miệng, ăn thực phẩm nặng mùi... Thế nhưng, nếu đã vệ sinh răng miệng đúng cách và hạn chế dùng những món ăn gây mùi nhưng tình trạng vẫn không hề giảm, chắc chắn bạn đang mắc phải một trong những căn bệnh sau:

Viêm amidan: Viêm amidan cũng là một nguyên nhân gây ra tình trạng hơi thở có mùi hôi. Do miệng sản sinh ra nhiều vi khuẩn hơn mức bình thường khiến hơi thở trở nên nặng mùi.

Viêm amidan cũng khiến hơi thở của bạn có mùi - Ảnh minh họa: Internet

Viêm xoang: Khi mắc bệnh, các khoang mũi của bạn bị nhiễm trùng từ đó tạo ra những ổ mủ. Dịch mủ này tích tụ lâu ngày sẽ theo tràn xuống họng và khiến hơi thở có mùi hôi.

Hôi nách

Hầu hết mọi người khi hoạt động nhiều sẽ đổ mồ hôi ở nách. Trong trường hợp này, nhiều người thường sử dụng sản phẩm khử mùi chuyên dụng cho vùng nách.

Theo các chuyên gia, thông thường mồ hôi tiết ra không bốc mùi nhưng một số trường hợp như căng thẳng hay lo âu sẽ là ngoại lệ. Cơ thể chúng ta có các tuyến apocrine (chủ yếu ở nách và háng), giải phóng nhiều mồ hôi và tạo ra mùi khi bạn lo lắng quá mức.

Bàn chân bốc mùi

Bàn chân bị nấm hay vi khuẩn tấn công sẽ có mùi hôi khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Bàn chân là nơi tập trung nhiều tuyến mồ hôi nhất trên cơ thể và chúng hoạt động trong mọi thời điểm. Vì tiết nhiều mồ hôi và thường xuyên mang vớ hoặc giày bít kín, bàn chân trở thành nơi lý tưởng cho các vi khuẩn tạo mùi sinh sôi và phát triển.

Nếu không sớm khắc phục, bạn có thể bị nấm hoặc bệnh bàn chân lực sĩ (Athlete’s foot disease), gây nhiễm khuẩn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Nếu thấy chân có mùi rất nặng và xuất hiện cảm giác ngứa ngáy trong thời gian dài, bạn nên đến bệnh viên da liễu để được thăm khám.

Tóc có mùi

Mặc dù đã gội đầu 2 lần/ngày nhưng tóc vẫn có mùi khó chịu, đây là dấu hiệu mất cân bằng nội tiết tố. Ngoài ra, sự tấn công của một số loại vi khuẩn cũng là một nguyên nhân phổ biến khiến tóc bốc mùi.

Các bệnh về da phát triển ở da đầu như bệnh vẩy nến, gàu, viêm da tiết bã nhờn, nấm, eczema... cũng có thể gây ra triệu chứng này và thường kèm theo cảm giác ngứa.

Tóc bốc mùi dù đã gội thường xuyên, có thể bạn đã mắc các bệnh về da đầu - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có mùi hôi khó chịu ở các vị trí nói trên dù thường xuyên tắm rửa, bạn nên chú ý vì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe đang gặp vấn đề.