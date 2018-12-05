Hướng dẫn một số cách chữa đau răng bằng cây lược vàng hiệu quả

Đồng thời, kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy cây lược vàng có thể ngăn ngừa và loại bỏ các khối u trong cơ thể, giúp kháng ung thư, hỗ trợ chữa trị dị ứng, các bệnh nhiễm trùng, viêm thận, thấp khớp, bệnh tim mạch, bệnh mắt.

Cây lược vàng có chứa nhiều thành phần hoạt tính sinh học cao bao gồm flanovoid, steroid và nhiều khoáng tố vi lượng

Cây lược vàng có chứa thành phần là hoạt chất flavonoid, steroid và nhiều khoáng tố vi lượng có lợi cho sức khoẻ, được dùng để chữa lành vết thương, vết bỏng, vết bầm tím, giúp giảm đau, an thần, kháng viêm, hoạt huyết,… Bên cạnh đó, chúng còn có công dụng lợi tiểu, chữa ho, trị viêm họng, chữa bệnh loét dạ dày tá tràng,…

Cây lược vàng có chứa thành phần là các hoạt tính sinh học bao gồm flanovoid, steroid, và nhiều khoáng tố vi lượng. Những hoạt chất này sẽ giúp giảm đau, an thần, kháng viêm, hoạt huyết, làm lành vết thương hiệu quả. Trong đó, chất flanovoid có vai trò như vitamin P giúp làm bền mạch máu.

Dùng cây lược vàng chữa nhức răng là mẹo hay được rất nhiều người biết đến. Theo kinh nghiệm dân gian, dùng cây lược vàng sẽ giúp chữa đau răng , chữa viêm lợi và viêm nha chu rất hiệu quả.

Dùng cây lược vàng chữa nhức răng là mẹo hay được rất nhiều người biết đến

Theo kinh nghiệm dân gian, dùng cây lược vàng sẽ giúp chữa đau răng, chữa viêm lợi và viêm nha chu rất hiệu quả

Thành phần giúp chống ôxy hóa mạnh trong cây lược vàng giúp kháng ung thư, giảm mỡ máu, ngăn ngừa dị ứng và 1 số bệnh về mắt, tim mạch. Kaepferol có hiệu quả kháng viêm, giảm đau. Do đó, mà cây lược vàng chữa sâu răng sẽ rất hiệu quả.

Những cách chữa đau răng bằng cây lược vàng

Có thể dùng cây lược vàng chữa đau răng theo 3 cách sau:



Cách 1: Dùng lá tươi trực tiếp

Dùng lá cây lược vàng tươi chữa đau răng là cách vừa đơn giản, vừa cho kết quả nhanh chóng.

Nên chọn cây lược vàng trên 1 năm tuổi hoặc có thể chọn lá của cây có 13 lá trở lên, đếm từ lá trên ngọn xuống dưới cùng

Ngâm lá lược vàng tươi và rửa sạch bằng nước muối. Sau đó có thể:

+ Gói lá lược vàng với vài hạt muối rồi nhai cùng. Nuốt bã kèm với một ít nước đun sôi để nguội.

+ Giã nát lá lược vàng rồi dùng bông thấm nước cốt chấm lên chỗ bị đau hoặc có thể đắp trực tiếp lên.

Dùng trực tiếp lá cây lược vàng tươi chữa đau răng là cách vừa đơn giản, vừa cho kết quả nhanh chóng

Tuy nhiên cần lưu ý rằng, để việc sử dụng đạt hiệu quả cao, nên chọn cây lược vàng trên 1 năm tuổi hoặc có thể chọn lá của cây có 13 lá trở lên, đếm từ lá trên ngọn xuống dưới cùng. Nếu sử dụng cây lược vàng chưa đạt kết quả như ý thì có thể do đếm lá bị sai cách.

Cách 2: Dùng ngâm rượu

Chuẩn bị một bình rượu lược vàng trong nhà là cách giúp kịp thời chữa bệnh răng miệng.

Rượu lược vàng giúp chữa bệnh răng miệng

Cách thực hiện:

Chọn 2-3 cây lược vàng trên 1 tuổi, để nguyên cả rễ, thân, lá và đem rửa sạch, để ráo nước. Sau đó, cắt nhỏ và phơi khô trong khoảng 2-3 ngày.

Tiếp theo, cho toàn bộ vào bình thủy tinh, ấn thật chặt và đổ thêm rượu trắng vào ngập phần lược vàng.

Đậy kín lọ và bảo quản ở nơi không có ánh sáng trong khoảng 20 ngày là có thể đem ra sử dụng. Càng ngâm lâu càng mang đến hiệu quả tốt.

Cách sử dụng:

Rượu sẽ đi sâu vào kẽ răng và giúp chữa đau răng, chữa viêm lợi, viêm nha chu hay viêm họng cực hiệu quả

Lấy một ít rượu lược vàng ngậm trong miệng khoảng 3-4 phút và súc miệng. Nên dùng vào mỗi buổi sáng sau khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ.

Với cách này, rượu sẽ đi sâu vào kẽ răng và giúp chữa đau răng, chữa viêm lợi, viêm nha chu hay viêm họng cực hiệu quả.

Cách 3: Hãm lá tươi lấy nước uống

Chọn khoảng từ 1-5 lá lược vàng tươi tùy mức độ bệnh đau răng ít hay nhiều đem ngâm rửa sạch. Sau đó, cho vào chai, lọ thủy tinh và đổ thêm nước đun sôi vào đậy kín nắp.

Hãm lá cây lược vàng tươi lấy nước uống là cách giúp giảm đau và ê buốt răng nhanh chóng

Sau khi hãm khoảng 12 giờ, có thể dùng nước để uống nhiều lần trong ngày. Đây là cách giúp giảm đau và ê buốt răng nhanh chóng. Hoặc có thể hãm trong phích hoặc bình ủ nóng từ chiều hôm trước, sáng hôm sau dùng uống nhiều lần trong ngày.

Tuy mang đến hiệu quả, an toàn nhưng chữa đau răng bằng cây lược vàng là bài thuốc chỉ mang đến hiệu quả làm giảm đau nhức tức thì chứ không hề có tác dụng chữa trị triệt để. Chính vì vậy, chỉ nên áp dụng bài thuốc này khi tạm thời không có điều kiện đến gặp bác sĩ. Ngay khi có thể, hãy kịp thời đến trung tâm nha khoa để được thăm khám, xác định nguyên nhân và mức độ đau răng để có biện pháp xử lý hiệu quả nhất.